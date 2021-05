Nejdražší nové auto světa se jako přízrak ukázalo před premiérou, to hlavní zůstává tajemstvím před 48 minutami | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Víme toho o něm už docela dost, na oficiální odhalení ale stále čekáme. To se dosud zdálo být v mlze, nyní vše směřuje k tomu, že k němu dojde ještě tento měsíc, za nějakých 14 dnů.

Většinu automobilek v loňském roce dostal koronavirus do problémů. Bugatti mezi ně ovšem nepatří, značka z Molsheimu má za sebou naopak nejúspěšnější období ve své historii. Optimismus u ní navíc jen přetrvává, neboť přestože zbytek světa trápí nedostatek čipů, Bugatti již oznámilo, že první letošní čtvrtletí bylo rekordní. Ani po zbytek roku ovšem automobilka nehodlá odpočívat na vavřínech, neboť se bude věnovat hlavně modelu Divo. Ten vznikne ve 40 exemplářích, přičemž všechny mají být předány do Vánoc.

Divo ovšem není jediným speciálním typem, který bude letos dokončen a předán. Na silnice se totiž chystá i produkční varianta modelu La Voiture Noire, který se ve formě studie představil v březnu 2019 na ženevském autosalonu. Tehdy ovšem šlo v podstatě o maketu osazenou elektromotorem, který měl zajistit pouze bezproblémový pohyb vozu na výstaviště a po něm. Jak se ale ukázalo nedávno, Bugatti již tyto agregáty nahradilo produkčním ústrojím, kterým není nic jiného než osmilitrový šestnáctiválec.

Čtyřikrát přeplňovaná produkční jednotka by přitom měla posílat na všechna čtyři kola 1 500 koní, systém 4x4 však projde překalibrováním, stejně jako sedmistupňová automatická převodovka. Vůz má totiž disponovat spíše uvolněnou než sportovní náturou. Ač tedy Bugatti dosud nezveřejnilo technické parametry, má se za to, že akcelerace i nejvyšší rychlost budou horší než u základního Chironu. Nic z toho ale dosud neznámému majiteli nezabránilo v útratě sumy, která se v závislosti na aktuálním kursu pohybuje okolo 400 milionů korun. To z La Voiture Noire udělá bezpečně nejdražší nové auto světa v historii.

Je přitom jisté, že vlastník vozu již veškerá data zná, kdo je ale oním dosud neznámým kupcem, zůstává největším tajemstvím. Zda se to někdy dozvíme, ukáže až čas, pokud se to ale někdy stane, pak to nejspíše bude 31. května. Bugatti totiž do světa vypustilo sérii „pohlednic“, jejichž středobodem je právě La Voiture Noire. Snímky pak automobilka doplnila právě zmínkou o posledním květnovém dni, kdy by se měla propojit minulost s budoucností. Že tím láká právě na premiéru nového nejdražšího auta světa, je nabíledni.

Je totiž třeba připomenout, že La Voiture Noire je reminiscencí legendárního Type 57 SC Atlantic, jenž patřilo Jeanu Bugattimu a které se ztratilo v průběhu druhé světové války. Z toho důvodu se ostatně napříč vozem táhne středová linie. Kromě toho byly zamaskovány čelní sloupky, aby přední okno působilo jako plovoucí. Dále tu pak máme šestici koncovek výfuku, jenž odkazuje na inovace z počátků automobilismu.

Vůz vznikne v jediném exempláři, a bude tak vůbec nejvzácnější ze všech moderních Bugatti. Tedy těch produkčních, zmínit totiž musíme ještě Bolide. Tedy extrémní okruhovou kreaci, která vznikla jen proto, aby automobilka z Molsheimu ukázala, co by mohla vyrobit, kdyby nebyla brzděna zejména legislativou. Zda se dočkáme alespoň okruhového provedení tohoto modelu, je ale otázkou.

Bugatti poslalo do světa několik „pohlednic“ lákajících na premiéru finální verze La Voiture Noire. Ta se má představit 31. května. Foto: Bugatti

Zdroj: Bugatti

