Nejen Evropané: Hyundai po víc jak 30 letech zavírá kvůli elektromobilům dvě továrny, o práci přijde přes 10 tisíc lidí

/ Foto: Hyundai

Vůbec největší automobilová výrobna světa se příznačně též dočká toho, co je dnes pro taková místa docela obvyklé - zavírání dílčích provozů a propouštěni zaměstnanců. Hyundai v Ulsanu zavře hned dvě z pěti fabrik tamního obřího komplexu.

Popravdě řečeno netušíme, jak mohl někdy někdo se vší vážností tvrdit, že přechod na elektrickou mobilitu přinese víc pracovních míst. Že kvůli tomu nějaká nová místa vzniknou, je jistě pravda, současně jich ale bude muset nesrovnatelně víc zaniknout. Důvody jsou prosté - pokud začnete lidem vnucovat hůře využitelný a dražší produkt, logicky si jej koupí méně zákazníků, což bude znamenat omezení výroby. Méně výroby pak znamená menší potřebu personálních kapacit, navíc je tu pokračující tlak na automatizaci a větší konstrukční jednoduchost elektrických aut. Kde lze z této kombinace okolností vytřepat víc pracovních příležitostí?

No nikde, to není řečnická otázka. Proto jsme také v poslední době svědky tolika avíz rušení pracovních míst. Ať už jde ale o obry jako VW, menší značky jako Porsche nebo plejádu jejich dodavatelů, kterých se situace zprostředkovaně dotýká ještě intenzivněji, obvykle je řeč o evropských či amerických automobilkách. Mělo se za to, že dál se rozvíjející a především výrobně levnější Asie na tom může i vydělat, realita tam ale nakonec může být stejná.

Naznačují to informace agentury Reuters, podle níž korejské Hyundai oficiálně oznámilo uzavření hned dvou svých továren ve městě Ulsan. Tam leží obrovský výrobní komplex považovaný za vůbec největší automobilovou fabriku světa, který sestává z pěti dílčích výrobních závodů. Dva z nich nyní mají skončit. A protože Ulsan zaměstnává v automobilových provozech podle informací Hyundai asi 32 tisíc lidí, přes 10 tisíc jich má být propuštěno.

Sama automobilka jako důvod uvádí urychlení odklonu od vozů na spalovací motory a zrychlení přechodu na elektromobilitu, uvedená příčina tedy není domněnkou. Provozy fungující už od roku 1991, tedy více než 32 let, vyrábějí hlavně motorové díly a budou uzavřeny v lednu resp. v říjnu 2024. Výroba spalovacích Hyundai tím pochopitelně neskončí, mluvčí automobilky ale uvádí, že automobilka zkoumá možnosti outsourcingu výroby motorových dílů, aby měla zajištěné jejich dodávky pro další roky v dostatečných počtech díky externím kapacitám.

Co k tomu dodat? Je zjevné, že i když tento trend bude dominovat hlavně zprávám z Evropy, neboť k výše popsanému se tu nejvíce projevuje i umělé zdražování energií různými „zelenými mechanismy”, ani asijské automobilky nebudou tohoto vývoje ušetřeny. Že takový vývoj potenciálně roztáčí spirálu velkých ekonomických a společenských problémů, asi nemusíme dodávat.

Komplex Hyundai v Ulsanu byl dosud vůbec největší automobilovou továrnou světa, staral se o produkci skoro 6 000 aut denně. Nyní jej čeká podstatné zmenšení. Foto: Hyundai

Zdroje: Reuters, Hyundai

Petr Miler

