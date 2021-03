Nejběžnějším autem v Rusku je i dnes vůz, který spousta Čechu ani nebude pamatovat před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Je to skoro neuvěřitelné, neboť jde o auto, které na našich silnicích dávno není vidět a i jeho místní protějšky jsou pomalu zapomenutou historií. V Rusku ale skutečně vládne vůz, který morálně starý 55 let.

V létě loňského roku poradce prezidenta Vladimíra Putina a někdejší ministr pro ekonomický rozvoje Dmitrij Ořeškin oznámil, že Rusko během několika málo měsíců vstoupí mezi pět nejsilnějších ekonomik světa a předstihne tak Německo. Pro srovnání přitom použil hrubý domácí produkt přepočtený dle parity kupní síly. Řada lidí tak náhle nabyla dojmu, že země je na tom ekonomicky velmi dobře. Ostatně si jen stačí uvědomit, kolik peněz berou naše protějšky v Německu za stejnou práci. A pokud se Rusko má dostat před naše sousedy, evidentně musí být ještě bohatší.

Je nicméně třeba dodat, že HDP přepočtený dle parity kupní síly je sice relevantní ukazatel, umí ale být zavádějící, pokud se použije v nevhodných spojitostech. Stačí si ostatně uvědomit, že na jeho základě je třeba takový Irák před Švýcarskem. Málokdo by si ovšem tipnul, že válečná zóna na Středním Východu je na tom lépe než nezávislá země uprostřed Evropy. Stačí tedy přepnout výhybku na nominální srovnání, a rázem je Rusko na jedenácté a tedy již ne tak lichotivé příčce.

Proč Rusko tento ukazatel používá, je pochopitelné - zemi v mezinárodním srovnání ukazuje v lichotivějším světle. Stačí však pohled na nejnovější statistiku tamního Avtostatu a velmi rychle pochopíte, jak se věci skutečně mají. Faktem stále je, že nejběžnějším vozem na ruských silnicích je VAZ-2107. Tedy klasický žigulík známý též jako Lada 2107, poslední evoluce modelu 2101, o kterém byla před pár hodinami. Je to vůz, který se začal vyrábět v roce 1970 a má kořeny ve Fiatu 124 z rok 1966. Samotná verze 2107 se pak vyráběla od roku 1982 jako vrcholné provedení, které z montážních linek definitivně zmizelo až před devíti lety. V současné České republice se jistě najde spousta mladých lidí, kteří ani nebudou vědět, co je za auto, v Rusku je to ale pořád nejběžnější vůz.

Nejrozšířenější je prakticky po celém Rusku s výjimkou severokavkazského regionu, kde je lídrem o trochu novější Lada Priora. Sibiř a veškeré východní oblasti však již favorizují Toyotu Corollu, což má své opodstatnění. Právě sem jsou totiž ve velkém vyváženy ojetiny z Japonska, které se prodávají pomalu za pakatel. Lidem tedy ani zdaleka nevadí volanty usazené vpravo, díky čemuž se z celé této oblasti stal region s největším zastoupením takových vozů mimo země, pro které byly původně určené.

Podle Avtostatu bylo k 1. lednu letošního roku v celém Rusku registrováno 60 milionů vozů, z čehož 45 milionů kusů připadá na osobní auta. Poslední evoluce žigulíku se pak na této porci podílí 1 653 100 exempláři, tedy takřka čtyřmi procenty. To opravdu není málo, zvláště když si uvědomíme, že značná část z tohoto podílu může být starší, než jste vy sami. Je to něco podobného, jako kdyby lídrem českého registru byla třeba Škoda 120 nebo Favorit - svého času tomu tak bylo, ale už tomu tak dávno není.

VAZ-2107 neboli klasický žigulík ve své poslední evoluci je i nadále nejčastějším vozem na ruských silnicích. Grafika: Avtostat



Kdybyste náhodou nevěděli, co to VAZ-2107 je. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Avtostat

Petr Prokopec