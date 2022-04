Nejdražší a nejstylovější Duster se odhalil v novém, teď má i silný motor se 170 koňmi před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Dacia Duster v posledních letech zamířila výš, nikdy se ale nedostala tak vysoko, aby mohla napodobit některé verze nabízené s logem Renaultu. Ta nejvyšší z nich se teď dočkala modernizace.

Dacia loni v létě lehce modernizovala svůj Duster. Ten zejména v oranžovém laku vypadá stylově i moderně, což byl pro rumunskou automobilku a její francouzskou „matku” i tak trochu problém. Dříve totiž roli stylové varianty zastával Duster Oroch, který se prodával pouze v Jižní Americe, a to navíc s logem Renaultu. Vedle faceliftovaného SUV však pick-up náhle vypadal poněkud zastarale. Právě to se ovšem nyní mění, neboť modernizací prošel také Duster Oroch.

O této novince jsme se již dříve zmiňovali, nyní vám ale můžeme ukázat hotové auto. Podstatné přitom je, že nejde o druhou generaci, jak se původně spekulovalo. Renault oznámil, že zcela nový vůz bude představen až v roce 2024 a teprve u něj máme očekávat modulární platformu CMF-B-LS. Do té doby bude Duster Oroch užívat architekturu B0 v modernizované verzi.

Neznamená to nicméně, že by jeho facelift byl z malých. Pick-up se dočkal zejména nové přídě, která se neinspirovala jen evropským Dusterem, ale také konceptem Bigster, pochopitelně však bez nového loga Dacie - je to dále Renault. Nejzajímavější proměnou prošel přední nárazník, máme tu světlomety s modernější grafikou, a to vepředu i vzadu. Nový je rovněž interiér, který kráčí ve stopách evropského Dusteru II a některých modelů Renaultu, jako je Arkana.

Změny se ovšem dotkly i motorového prostoru, a to zejména kvůli brazilskému trhu. Tamní úřady se totiž rozhodly zpřísnit emisní normy, a to dokonce ve dvou fázích. Od 1. ledna 2022 začaly platit standardy L-7, od 1. ledna 2025 přijde ke slovu norma L-8. V prvním případě je zpřísněn hlavně evaporační test, neboť snižuje limity z 1,5 gramu na 0,5 gramu. Kromě toho ovšem musí výrobci snížit emise NOx i prachové částice PM.

Duster Oroch proto přišel o dosavadní atmosférický dvoulitr, který by novým normám již nevyhověl, a to přesto, že Brazilci hodlají ponechat v platnosti řadu výjimek určených hlavně vozům s off-roadovou charakteristikou. Taková auta ovšem musí být registrována jako užitková, což je v rozporu s nálepkou stylové verze, s jakou je Oroch nabízen. Automobilka proto atmosféru nahradila přeplňovaným 1,3litrovým přeplňovaným čtyřválcem, který známe i od nás. Ovšem ne v této verzi.

Duster u nás disponuje jedna-trojskou produkující 130 nebo 150 koní, na jihoamerické trhy nicméně míří verze Flex-Fuel uzpůsobená ke spalování biopaliva. U té výkon narostla na 170 koní a točivý moment na 270 Nm, čímž Oroch zůstává na firemním vrcholu i po technické stránce. Tyto parametry ale platí jen při spalování ethanolu, na benzin motor dává 162 koní, hodnota maxima točivého momentu v takovém případě nebyla zveřejněna.

Automobilka počítá s tím, že letos začne pick-up nabízet rovněž v Jižní Africe, a tak už nepůjde jen o jihoamerickou záležitost. Však původně na tento krok mělo dojít již dříve, ovšem plány narušil koronavirus. Do Evropy ovšem Duster Oroch znovu nezamíří, byť k oné druhé generaci bychom již naděje upínat mohli. S novou platformou má totiž dorazit také hybridní technika, načež by problémem nebyly ani místní přísnější normy. Přesně v tuto chvíli jde ale jen o brazilskou specialitu s cenou od 105 800 realů, tedy asi 510 tisíc Kč. To z ní dělá Duster nejen nejstylovější, ale také nejdražší.

Jihoamerický Renault Duster Oroch dostal s faceliftem nový vzhled, interiér i motor, přeplňovaná jedna-trojka dává až 170 koní. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.