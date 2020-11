Nejen Passat a Arteon. VW chce do tří let odstřelit svůj další klíčový model před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Buď je to krok k dominanci v nově koncipovaném automobilovém světě, ve kterém přání zákazníka neznamenají už skoro nic, nebo počátek průšvihu, který automobilismus ještě nezažil. Tak či onak má VW chystat odstřel svého dalšího klasického modelu, Pola.

Je to jen pár desítek hodin, co jsme vás informovali o záměru Volkswagenu ukončit po 51 letech život Passatu sedan. Současně s ním by si měl sbalit kufry VW Arteon a německou automobilku by tak mezi konvenčními auty střední třídy od roku 2023 zastupoval pouze Passat kombi a Škoda Superb v obou dnešních verzích. Drastické? To nevíte vše.

Opět Automotive News Europe spolu se spřízněným německým magazínem Automobllwoche - v obou případech zřídka se mýlící zdroje - informují o tom, že čistka Němců mezi jejich dnes klíčovými modely tím neskončí. Opět v roce 2023 si má zabalit fidlátka i menší Polo, v posledních letech jeden z nejprodávanějších Volkswagenů vůbec.

Důvod je stále stejný, sázka na jednu, tedy elektrickou kartu. Polo má v nabídce nahradit model ID.2, jehož vývoj byl uspíšen právě s tímto cílem. Víme toho o něm jen velmi málo, ale z dosavadní řady typů ID si lze udělat slušný obrázek o tom, co čekat - menší elektrický hatchback stojící na platformě MEB. Podle zdrojů Auto News má dostat nové akumulátory s menším množstvím vzácných kovů, tedy s ještě menší než současnou, prachbídnou energetickou hustotou, výměnou za nižší cenu a kapacitu okolo 36 kWh, tedy ekvivalent necelých 11 litrů nafty.

Na jednu stranu je třeba říci, že nejde o úplné překvapení. Šéf Volkswagenu Herbert Diess už skoro před třemi léty řekl, že oba nejmenší modely značky jsou mrtvé, současně ale letos v květnu od prodejního šéfa Jürgena Stackmanna zaznělo, že existovat nejspíše nebudou po roce 2030. Tento muž ale VW náhle opustil, podle všeho proto, že nesmýšlel dostatečně pokrokově. A tak uspíšení konce konvenčních modelů i v tomto kontextu dává smysl.

Další a další informace v tomto duchu na každý pár ukazují, jak moc se VW rozhodl kráčet jedním směrem. Na jednu stranu, proč ne. Na tu druhou je ale třeba nezapomínat, že přirozená poptávka po elektrických autech je vzhledem k jejich limitům velmi malá a žije téměř bezvýhradně z všemožných nařízení a podpor regulátorů. Pokud se udržitelnou ukáže být umělá neprůchodnost efektivnějších řešení nabízejících za nižší cenu totéž v praktičtější podobě, pak VW může svou sázku vyhrát. Pokud nikoli, má velký problém, jehož dopady nechceme ani domýšlet.

Současné Polo je jedním z nejpopulárnějších modelů Volkswagenu. Přesto má už v roce 2023 padnout na oltář elektrické revoluce spolu s Passatem sedan a oběma verzemi Arteonu. Foto: Volkswagen

Zdroje: Auto News, Automobllwoche

Petr Miler