Něco je špatně, když auto zažívá rekordní růst prodejů v momentě, kdy má skončit bez nástupce před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kia

Pakliže automobilka pracně vyvine nějaký vůz, léta buduje jeho image a pak se přece jen rozhodne jej poslat do propadliště dějin, obvykle jeho prodeje souběžně klesají až ke dnu. V době „automobilových naposledy” je ale zjevně všechno vzhůru nohama.

Psal se rok 2011 a významné autosalony byly stále centrem světového automobilového dění. Právě tehdy Kia ve Frankfurtu ohromila konceptem GT, pozoruhodným sedanem se zadními „sebevražednými“ dveřmi, pohonem zadních kol a přeplňovaným 3,3litrovým šestiválcem pod kapotou. Od Korejců tehdy nikdo nic takového nečekal, automobilka ale hned naznačila, že vůz by se mohl dočkat i sériové verze, aby se značka dostala i do v hledáčku automobilových nadšenců.

A nelhala, třebaže na produkční provedení jsme si museli pár let počkat. Sériový Stinger GT vycházející z výše zmíněné studie dorazil v roce 2017 a byť mu dveře otevírané proti směru jízdy chyběly, výkonná šestiválec i roztáčená zadní náprava mu však zůstaly. Loni vůz prošel faceliftem, po kterém je stále k mání i v Evropě. Výkon šestiválcového motoru teď činí 373 koní a nabídku dále rozšířilo nové 2,5litrové provedení, které disponuje 304 koňmi. Přibylo také nové logo a pár menších vylepšení, současně s tím se ale objevily zprávy o konci tohoto modelu bez jakéhokoli nástupce.

Přiznáme se, že Stinger GT nám nikdy k srdci nepřirostl, jako takový jsme jej ale vítali coby zajímavé zpestření nabídky a dnes už jediný vůz mainstreamové značky s klasickou koncepcí pohonu. A vzhledem ke svým parametrům je nabízen za zajímavé peníze. Jeho konec jsme si tedy nepřáli, šéfdesignér značky Karim Habib už ale loni potvrdil, že nový Stinger GT nebude. Jasná informace o momentě jeho vyřazení z nabídky nepadla, nejčastěji se hovoří o roce 2023, byť stát se to může dříve i později. Tak či onak je jisté, že tedy už se čeká jen na kata.

Nevíme, jak Kia hodnotí úspěch tohoto vozu, po celém světě se prodává nanejvýš v nízkých desetitisících za rok a v Evropě si své nejlepší časy odbyt v roce 2018, kdy se prodalo 3 820 Stingerů. To není moc. Na druhou stranu, co lze čekat od tak auta takového ražení od obyčejné značky? Tohle je spíše teritorium značek jako BMW a Kia by si mohla v těchto sférách najít svou klientelu, potřebovala by na to ale jistě více než jednu generaci podobného vozu. Tak či onak, se Stingerem je amen a kdyby to s ním bylo tak zlé, jak automobilka svým rozhodnutím naznačuje, měli bychom se dočkat pouze postupného pádu prodejů až k nule. Tak to u neúspěšných modelů bývá, u Stingeru je ale všechno jinak.

Oznámení konce modelu nezpůsobilo to, že už po něm neštěkne ani pes, ale pravý opak. Prodeje v USA a v Evropě se tedy zatím moc nemění, nadšenci z Austrálie ale doslova vzali autosalony Kie útokem. Tamní zastoupení si sice nepřipouští zprávy o konci vozu, když jej ale oznámil šéfdesignér, je nevyhnutelný. Lidé tak auto chtějí, dokud nějaké je - za letošní rok vyhnali prodeje tohoto modelu nahoru o 53,3 % a zájem má jen rostoucí tendenci. V dubnu si pro Stinger GT přišlo o 203,8 % více lidí než loni a i místní zastoupení značky potvrdilo, že vůz si zničehonic „vede mimořádně dobře”.

To je skutečně pozoruhodné, není to ale poprvé, co jsme něčeho takového svědky, zdaleka ne. Lidé nejsou hloupí a rychle pochopili, že přestali být vládci trhu, že jejich poptávka je pro automobilky druhořadým impulsem. Však nakonec i Kia chce Stinger nahradit elektrickým SUV EV6 ve verzi GT, to nedává žádný smysl. Už tolikrát dříve jsme byli v menším měřítku svědky toho, že nějaké auto přes zájem o něj nedostalo nástupce buď vůbec, nebo ne v té podobě, v jaké jej lidé preferovali. Není tak těžké pochopit, že něco jako stylový sedan (či spíše liftback) s motorem 3,3 V6 turbo a pohonem zadních nebo všech kol hned tak znovu nekoupíte. A pokud ano, tak rozhodně ne u Kie za její ceny.

Je to zvláštní doba, ale je to tak. Časy, kdy se prodeje končících modelů postupně vytrácely až k nule, jsou minulostí, teď jsme svědky jakýchsi hokejkových grafů - zájem o pořád chtěné, ale dále nepřijatelné s koncem toho či onoho roste, protože lidé, kteří o taková auta stojí, ví, že nic podobného už znovu nekoupí nejen u určitého výrobce, ale často ani u žádného jiného. Však si sami vzpomeňte, co bylo u toho či onoho auta naposledy a jak moc to šlo dohromady se zájmem či nezájmem.

Kia Stinger GT je ojedinělá nabídka, která se dosud potloukala trhem za celkem vlažného zájmu. Jakmile se ale ukázalo, že končí, lidé se pro něj seběhli do autosalonů, jako by nebylo zítřka. Nic takového se dříve nedělo. Foto: Kia

Zdroj: Car Expert

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.