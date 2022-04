Nedaleko od Česka vzniká nejdelší tunel svého druhu na celém světě, jezdit se v něm bude až 250 km/h před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BBT SE, tiskové materiály

Na podobné stavby jsme zvyklí z Číny, někdy z Indie a občas i z Ruska, Evropa je na monstrózní realizace obvykle příliš malá. Také ale má své Alpy a probourat pod nimi pořádný tunel si vyžádá „díru” dlouhou 64 kilometrů.

Nevíme, jak mnoho lidí toho reálně využívá, v Evropě ale není problém dostat se vlakem skoro kamkoli. V Česku k tomu moc netíhneme, kvalita místních vlakových spojů je přes všechna zlepšení posledních dekád vesměs mizerná a o možné časové úspoře lze mluvit lze leda na pár tratích. Kdo ale zažil třeba francouzské TGV, ví, že to může být docela zajímavý zážitek.

TGV jsou ale daleko, zajímavé železniční dílo vzniká i o poznání blíže českým hranicím. Už léta (teoretické přípravy začaly už v roce 1999, stavba pak v roce 2011) staví konsorcium evropských firem tzv. Brenner Base Tunnel neboli BBT, neskutečných 64 kilometrů dlouhé dílo, které - jak už jméno napovídá - spojí Rakousko s Itálií co možná nepřímějším způsobem.

Dostat se přes Alpy jakýmkoli způsobem bylo vždy složité a pro vlakové spoje to platilo obzvlášť. Tento tunel - či spíše tunelový komplex - to učiní tak přímočarým, jak to jen lze, zrychlí dobu přepravy a ztrojnásobí kapacitu. Konkurovat tak chce i přesunu automobilem, který podobným uzlem vždy byl a je složitý, zvláště využívá-li jej větší množství lidí naráz třeba o letních prázdninách.

I když stavba probíhá už 11 let a několik jejích částí má blízko dokončení, vznikat bude nejméně dalších 10 roků. Výsledkem bude nejdelší železniční tunel světa postavený za plánovaných (a dnes skoro jistě nedodržitelných) 8,384 miliard Eur (asi 206 mld. Kč). Tunel začne v italské Fortezze a skončí až v Innsbrucku, přičemž na jednom místě dosáhne výšky až 794 metrů - to českým pohledem není vůbec málo.

Jezdit se v něm bude moci až 250 km/h v případě osobníc vlaků a 160 km/h v případě těch nákladních. Zní to dobře, dříve než v roce 2032 ale tuto stavbu na vlastní kůži neokusíme. A to se říká kdo ví jestli - v dnešní době plánovat něco na dekádu dopředu je ošidné. Prohlédněte si zatím fotky z příprav níže, působivá stavba je to už dnes.

Zatím teoretický pohled na celý plánovaný tunel. Grafika: BBT SE, tiskové materiály



Záběry z příprav ukazují, že někde už je skoro hotovo, dát ale celou stavbu dohromady bude trvat dalších 10 let nejméně. Foto: BBT SE, tiskové materiály

Zdroj: BBT SE, Inspirace: Jalopnik

