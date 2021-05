Nejdražší nové auto světa už není Bugatti, ale pouťová podivnost pro lidi bez vkusu před 3 hodinami | Petr Prokopec

Proti zakázkovým úpravám aut nic nemáme, zvláště pokud umocní původní tvary a vozu dodá na výjimečnosti. Jenže když někdo upatlá dort jako od pejska a kočičky jen proto, aby byl absurdně drahý, aplaudovat není čemu.

Již mnohokrát jsme zmínili, že vkus je čistě individuální záležitostí, a dnes to musí zaznít znovu. A tak zatímco řadě lidí sednou kupříkladu japonská auta, ostatní pro změnu nedají dopustit na ta evropská. Odlišně smýšlející skupinu pak nelze odsuzovat, ostatně ona může udělat totéž. I s tímto vědomím ale říkáme, že pojetí auta na fotkách níže nechápeme a nedokážeme si představit větší množství lidí, kteří by to viděli jinak.

Jde o nový Rolls-Royce Boat Tail, který se chce pyšnit titulem nejdražšího nového auta světa. Není to pochopitelně úplně sériový model, britská automobilka totiž vyrobila pouhé tři exempláře. Každý byl přitom v rámci výbavy a materiálů stvořen na míru konkrétnímu zákazníkovi, karoserie je však ve všech případech stejná. Na svědomí ji má nová divize značky, která se bude věnovat pouze individuálním projektům. Oné trojici přitom přislíbila, že žádný další Boat Tail již nevyrobí.

Pokud bychom ovšem byli škarohlídi, pak rovnou zmíníme, že takový slib byl snad i zbytečný. Dalšího člověka postrádajícího vkus do takové míry, jako je tomu u oné trojice, by totiž Rolls-Royce stejně nenašel. Boat Tail je totiž opravdu neskutečně ošklivý. A co více, zároveň je také neskutečně drahý - dokonce natolik, že čerstvé odhalené Bugatti La Voiture Noire proti němu působí jako chudý příbuzný. Britové si totiž za tento vůz účtují 28 milionů dolarů, tedy asi 585 milionů korun.

Skutečně tu tedy máme nový nejdražší vůz světa, v jehož případě klienti, jímž automobilka říká patroni, platí zejména za realizaci svých přání. Kupříkladu majitel prvního vyrobeného vozu z oněch tří (jde o exemplář na snímcích) požadoval ledničku, která byla uzpůsobena přímo potřebám šampaňského Armand de Brignac. Pěnivý mok tak musí ultra rychle vychladit na šest stupňů Celsia, což je dle vlastníka vozu ideální teplota pro konzumaci.

Nemalé peníze pochopitelně jsou spojené také s novou karoserií. Boat Tail totiž sice vychází z Rolls-Royce Phantom, s dárcovským vozem však nesdílí jediný panel. Ba co více, nová a užší jsou i světla, a to vpředu i vzadu. Nicméně ani s jejich pomocí se značce nepodařilo dosáhnout jisté celistvosti. Zatímco tedy zepředu se stále díváte na majestátní britskou limuzínu (byť dvoudveřovou), zezadu tu máme moderní vizi letité Lancie.

Automobilka uvádí, že inspirací pro dané partie byl původní Boat Tail z roku 1932, který vlastní tentýž člověk, jenž si objednal i moderní interpretaci. Ovšem ať se snažíme jakkoliv, podobenství zde nenacházíme. Dané zadání totiž do puntíku vyplňovala jiná kreace značky, a sice Rolls-Royce Sweptail, který se objevil jako zakázková kreace v roce 2017. Za pohlednější tvary si tehdy značka účtovala 12,8 milionu dolarů (267,5 milionů korun).

Sweptail byl přitom kupátkem, zatímco nyní tu máme kabriolet. V případě sundání či nandání střechy je ovšem třeba přiložit ruce k dílu, navíc pro rozměrný díl není v zavazadelníku místo. Celý prostor za zadními sedadly totiž okupuje piknikový set, který se nachází pod dvoudílným krytem. Ten se pak rozevírá zprostředka, přičemž oba panely následně svírají „precizní úhel 15 stupňů“. Co je přitom na daném úhlu tak zajímavé, ale již nevíme.

S ohledem na cenu i nepraktičnost si přitom ani nemyslíme, že by některý z majitelů s tímto vozem vůbec kdy vyjel z garáže, natož pak na piknik někam do přírody. Místo toho zde máme spíše další garážovku, která se čas od času objeví někde na aukci. Zda přitom poroste na ceně, je zatím ve hvězdách. Nemyslíme si však, že si to Boat Tail zaslouží, a to ani za situace, kdy mu v útrobách bije 570 koní produkovaných motorem V12 - už za 585 milionů je absurdně drahý.

Zepředu lze Rolls-Royce Boat Tail vnímat ještě pozitivně, majestátnost britské značky totiž zůstala zachována. Zezadu však jde prakticky o zcela jiný vůz, který vede spíše k myšlenkám o pouťovosti. Foto: Rolls-Royce

Zdroj: Rolls-Royce

