Nejen nesmyslné vize: Šéf výrobce elektromobilů náhle skončil poté, co firma začala prodělávat už přes 7 milionů na každém autě

/ Foto: Lucid Motors

Představte si, že jako výrobce prodáte auto. A proděláte tím 7 milionů. Prodáte další a 7 milionů je znovu pryč. A tak znovu a znovu, až vaše roční ztráty začnou atakovat 73 miliard korun. Nemáme pocit, že by tohle mělo něco společného s udržitelným podnikáním.

Je to pochopitelně zjednodušená optika, neboť velká část ztrát na každém prodaném voze nebude vznikat až momentem jeho výroby nebo prodeje, ale dřívějšími investicemi, které bude každé prodané auto spíš umořovat. Když se ale na věci podíváte zpětně, je realita do puntíku přesně taková.

Reflektuje aktuální situaci automobilky Lucid Motors, kdysi nadějného výrobce elektromobilů, jakousi „druhou a lepší Teslu” založenou lidmi, kteří dál nemohli vystát Elona Muska. Lepší auta nakonec snad i dohromady dali, ale co dál? Ať už si o Elonu M. a jeho produktech myslíte cokoli, jeho firma prosperuje, je daleko nejhodnotnější automobilkou světa, jedním z největších výrobců elektromobilů a samotnému Muskovi se aktuálně podařilo uchvátit i ohromný společenský vliv. Lucid nemá nic z toho a jeho hlavní postavy též ne.

Klíčovým spoluzakladatelem firmy a jejím dosavadním generálním ředitelem byl Peter Rawlinson, bývalý viceprezident Tesly a šéf jejího vývoje. Nepochybně brilantní technik ale nedávno ukázal svou odtrženost od reality, když za budoucnost elektromobilů ukázal auta s menšími bateriemi, nikoli vozy s konečně použitelnou akceschopností. Ostře jsme to kritizovali asi jako někdejší tvrzení odvážných energetiků, že budoucností zásobování teplem jsou „malé jaderné výtopničky”.

Ač s námi nebyl každý na stejné lodi, s menším odstupem se k nám přidal Gustavo Henrique Ruffo, který velmi trefně shrnul větou: „To člověka vede k otázce, zda má Rawlinson vůbec nějakou představu o tom, co zákazníci chtějí, co si mohou dovolit a jak svá auta používají.” Naši odpověď znáte, tohle se smyslem pro realitu skutečně nemá nic společného.

Že to byla pro Rawlinsonovo působení v čele Lucidu pomyslná poslední kapka, už víme, ještě předtím ale do poháru trpělivosti akcionářů přibyl pořádný džber marnosti. Jak vypočítává Wall Street Journal, Lucid za sebou má sice nejlepší rok co do prodejů aut, když poprvé překonal hranici 10 tisíc vozů prodaných za 12 po sobě jdoucích měsíců. Jenže stalo se tak za cenu rekordní ztráty.

Firma prodělala za rok 2024 celé 3 miliardy dolarů, tedy skoro 73 miliard Kč, což při 10 241 prodaných vozech znamená ztrátu na každém kuse ve výši 292 940 dolarů, asi 7 milionů Kč. Jsme zvyklí na to, že výrobci na elektromobilech prodělávají, výjimkou není a zjevně dál nebude ani Škoda. Ale 7 milionů na autě? Sedm milionů? Sedm „míčů”, „mega”, „melounů”? To je silná káva.

Električtí evangelisté samozřejmě namítnou, že investice, že to chce čas, že dávno vydané peníze... Tato firma ale byla založena před 18 léty a už po 8 bychom měli problém takovou argumentaci přijmout. Pokud i po dvou dekádách prodělává 7 milionů na autě, omluvit to nelze ničím a nijak. Je to selhání a také kvůli němu musel Rawlinson v čele náhle skončit, aniž by pro něj byl vybrán jakýkoli přímý nástupce.

Lucid Air můžete obdivovat jakkoli, ale pokud výrobci přináší 7 milionů korun ztráty s každým prodaným kusem, je to fiasko první třídy. Foto: Lucid Motors

Petr Miler

