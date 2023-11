Nejprodávanější SUV Hyundai dostalo facelift, velké změny mohou Tucsonu v Česku přivodit kolaps prodejů před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Tucson může i díky svým „neviditelným” čelním světlům stále působit jako novinka, ve skutečnosti má ale za sebou už skoro 4 roky existence. Dostal tak facelift, který vůz zásadně změnil zevnitř. A to může přinést novinky v nabídce, ze kterých se nevzpamatuje.

Čtvrtá generace Hyundai Tucson přišla na svět teprve v roce 2020. Pro takový VW by to dnes znamenalo jen poklidné pokračování prodejů původního provedení, Korejci se ale ještě drží starých pořádků, kdy životní cyklus nového vozu byl šesti- až sedmiletý a byl rozdělen na delší a kratší část faceliftem. V případě Tucsonu tak Korejci momentálně odhalili jeho modernizaci, která je dosti razantní. Ovšem jen zevnitř, zvenčí je to jiná káva.

V případě interiéru totiž automobilka dramaticky pozměnila palubní desku. 12,3palcový displej multimédií je nyní orientován na šířku a především navazuje na 12,3palcový digitální přístrojový štít, se kterým tvoří jednotný prvek. Přepracován byl rovněž středový tunel, ze kterého zmizelo ovládání převodovky. To se přesunulo na volant, pročež můžeme začít spekulovat o možném konci manuálu.

Ručně řazená převodovka byla dosud ostatně spojena už jen s čistě benzinovou verzí motoru 1,6 T-GDI, mild-hybridní varianta téže jednotky už vyfasovala skříň zvanou iMT. V jejím případě chybí mechanické propojení spojky a pedálu, vše se řeší elektronicky. Spojkový pedál ale zřejmě faceliftem z Tucsonu zcela zmizí, byť na potvrzení této myšlenky si bude třeba ještě chvíli počkat. Stejně jako Korejci aktuálně drží pod pokličkou i data týkající se motorů. Protože ale třeba diesely 1,6 CRDi a 2,0 CRDi z nabídky již vypadly, opravdu se nedá předpokládat, že by došlo na jejich návrat. Spíše bude tlačena do popředí hybridní či plug-in hybridní technika. Druhá zmíněná přitom žene ceny opravdu vysoko.

V tomto bodě na moment odbočíme k původnímu provedení, jenž nyní čeká výprodej. A pokud vám Tucson vždy přišel alespoň trochu zajímavý, pak máte ideální příležitost jej pořídit vcelku levně. Verze osazená onou přeplňovanou benzinovou jedna-šestkou naladěnou na 150 koní totiž startuje na 579 990 Kč. Základní výbava Start přitom zahrnuje i manuální klimatizaci či multimédia s 8palcovým displejem, uvnitř vám tak nic podstatného chybět nemusí.

Jakmile však máte pocit, že vám nejníže postavená úroveň nestačí, můžete klidně zašilhat i po onom plug-in hybridu. S tím je spojeno 265 koní, přičemž pohon předních kol nahrazuje systém 4x4 a místo manuálu lze počítat s automatem. Nicméně již na druhém stupni výbavy Comfort je třeba sáhnout do kapsy alespoň pro 939 990 Kč, v případě vrcholné úrovně N Line Style doplněné o paket Premium jste rázem na metě 1,2 milionu korun.

Základní Tucson je tedy velké lákadlo, pročež bude opravdu zajímavé sledovat, zda se o něj Korejci připraví či nikoli. Pokud ano, v Česku, kde se mimochodem SUV pro Evropu také vyrábí, se automobilka může připravit na kolaps prodejů. Tucson má totiž za prvních 10 letošních měsíců na kontě 5 407 registrací, z toho však 4 995 připadá na čistě benzinové ústrojí. Dalších 143 aut je v kategorii diesel, na hybrid tak připadá 269 kusů.

Na další informace si budeme muset počkat, a aktuálně tak už jen dodáme, že v rámci exteriéru se novinky týkají lehce přeprofilované čelní masky a „neviditelných“ předních světel. Pozměněn byl také design litých kol a pár drobných detailů máme očekávat také na zádi. Vše ostatní by ale již mělo zůstat při starém, dramaticky se proměnil skutečně jen vnitřek.

Faceliftovaný Tucson se ukázal na prvních fotkách. Modifikovaná příď působí lépe než její dosavadní pojetí, ještě více se však Korejci vyřádili v interiéru. Z toho se ale dost možná pakuje manuální převodovka, což by mělo dalekosáhlé dopady na nabídku dostupných verzí. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.