Nejen VW. I další velké automobilky se do Ruska oficiálně vrací pod pláštíkem jiných značek se „západní" technikou

/ Foto: Dongfeng

Zdá se, že pro západní výrobce skončil čas her a dál nechtějí připustit, aby si jeden z největších automobilových trhů Evropy přivlastnili Číňané do posledního drobku. A tak u toho aspoň chtějí být s nimi.

Prakticky od chvíle, kdy se západní mocnosti rozhodly s ruskou invazí na Ukrajinu vypořádat sankcemi a ukázalo se, že zejména Čína v tom s nimi nepojede, jsme si pokládali otázku: Jak dlouho bude trvat, než ten či onen velký výrobce zjistí, že se na ruský trh může vrátit právě přes Čínu? Téměř každá významná automobilka v Číně působí tak, že své vozy vyrábí téměř stoprocentně lokálně. A tak je zkrátka může vzít a v Rusku je začít legálně prodávat, jako by se nechumelilo, pardon nestřílelo.

Technicky možné to bylo vždy, před rokem a půl to ale bylo politicky neschůdné. Na Ukrajinu a Rusko byla pořád upřena pozornost velké části světa, většina publika chtěla vidět Rusy trpět. A tak oportunistické využití první šance, jak sankce fakticky obejít, pro firmy prostě nebylo rozumně schůdné. Auta se tedy nejen z Číny do Ruska neoficiálně dostávala stejně, přímo Číňané si z této země udělali vlastní hřiště, samy významné automobilky ale v Rusku nanejvýš přešlapovaly na místě a udržovaly v chodu servisní síť. Na víc si netroufly.

Tento přístup je ale dnes očividně minulostí. A nedáváme tomu žádné hodnotící znaménko - prezentujeme vám to jako informaci, kterou si přeberte sami. Firmy na každý pád vidí, že válka na Ukrajině bude něco jako nekonečný příběh, Rusko na kolena asi nepadne, země se vrátila na pozici jednoho z největších automobilových trhů kontinentu i světa a výrobci mají dost problémů sami se sebou na to, aby na něj zapomněli. Přidejte si k tomu, že většina světa dávno kouká jinam, a tak je zdá být ten správný čas skončit s hrami a dělat zase byznys nepletoucí se do politiky.

K tomuto závěru nedávno očividně dospěl VW, který se do Ruska oficiálně vrátil se značkou Jetta. To je přesně ten legální a relativně nenápadný způsob - není to přímo VW, tento krok tedy nevrací čas zpět, formálně jde o vozy konglomerátu FAW-VW, takže Němci mohou snadno říkat: „Co dělali, jak dělali, my nedělali, to oni dělali, co jsme měli dělat?” A protože tato značka nepůsobí nikde mimo Čínu, není to tak nápadné. Čistě fakticky je to ale tak, že bez souhlasu VW by se to nestalo a modely Jetty jsou technicky koncernová auta jako vyšitá.

Někdo se za to může na VW zlobit, podobné cesty ale zjevně nevymýšlí sám. Nyní se k němu přidal Nissan a je to jako přes kopírák. Japonci v Číně pro změnu spolupracují i s u nás známým Dongfengem, se kterým vyrábí obdoby aut známých i v Evropě. Jedním z nich byl Nissan Xterra, který je známý také jako Nissan Paladin. V Číně se svého času nabízel jako Dongfeng Oting a protože Jetta (tedy značka aut vzniklá z označení modelu) inspiruje ad infinitum, stačilo trochu „patláma, patláma” a máme tu novou značku Oting, která začne už od 28. listopadu nabízet v Rusku model Paladin.

Zbytek si snad skoro domyslíte, ale kdyby ne, shrneme to hlavní. Oting Paladin bude prvotinou automobilky určenou pro Rusko, která je upraveným Nissanem Terra. Auto vypadá prakticky stejně, pod jeho kapotou ale místo 2,5litrového atmosféricky plněného motoru Nissanu (193 koní, 245 Nm) najdeme dvoulitrové turbo Mitsubishi (228 koní, 360 Nm) a osmistupňovou automatickou převodovkou ZF. Máme tu tedy dva kousky jinak „zakázané západní techniky”, ale protože přijíždí z Číny, není žalobce ani soudce. Zbytek techniky je též totožný, máme tu tedy kompletní šasí Nissanu i s pohonem všech kol.

Specifický je pouze interiér, kde najdeme 12palcový vertikálně orientovaný displej místo klasičtějšího pojetí Xterry. Jde též o striktně pětimístné auto, zatímco Xterra může pojmout až sedm lidí. To je asi tak vše, je to prostě Nissan převlečený za Oting s trochou čínských dílů v interiéru a dál nic - kdyby Japonci v zemi nabízeli Xterru, je výsledek prakticky stejný. Další detaily včetně cen budou oznámeny v úterý 28. listopadu a půjde jen o začátek. Oting to plánuje v Rusku pořádně rozjet s vlastní sítí dealerství a řadou dalších modelů. Prostě Jetta ve verzi 2.0, kdo další se přidá?

Člověk musí obdivovat kreativitu tvůrců této polovičaté novinky - má značku odpovídající modelu Dongfengu, jméno někdejšího Nissanu a je to fakticky Nissan zkřížený se sesterským Mitsubishi a doplněný o pár čínských specialit. Foto: Dongfeng



V Rusku vznikne celá síť dealerství Otingu. Foto: Dongfeng

Petr Miler

