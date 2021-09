Nejen v ČR. Ladu Niva 2021 s novým vzhledem jde koupit i v Japonsku, ne však za 246 tisíc před 10 hodinami | Petr Miler

Když už nic jiného, berme tento krok jako důkaz faktu, že když je někde po určité věci poptávka, nabídka si k ní najde cestu. I když tomu jinak okolnosti ani trochu nepřejí.

Lada na přelomu loňského a letošního roku výrazně inovovala model, který kdysi měl být druhou generací Nivy a v mezičase se stal Chevroletem vyráběným ve společném podniku s Američany. Právě od té doby si původní Niva neříkala Niva, ale 4x4, neboť ikonické jméno získal novější vůz, který pro změnu nebyl Ladou. Ztrácíte se v tom? Vlastně se ani nedivíme, dnes je naštěstí situace o mnoho přehlednější - Rusové převzali část někdejšího joint venture od Chevroletu a z obou aut udělali Lady Niva. Té původní říkají Legend a té novější Travel.

Obě jsou dále úspěšné, a to paradoxně z úplně opačných důvodů. Niva Legend se drží tradice a je prakticky stejná jako v roce 1977, Niva Travel naopak prošla razantním faceliftem, po němž je až překvapivě svěží. Vypadá nyní trochu jako Toyota RAV4 a navzdory tomu, že pokusy věšet moderní designové prvky na auta dávné konstrukce obvykle dopadají tragikomicky, tady se to docela povedlo. Kabina sice zůstává téměř původní, jsou ale věci, které snadno omluvíte cenou.

Právě tohle auto si rychle vydobylo takovou přízeň, že si přes původní záměr Lady nabízet ho jen v Rusku a zemích Společenství nezávislých států rychle hledá cestu do celého světa. Nedávno jsme vás informovali, že auto se dá jako skladové okamžitě koupit i v ČR a nyní se dostalo na ještě mnohem exotičtější trh, do Japonska. Co na tom, že se v zemi vycházejícího slunce jezdí vlevo, auto je tam s volantem na stejné straně nyní běžně nabízeno.

Nepostarala se o to sama Lada, ta by si něco takového netroufla, ale firma Le Parnass Co., kterou už z našich článků můžete znát. Dosud do Japonska po kusech vozila Lady jako Largus nebo původní Nivu Legend, teď ale zařadila Nivu Travel do běžné nabídky, je jakýmsi neoficiálním dovozcem do země. Informuje o tom v tiskové zprávě, ke které přidává i sadu fotografií jako by šlo o oficiální dovoz. Už z toho je patrné, že zájem o Ladu Niva Travel musí být v Japonsku docela velký, jinak by se touto cestou jistě nevydala a zůstala tak nanejvýš u dovozu na objednávku.

Zájem o tento vůz existuje navzdory faktu, že nejde zdaleka tak levné zboží jako v Rusku. Tam dnes Niva Travel startuje na 820 900 rublech, tedy asi 246 tisících Kč. V Japonsku je auto nabízeno za 3,48 milionů jenů, tedy asi 681 tisíc Kč, jde ale o vyšší specifikaci dostupnou v Rusku od 963 900 RUB (cca 289 tisíc Kč). Ze všeho zmíněného je pak patrné hlavně to, že když je někde o nějaké auto zájem, cestu k lidem si najde - za násobně vyšší cenu, s volantem na špatné straně a přesto najde. Politici, kteří nyní žijí v představě, že lidé za pár let budou kupovat jen to, co vrchnost chce, protože ke všemu ostatnímu zkomplikují cestu, by to měli mít na paměti.

Tyto záležitosti ale nechme stranou, dnes už jen dodejme, že Niva Travel se s faceliftem o něco zvětšila a přesto pozbyla asi 20 kg hmotnosti, její technika ale zůstala nezměněna. Na všechna čtyři kola tedy nadále míří 80 koní benzinové jedna-sedmy přes pětistupňový manuál, což je velmi podobná technika jako u původní Nivy. V případě verze nabízené v Japonsku jde o velmi slušně vybavené stroje Luxe Off-road, které disponují mj. airbagy řidiče a spolujezdce, elektricky ovládanými a vyhřívanými vnějšími zrcátky, elektrickými okny, klimatizací, chlazenou schránkou s držáky na pití, vyhřívanými sedadly, střešními ližinami, alarmem, vyhřívaným čelním sklem, parkovacími senzory, multimediálním systémem, 16" koly s off-roadovými pneumatikami, šnorchlem nebo sklopným klíčkem s dálkovým centrálem. To není zlé za 289 tisíc Kč, Japonci to ale zjevně berou i za 681 tisíc.

