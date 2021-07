Nejdrsnější verze Lady Niva se vrátila do prodeje, i v plné polní je k mání za hubičku před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Lada neproslula tím, že by nutila své zákazníky vypisovat tučné šeky, a tak ani jeden z absolutních vrcholů její nabídky nepřijde draho. Rok v prodeji absentoval, teď je Niva Bronto zpět.

Spekulace se někdy ukáží být jen spekulacemi, v tomto případě se ale neoficiální zkazky ukázaly být naprosto přesnými. Před pád dny jsme vás na základě informací lidí z blízkosti automobilky zpravili o tom, že Lada vrátí do nabídky vrcholnou verzi Nivy a přesně to se o pár dnů později stalo oficiální realitou.

AvtoVAZ, který má značku Lada pod palcem, oznámil, že do prodeje vrací Nivu zvanou Bronto. To je nejen cenově vrcholná, ale i nejdrsnější a troufneme si říci také „nejvíc cool” varianta ruské off-roadové ikony. Je rovnou z výroby připravena na pohyb v divočině, vypadá podle toho a přitom si skutečně na nic nehraje. Najít auto, které v praxi zvládne v továrním provedení stejně jako Bronto, bude složité. A i když se to povede, rozhodně nebude ani zdaleka stát tak málo, jako Niva.

Vůz sice po používá stejný pohon, jako ostatní Nivy (tedy 1,7litrový atmosférický benzinový čtyřválec s 83 koní a 129 Nm, které míří na všechna kola skrz pětistupňový manuál), pracuje ale s o 35 mm větší světlou výškou (240 místo 205 mm). Má dále zesílenou zadní nápravu, upravené odpružení, ochranu karoserie i podvozku a nepřehlédnutelné off-roadové obutím obuté na 15" černých kolech.

To platilo i do loňska, kdy bylo v prodeji Bronto v provedení před posledním faceliftem, nyní se ale vrací do nabídky v modernizované podobě. Ta mu dopřála zejména inovovaný interiér Nivy Legend s lepšími sedadly i modernějšími ovladači, došlo ale také na menší modifikace vzhledu. Nivu Bronto tak nyní poznáte nejen podle obligátních černých plastových obložení prahů, blatníků nebo masky chladiče, ale třeba i dvoubarevných krytů zrcátek (dosud byla černá) nebo příplatkových střešních svítilen z LED.

Vůz je k dispozici jen v nejvyšších výbavových stupních Luxe a Prestige disponujících mj. klimatizací, a to pouze v třídvéřovém provedení. Objednávky je možné u dealerů Lady učinit hned, fakticky se vůz dostane do prodeje v polovině srpna. Přesný ceník přesto není znám, Lada ovšem ubezpečuje, že Bronto bude i po faceliftu začínat jen kousek nad 850 tisíci rubly, tedy na sumě něco málo přes 250 tisíc Kč. To je za takové auto opravdu velká láce, navzdory jeho morálnímu stáří.

Faceliftovanou Nivu Bronto zatím Lada ukázala na jediné fotografii. Foto: AvtoVAZ



Pro dokreslení tak přidáváme i snímky dosavadního provedení. Foto: AvtoVAZ

Zdroj. AvtoVAZ

Petr Miler