Nejen třetina volantu, novým Teslám chybí i další věci. Po automobilce už jdou úřady

Nemáme nic proti inovacím, jedna věc je ale měnit určité záležitosti proto, aby fungovaly lépe a druhá měnit je jen proto, by byly změněny. Tesla dělá nejen s volantem, ale i dalšími ovladači to druhé.

Tesla včera spolu s výsledky za poslední loňský kvartál odhalila faceliftovaný Model S a doslova šokovala. Ne tím, jak auto změnila zvenčí, v tomto ohledu se nezměnilo skoro nic. Nepřekvapila ani technickými inovacemi, jakkoli faktický příchod už loni odhalené verze Plaid není nezajímavý. Zarážející je hlavně způsob, jak přepracovala interiér.

Změna architektury směřující blíže k novým Modelům 3 a Y se čekala, ovšem „uříznutí” třetiny volantu a změna zbytku na torzo obdelníku nikoli. Komentovali jsme to do detailu včera a nechceme se opakovat - je to u silničního auta s 2,05 otáčkami volantu mezi dorazy řízení nebetyčný nesmysl udělaný jen pro vizuální působivost, který nemůže být v praxi nic než nebezpečný. Jak se ale později ukázalo, není to jediná absurdita, která klíčové ovládací prvky vozu stihla.

Možná jste si na fotkách všimli, že vozu chybí dosavadní volič řízení pod volantem. Všimli jsme si toho též, předpokládali jsme ale, že bude zkrátka na jiném, nutně ne jasně viditelném místě - mohla to být malá páčka, kruhový ovladač, pár tlačítek, cokoli. Jenže on není nikde. Tesla ho prostě zrušila a auto bude zvolený směr jízdy - podržte se - hádat.

Ani to není žert, podle vyjádření automobilky vůz na základě vašeho jednání, okolí, pozice na mapě apod. bude odhadovat zvolený směr jízdy a podle toho přepne režim převodovky. V krajním případě půjde rozhodnutí vozu zvrátit přes dotykový displej. Znovu se musíme ptát: Co je toto za nesmysl? Volič převodovky je jeden z klíčových ovládacích prvků a musí dovolovat rychlou změnu směru jízdy v případě řešení nenadálých situací. Jistě si dovedeme představit, že po 99,9 % času bude auto hádat správně - usedáte do něj, za vámi je zeď, kam byste jinam jeli než dopředu, že? Ale jak by mohlo poznat třeba že se chcete několika následujícími pohyby vpřed a vzad rychle otočit třeba na užší silnici? To není reálně možné a je to další nebezpečný, rádoby moderní nesmysl.

Ale to není vše. Prý sám Elon Musk rozhodl o tom, že je třeba skoncovat s fyzickými ovladači pod volantem, takže tam chybí nejen volič převodovky, ale i páčky ovládající blinkry, světla nebo klakson. I tady bude Tesla hádat, kdy chcete zatroubit? To naštěstí ne, ale realita není o mnoho lepší - na volantu jsou i na oficiálních fotkách patrné dotykové plošky pro ovládání toho všeho. Oba blinkry jsou vlevo, s nimi i ovládání dálkových světel, vpravo je klakson, aktivace hlasového ovládání a ještě jeden další prvek, který pro nás nejsou úplně čitelný. Ovládání stěračů? Dost možná.

To je další věc, která se zbytečně snaží vymykat a v praxi nemůže fungovat uspokojivě. Ostatně podobné věci zkoušeli mnozí už dávno a nakonec se všichni vrátili ke klasice, na níž jsou všichni zvyklí, funguje dobře a přesně bez nutnost se na cokoli dívat, a to i v průběhu náročných manévrů. Inovace jsou skvělá věc, ale jen v případě, kdy vymyslíte něco lepšího, něco, co dosavadní řešení snadno zastíní. Inovace pro inovaci, aby to vypadalo, aby bylo o čem mluvit, jsou znovu jen nebezpečný nesmysl. A předem se docela děsíme setkání s řidičem podobné Tesly na silnici, na které se snaží třeba na vícekrát otočit, auto špatně hádá směr jízdy, on není schopen rozumně točit nekulatým půlvolantem a u toho si náhodně pouští blinkry, klakson a stěrače, protože se opakovaně dotýká přední části volantu.

I proto zůstáváme přesvědčeni, že toto nemůže dostat posvěcení úřadů pro běžný provoz. Některé věci možná, ovládání blinkrů či světel na volantu už tu bylo, ale samotný volant? Nebo absence snadno dostupného voliče převodovky resp. jízdních režimů? Nevěříme tomu.

Příznivci Tesly možná namítnou, že automobilka jistě neukazuje něco, co nemá schválené pro provoz, takže se mýlíme. I proto jsme se včera už po odhalení obrátili na americkou NHTSA s dotazem, zda takový volant, „nevolič” řazení a absence páček pod volantem má schválení pro provoz alespoň na amerických silnicích. Odpověď byla prostá: „Do této chvíle NHTSA neposuzovala a nemůže říci, zda tyto ovládací prvky splňují federální standardy pro bezpečnost silničních vozidel. Obrátíme se na výrobce s požadavkem na vysvětlení,” stojí v oficiální reakci.

Tesla zkrátka vystřelila něco do éteru s úmyslem legálnost řešit později. Sama NHTSA tak bude požadovat vysvětlení - tušíme, že takto žádná jiná významnější automobilka nepostupuje.

Volant faceliftované Tesly Model S není nesmyslný jen sám o sobě. Pod ním i jinde zcela chybí volič převodovky, páčky nahradily dotykové plošky na volantu. Foto: Tesla, koláž Autoforum.cz



Faceliftovaný Model S má interiér jako z jiného světa. Bohužel se nezdá, že by byl z lepšího světa, se schválením pro provoz se Tesla neobtěžovala. Foto: Tesla

