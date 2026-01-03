Nejbrutálnější Mustang jako přízrak nejen vypadá, stejně se i prodává. Přes extrémní cenu je to Ford, kdo se směje poslední

Byli bychom bláhoví, kdybychom tohle auto označili za neatraktivní, při jeho ceně se ale vedle konkurenčních strojů zdálo být prodejné dost obtížně. Byl to ale omyl, zájem o něj je takový, že automobilka veškerou poptávku nemá šanci vykrýt.

před 9 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Ford

Byli bychom bláhoví, kdybychom tohle auto označili za neatraktivní, při jeho ceně se ale vedle konkurenčních strojů zdálo být prodejné dost obtížně. Byl to ale omyl, zájem o něj je takový, že automobilka veškerou poptávku nemá šanci vykrýt.

Pokud v USA navštívíte dealera Fordu a řeknete si o nejlevnější Mustang, s autem odjedete i s pouhými 32 640 dolary v kapse. To je dnes asi 670 tisíc korun, tedy prakticky stejné peníze, za jaké je u nás k mání Škoda Octavia 1,5 TSI se 115 koňmi ve výbavě Selection. Na americké straně Atlantiku ale dostáváte 2,3litrový čtyřválec EcoBoost naladěný na 319 koní. To z pohledu Evropana rozhodně není málo, pro zámořské publikum je ale toto provedení i přes svou cenu spíš nezajímavé. V daleko větší míře prahnou po osmiválci.

Za ten mohou utratit snadno desetkrát víc, druhou stranu nabídky totiž okupuje verze GTD. Tedy vůbec nejbrutálnější silniční Mustang, jaký kdy vznikl. A také první americké auto, které zajelo Severní smyčku Nürburgringu pod 7 minut. Za tím stojí nejen motor, tedy 5,2litrový přeplňovaný osmiválec produkující 826 koní, ale také upravený podvozek, jehož zadní tlumiče je možné sledovat skrze speciální okénko. Vše pak zastřešuje dramaticky stylizovaná a hlavně aerodynamicky plně funkční karoserie.

Cena tohoto provedení startuje na 325 tisíc dolarech, což je přibližně 6,7 milionu korun. Automobilka ovšem také dodala, že jakmile klientela zabrousí do příplatkové výbavy, může z jejího účtu zmizet i více než 400 tisíc dolarů, tedy přes 8,3 milionu korun. To vyvolalo mnohé pochyby o komerčním úspěchu vozu, přeci jen taková Corvette ZR1 je výkonnější, rychlejší a zároveň o takřka polovinu levnější. Levněji nakonec koupíte i Porsche 911 GT3, vrcholná BMW M a další prestižnější a zdánlivě mnohem zajímavějšího stroje.

Jenže zatímco těch vzniknou klidně tisíce kusů, Mustang GTD je velmi limitovaným zbožím. Modrý v tomto ohledu není výřečný, takže se ani neví, jak dlouho vůz zůstane v nabídce a kolik aut bude vyrobeno. Neznámé je pak i tempo dělníků či to, zda automobilka produkci nějak početně omezila. Co se ví, to jsou prodeje za loňských 11 měsíců, které dalece zaostávají za zájmem, který lidé o Mustang GTD projevili.

Tuto brutalitu na čtyřech kolech totiž i přes nemalou cenu u Fordu poptalo přes 7 500 lidí, do listopadu 2025 však bylo uspokojeno pouze 231 zákazníků. Ford tak již naznačil, že výrobu pro příští rok navýší, ovšem i tak je zjevné, že většina klientely ostrouhá, takže s cenou si automobilka hlavu dělat nemusí. Fordu se tak lidé zprvu smáli kvůli tomu, co za auto chce, nakonec je to ale zjevně modrý ovál, kdo se směje poslední. A nakonec to mohou být i kupci vozu, kteří budou za utracených 7 nebo 8 milionů korun (tedy USA, oficiální česká cena má hodnotu 9 205 000 Kč) rádi - při takovém zájmu a omezené produkci lze do budoucna čekat přinejmenším slušné držení hodnoty, ne-li její další růst.


Ford Mustang GTD se vyrábí ve velmi omezeném množství, což má zajistit jeho exkluzivitu, která ospravedlní vysokou cenu. A zjevně to funguje, jakkoli o tom mnozí pochybovali. Foto: Ford

Zdroj: Ford přes Car Buzz

Petr Prokopec

