Nejdražší a nejpraktičtější Dacia se v Česku pořád koupit nedá, její o mnoho levnější předchůdce ale ano dnes | Petr Miler

/ Foto: Kfz-Vermittlung Manke, publikováno se souhlasem

Dacie jsou obecně vzato praktická auta, ve své pozici obvykle jediných vozů pro všechna využití taková být prostě musí. Toužíte-li ale po vrcholu rumunské praktičnosti a jakémsi ideálu českých zahrádkářů, u nás pořád nepochodíte. Jeho dnes vzácný předchůdce ovšem k dispozici je.

Dlouho to vypadalo, že takové auto pro Evropu vůbec nevznikne, i když jej Rumuni slibovali léta. Nakonec jsme se dočkali až v roce 2020, kdy Dacia zničehonic představila sériové provedení Dusteru Pick-up coby vůbec nejpraktičtějšího modelu svého portfolia.

Dostal 165 cm dlouhou korbou s výklopnou zádí schopnou uvézt až 500 kg nákladu. Odlišné části byly vyrobeny z kompozitu, který navazuje a nosné kovové části karoserie a nemění základní obvyklé rozměry, jen do nich „pěchuje” jinak pojaté auto. Zní to zajímavě, i když je tohle auto k dispozici v jediném provedení. Koupit si můžete akorát různě lakované (většinou ovšem bílé) vozy s motorem 1,5 dCi o výkonu 85 kW (115 koní) a točivém momentu 260 Nm v 2 000 ot./min. Poháněná kola jsou vždy všechna, převodovka je manuální šestistupňová. Výbava odpovídá prvkům dostupným pro standardní Duster.

I když můžete... Nemůžete, aspoň ne standardními cestami. Auto je oficiálně v prodeji jen v Rumunsku, kde navíc přijde na sumy okolo 28 000 Eur, tedy asi 680 tisíc Kč. To z verze Pick-up dělá nejdražší Dacii vůbec, pokud ji navíc budete chtít koupit aspoň v sousedním Německu, pod 32 880 Eur se nedostanete. To je skoro 800 tisíc korun, po náročnější silvestrovské noci se mi skoro chce říci, že to je hustá cena.

Mysleli jsme si, že se dříve nebo později najde někdo, kdo tyto pick-upy začne dovážet i k nám, ale chyba lávky, nikdo takový se nenašel. Dost možná právě z obav, že vysoká cena bude pro případné zájemce odrazující. Kdybyste ale přece jen chtěli pick-up Dacie, pořád se dá vsadit na mnohem levnějšího předchůdce, Logan Pick-up. Ani ten nebyl kdekoli poblíž oficiálně k dispozici, pár aut se ale do středu Evropy zatoulalo a jedno teď najdete dokonce i na českém Sautu. Má najeto 448 tisíc km, což je fascinující samo o sobě. A je to znovu diesel 1,5 s 68 koňmi. Vypadá docela dobře, ale po takovém nájezdu, navíc za 67 tisíc Kč, to asi žádný super obchod nebude.

Více si lze vybírat znovu v Německu, kde narazíte na více exemplářů, aktuálně jich vidíme devět. Ten asi nejhezčí vám i ukážeme, je docela sympatický, ovšem znovu drahý - na vůz z roku 2012 s více jak 70 tisíci km na tachometru je suma 9 999 Eur, tedy asi 241 tisíc Kč, docela soda. Je to ale znovu mimořádně praktické auto, které se v této třídě už nevídá. Jistě také proto si drží cenu tak dobře.

Chcete-li pick-up Dacie a na drahý Duster nemáte, pořád je tu Logan. Toto je asi nejhezčí kus v nedalekém prodeji, podobný, jen ještě mnohem více ojetý kus se ale dá koupit i v Česku. Foto: Kfz-Vermittlung Manke, publikováno se souhlasem

Zdroje: Sauto, Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.