Nejdražší nové auto světa se poprvé ukázalo na veřejnosti, je to šílenost za 0,6 miliardy Kč

Ani peníze na všechny tři Babišovy francouzské vily by nestačily na jedno tohle auto. Jsme ohromeni? Ani ne, výrobce si ale aspoň napodruhé dal záležet na tom, aby působilo neobyčejně.

Ceny některých nových aut dosáhly absurdních mezí a toto je jejich nový vrchol. Zatímco Česká republika žije další aférou premiéra Babiše, na kterého se provalilo, že si kdysi velmi podivným způsobem koupil tři drahé nemovitosti na jihu Francie za 380 milionů korun, někdo jiný ve stejný moment předváděl na břehu jezera Como nové auto, které jej mělo přijít na 611 milionů Kč. Za jiných okolností bychom byli ohromeni, tentokrát ale zkrátka nejsme.

Vůz jménem Rolls-Royce Boat Tail, unikátní stroj věhlasné britské automobilky, se poprvé představil už v květnu a už tehdy budil rozpaky. Auto je pro nás pořád technické dílo a pokud na něm něco má mít hodnotu, pak je to technická výjimečnost. Bugatti Chiron je nepochybně též šíleně drahý stroj, je to ale jedno z nejrychlejších aut světa, jehož vývoj a výroba spolyká spoustu peněz už proto. A nemusí jít jen o rychlost, extrémně drahé může být třeba auto mimořádně komfortní, luxusní, cokoli takového.

Nepochybujeme, že Boat Tail je komfortní a s tradičním 6,75litrovým dvanáctiválcovým biturbem jisté nebude ani pomalý, to ale platí o všech ostatních Rolls-Roycech též. A snadno budou stát šedesátinu ceny Boat Tailu i ve zvláštním provedení. Tohle auto má ve své podstatě jen zakázkovou karoserii, jakýsi bar na zádi připomínající část plachetnice, pár libůstek v interiéru a to je vše. Nechceme toto dílo nijak srážet, když si ale dáte diamanty za 100 milionů na digitálky z vietnamské tržnice, také budete mít hodinky za 100 milionů. Pořád to ale budou vietnamské digitálky.

K tomuto stroji se přes rozpaky vracíme proto, že u jezera Como si na tamní tradiční přehlídce elegance odbyl svůj veřejný debut a Rolls-Royce k tomu uvolnil nové fotografie právě z tohoto prostředí. Je třeba říci, že si s nimi vyhrál a vůz prezentuje opravdu lákavým způsobem. Jeho podstatu to ale prostě nemění a cenovka více jak 0,6 miliardy Kč nám k tomuto vozu prostě nesedí.

Podívejte se na něj ale sami a udělejte si názor dle svého gusta. Pokud by vás zajímaly jakékoli detaily o jeho vybavení i provedení oné zádě, nebudeme se na tomto místě opakovat, naše podrobné představení je vám stále k dispozici.

Nejdražší nové auto světa, Roll-Royce Boat Tail s cenovkou 28 milionů dolarů, tedy asi 611 milionů Kč, se poprvé ukázal naživo u Lago di Como. Ne snad, že by nevypadalo zajímavě, jeho cenovka se nám ale nezdá odpovídající jeho faktické výjimečnosti. Foto: Rolls-Royce

Zdroj: Rolls-Royce

