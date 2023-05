Nejlépe prodávané modely aut za duben jsou smutným obrazem směřování Evropy pod taktovkou EU před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Kolik budíčků je ještě třeba, aby pomazané hlavy pochopily, kam současný vývoj automobilové Evropy míří? A co bude jeho následkem? Z nových aut se stává stále hůře dostupné zboží a lidé „ze zoufalství” kupují to poslední, co si mohou dovolit, co jim ještě rozumně poslouží.

Přehledy nejprodávanějších modelů aut v Evropě byly po léta možná zajímavou, ale přesto poněkud ohranou písničkou. Prodejním tabulkám vládl po několik dekád Volkswagen Golf, který byl zřídkakdy překonán při měsíčních součtech, natož pak při těch ročních - to se za dobu jeho existence stalo jen pětkrát. Tento stav ale platil jen do loňského roku, kdy se Golf propadl na páté místo a zaznamenal nejhorší výsledek ve své historii.

Psali jsme, že Golf - do značné míry z vůle samotného VW - míří do propadliště dějin, to jsme ale ještě nevěděli, jak budou vypadat výsledky za první měsíce letošního roku. Před sebou nyní máme čísla za duben a celý letošek od jejich tradičního dodavatele, tedy firmy JATO Dynamics, a jsou v řadě ohledů tragické. Platí to zejména pro Golf - ten už nejenže není na vrcholu, ani není mezi nejlepšími třemi a ani mezi oněmi nejlepšími pěti. Německá legenda se zuby nehty drží v první desítce, když okupuje osmé místo. A byť více jak 13 tisíc prodejů za měsíc nezní jako taková mizérie, pouhý 1procentní meziroční růst odbytu od ledna do dubna ukazuje, že žádná spása pro německou ikonu není na dosah.

Možná ještě více tragický než výsledek samotného Golfu je podoba nejlepší desítky žádaných modelů. Na vrcholu už se zjevně pevně usadila Dacia Sandero, v podstatě poslední opravdu levný kompakt na celém kontinentu. Už v průběhu loňska jsme zmiňovali, že si může sáhnout na vavříny, nakonec se musela sklonit před Peugeotem 208. Ten ale letos ztrácí a výsledkům Dacie už se vlastně nikdo pořádně neblíží - i za duben chybělo druhému vozu v pořadí skoro 2 000 prodaných aut, aby Sanderu stačilo.

Oním druhým vozem je VW T-Roc, za ním pak následuje Opel Corsa. Zbytek nejlepších v pořadí vám ukáže přehled níže, předem vám ale povíme, že jde o samá „normální”, vesměs malá a levná auta, mezi něž se míchají maximálně kompaktní modely s dobrým poměrem výkonu a ceny. Elektrická revoluce se opět nekoná, i když někteří by mohli křičet, že šestý je přece Fiat 500, který je dnes elektrický. Je, ale prodeje celého modelu naprosto dominantně (téměř 10 tisíc aut) zajišťuje spalovací předchůdce, dnes už morálně 16 let starý vůz. A elektrická Corsa? Tu nevidíme v přehledu 20 nejprodávanějších elektromobilů vůbec, fascinující.

Celý přehled je tak poněkud jednostrunný. Vedle zmíněného vidíme skutečně jen samá levná malá auta. A nad všemi to nejlevnější vůbec. Podobné žebříčky byly přitom rájem alespoň oněch kompaktů typu VW Golf, nic takového už ale na čelních pozicích nefiguruje. Je to smutný obraz směřování celé Evropy pod taktovkou EU - i relativně obyčejná auta nižší střední se stávají nedostupnými pro tolik lidí, že je prodejně zastiňují ta nejlevnější vůbec. Kdyby to byl nový status quo, budiž, většina výrobců se ale netají tím, že malá a levná auta nepřežijí další tlaky EU na snižování emisí a elektrifikaci, protože by pak i ta byla příliš drahá. Nabízet takové vozy je pro mnohé z nouze ctnost, přesto naprosto ovládají prodejní tabulky. Co tedy přijde pak?

Pokud se letos dostane na absolutní vrchol Dacia Sandero, k čemuž má nyní slušně namířeno, bude to nejvýmluvnější ukázka toho, jak moc se nová auta stávají pro normální lidi nedostupnými. Před takovými dopady regulací EU ale varujeme roky a vývoj míří stále stejným směrem, snad i stále rychleji. Že by se ale odpovědné osoby chytily za nos a něco změnily, nepředpokládáme. Nakonec i tohle může být jejich cílem.

10 nejprodávanější aut Evropy za duben 2023

1. Dacia Sandero - 18 659 prodaných aut

2. Volkswagen T-Roc - 16 746

3. Opel Corsa - 16 578

4. Renault Clio - 15 792

5. Peugeot 208 - 15 026

6. Fiat 500 - 13 775

7. Toyota Yaris Cross - 13 626

8. Volkswagen Golf - 13 209

9. Dacia Duster - 12 953

10. Škoda Octavia - 12 817

Toto je trojice nejprodávanější aut v Evropě letos v lednu. Malá a/nebo relativně levná, to jsou vlastnosti definující nejen je, ale prakticky celou desítku. Proč asi? Foto: Automobilky

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.