Nejdražší tovární Mustang historie vám za 7,5 milionu dopřeje i okénko, kterým můžete „šmírovat“ tlumiče

Petr Prokopec

Působí to legračně, Ford to ale myslí smrtelně vážně. V místech, kde vám některé supersporty za podobné ceny nabídnou možnost vidět motor, vám Ford dopřeje možnost vidět tlumič. Lepší než nic, no ne?