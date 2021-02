Nový karavan je prostorný i vybavený jako skutečný dům, přitom nestojí miliony před 2 hodinami | Petr Prokopec

Není to ani obytný vůz, ale jen přívěs, které přece jen bývají skromnější. Ne tak tento, jeho tvůrci se v něm rozhodli zužitkovat své 55leté zkušenosti a postavili noblesní karavan až pro 8 lidí.

Obytné vozy a přívěsy jsou v poslední době v kurzu a asi není třeba říkat, proč. Za obrovským vzestupem zájmu o ně stojí pochopitelně koronavirová pandemie, která převrátila půlku světa vzhůru nohama. Zatímco v době před jejím příchodem jste své cestovatelské choutky realizovali jednoduše tak, že jste zabodli prst do mapy, následně si koupili letenku, a vše bylo hotovo, dnes je situace diametrálně odlišná. Letecký průmysl sice nezbankrotoval, nicméně dostat se na palubu vyžaduje překonat nemalé potíže, a to nikoliv jen finančního rázu. Navíc v té chvíli ústupky a kompromisy jen začínají.

S obytnými auty je to dnes jednodušší, jakkoliv i v jejich případě existuje jisté omezení. Stále se nemůžete volně vydat napříč jednotlivými zeměmi. Truchlit však nemusíte, neboť dáme pomalu ruku do ohně na to, že jistě ještě neznáte veškeré krásy naší vlasti. Za nimi můžete vyrazit který s novým obytným přívěsem Voyage Travel Trailer, za který je zodpovědná severoamerická společnost Winnebago. Ta má v daném oboru již 55leté zkušenosti, které více než zužitkovala právě u dané novinky.

Obytný přívěs je sympatický již svou cenou, která startuje na 53 165 dolarech (cca 1 128 000 Kč). Na základu ale nejspíše neskončí nikdo, ostatně zákazníci mohou vybírat z mnoha konfigurací interiéru. K mání jsou verze jak se čtyřmi, tak se šesti či dokonce s osmi postelemi. Největší provedení má tak na délku takřka 12 metrů a díky výsuvným bokům může uvnitř nabídnout 2,4metrovou šířku. Strop se pak nachází 2,53 metru nad podlahou, hlavou do něj tedy nebudou narážet ani basketbalisté.

Při daných rozměrech, jež snesou srovnání s malometrážním panelákovým bytem, pak vlastně není překvapivé, že obytný přívěs vypadá uvnitř spíše jako normální dům. Navíc velmi honosně zařízený, zejména pokud přijde řeč na kuchyň. Znovu je k mání řada variant, z nichž některé nabídnou pracovní ostrůvek uprostřed. Plynový sporák je pak samozřejmostí, stejně jako lednička, nerez dřez nebo prostorné skříňky a šuplíky.

O ložnici částečně již řeč byla, dané téma tak můžeme doplnit informacemi o postelích. Vybrat si můžete menší či větší dvoupostel, která navíc v případě osmimístného provedení okupuje záď i předek přívěsu. O další nocležníky se pak starají palandy či rozkládací gauče. Také u nich je možná volba, neboť k mání je jak dvoumístný s nezávislými křesly a kupříkladu i s držáky na nápoje, tak jednoduchý třímístný bez doplňků.

Nezapomenulo se ani na koupelnu, přičemž i v tomto případě je pochopitelně na výběr velké množství variací. Na vrcholu ovšem stojí klasický sprchový kout, jaký nejspíše nemáte ani v onom panelákovém bytě, stejně jako porcelánový záchod. Pokud pak k tomu všemu přihodíme třeba ještě venkovní kuchyňku, plejádu televizí či rozměrné úložné prostory pod postelemi či v poduškách oněch gaučů, skutečně není co řešit.

Pokud se po pár dnech v obytném přívěsu Winnebago Voyage Travel Trailer již nebude chtít zpět do klasického domova, nebudeme se vám divit. Skutečně totiž nabízí více než leckterý byt.

