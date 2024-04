Nejbrutálnější Bugatti všech dob je hotové. Je prý tak rychlé, že dokáže ujet i vozům Formule 1 před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Auta silná či silnější než ef-jedničky, popřípadě vozy schopné je překonat maximální rychlostí už jsme tu měli, v jakékoli jiné jízdní situaci ale měly monoposty Formule 1 stejně vždy navrch. Bugatti Bolide je prý dostane i mezi zatáčkami.

Velké finále je na spadnutí. Bugatti totiž oznámilo, že dokončilo testy modelu Bolide a začíná připravovat jeho dodávky zákazníkům. A jakmile bude předán poslední ze čtyřiceti kusů, uzavře se definitivně kapitola s názvem W16. Automobilka z Molsheimu totiž osmilitrový motor dopovaný čtyřmi turby po dvou dekádách posílá do důchodu. Již za něj nicméně má připravenou důstojnou náhradu v podobě 8,3litrového vidlicového (tedy klasicky do V) šestnáctiválce. Ten místo přeplňování vsadí na hybridizaci.

Pro tuto chvíli se ale budeme držet Bugatti Bolide, nepochybně nejbrutálnějšího modelu značky, který je rychlosti oddán tak moc, že ani legálně nemůže na silnice. Místo toho se jeho revírem stanou závodní okruhy, kde za sebou má dokonce nechat i monoposty Formule 1. Jednak se Bolide maximálně rozjede na 380 km/h, zatímco dosavadní rekord F1 činí 373 km/h, ale to není nové. Reálně mají ef-jedničky hrát druhé housle i v jiných situacích.

Bugatti totiž udělalo maximum proto, aby se zákazníkům dostal do rukou stroj schopný poměřovat se s absolutními vrcholy závodní ligy. Do vínku tedy vůz dostal slicky Michelin Pilot Sport, jenž jsou nasazené na odlehčených kolech. Za jejich ráfky se pak skrývají karbonové brzdy, na nichž Brembo pracovalo dva roky. Cílem totiž byla stejná brzdná síla, jaká je spojena s F1 či prototypy LMh/LMDh, a to přesto, že vůči nim Bolide váží o poznání víc (1 450 kg).

Zahanbit se novinka nedá ani v zatáčkách, kde lze zažít přetížení až 2,5 G. Monoposty F1 jsou na tom sice dvakrát lépe, smeknutí klobouku je však i tak stále na místě. Většina moderních supersportů využívajících aktivní aerodynamiku se totiž pohybuje lehce nad 1 G. Bugatti nicméně chtělo, aby Bolide byl zároveň i majitelům přístupný, ostatně většina z nich má za sebou maximálně tak okruhovou školu. Proto součástí standardní výbavy jsou i systémy ABS a ESP.

V tomto ohledu lze dále zmínit klimatizaci, posilovač řízení či ergonomická sedadla. Ovšem i jejich ukotvení již bylo inspirováno závodním světem. Zadní část je totiž ponořena níže k podlaze, načež má řidič paty lehce zvýšené - přesně jako kdyby seděl právě v kokpitu F1. Sedačka spolujezdce je oproti tomu lehce skloněna k nízko položené přídi, aby se cestující mohl lépe zapřít a snášet tak nemalé přetížení v zatáčkách i na rovinkách.

„Všechno na tomto voze je oproti dřívějšku na zcela jiné úrovni, takže jsem i já po úvodním stintu zůstal stát s otevřenou pusou. Ze zatáčky vyjedete v rychlosti 100 km/h, přičemž dvoustovka a poté třístovka padnou v mžiku oka. Při naplnění takového scénáře za sebou Bolide dokáže nechat i vůz F1,“ upřesnil tovární tvrzení hlavní testovací jezdec značky Andy Wallace. V zatáčkách jsou tedy ef-jedničky pořád rychlejší, jinde ne.

Na rozlučku s W16 si tedy automobilka skutečně připravila naprostý vrchol. A jakkoli cena startuje na 4 milionech Eur (cca 102 milionů korun), všech 40 exemplářů bylo okamžitě rozebráno. Jejich majitele nyní čeká už jen několikaměsíční čekání, které nejspíše vyplní specifikací onoho zcela nového Bugatti. To ale i přes vyšší výkon bude oproti okruhovému Bolide pouhým odvarem.

Automobilka z Molsheimu dokončila testy a nyní se připravuje na finální fázi, tedy na výrobu a předání 40 kusů modelu Bolide zákazníkům. Tím se uzavře éra motoru W16 v její nabídce. Foto: Bugatti

Zdroj: Bugatti

Petr Prokopec

