Nejlepší obrana je útok? Pancéřované auto od jihoafrické firmy má na střeše kulomet, v útrobách diesel 4,5 V8

/ Foto: Armormax Defense, tiskové materiály

Jiný kraj, jiný mrav, chce se říci, přísloví tam ale zjevně mají podobná. Vedle „nejlepší obrana je útok” na tohle auto sedí i „kdo uteče, vyhraje”. Zastavit ho bude těžké v jakémkoli smyslu těchto slov, ujede až 4 000 km bez zastávky.

Toyota Land Cruiser proslula mimo jiné jako vůz vyhledávaný extremistickými a teroristickými organizacemi. Není to pochopitelně něco, čímž by se japonská automobilka chtěla chlubit, na druhou stranu jde ale o formu potvrzení kvalit její ikony. V průběhu let se totiž ukázalo, že SUV či pick-up jsou schopné přežít pomalu všechno. A pokud již dojde na nějaké potíže, ty lze řešit klidně i v terénu a takříkajíc na koleni. Pročež nakonec není až tak překvapivé, že po Land Cruiseru sahají i ti dobří.

My si dnes posvítíme právě na takové provedení zvané TAC-6, se kterým přišla jihoafrická společnost Armormax Defense. Ta byla původně kontaktována francouzskými zvláštními silami, které potřebovaly vůz, který by se zvládl vypořádat s těmi nejnáročnějšími podmínkami, a zároveň by nevyžadoval mimořádné schopnosti, ať už jde o řízení či údržbu. Odpovědí jim pak byl právě překonvertovaný Land Cruiser, u kterého nejprve došlo na prodloužení šasí. Spolu se třetí nápravou pak dorazila i druhá redukce, poháněno je tak všech šest kol.

Klíčovým komponentem byla převodovka, kterou pro Jihoafričany vyrobila německá společnost ZF. Armormax totiž požadoval, aby skříň zvládla až 1 000 Nm točivého momentu. Zároveň se měla vypořádat s extrémním horkem a všudypřítomným pískem. Proto mimo jiné užívá zakázkové chlazení. Spojena je s masivním 4,5litrovým osmiválcovým turbodieselem, jenž byl naladěn na 261 koní. Vyjma toho je ale možné sáhnout i po verzi s pětistupňovým manuálem, u které motor produkuje 205 koní.

Klientela má rovněž na výběr, zda zvolí kabinu s jednou či dvěma řadami sedadel. Délka vozu 5 995 milimetrů však zůstává stejná v obou případech, mění se tak jen korba. Ta má být u první zmíněné verze schopna pobrat až 28 lidí, tedy alespoň dle tvrzení firmy. I sardinky v plechovce pak sice budou mít více komfortu, to však již nechme na zákaznících. Ti se totiž mohou rozhodnout, že z překonvertovaného pick-upu udělají s pomocí věže Centauri a kulometu To The Point International ještě větší pojízdnou pevnost.

Nadmíru zajímavý je pak dojezd vozu, neboť ten již ve standardu počítá se dvěma nádržemi (210+90 litrů), které mají vydržet na minimálně 2 000 km. Za příplatek je ale možné sáhnout u verze s kabinou pro pět osob po 560litrové nádrži, zatímco varianta Single Cab s pouhými dvěma sedadly dokáže pobrat až 610 litrů paliva. V té chvíli lze 9 915 kilometrů dlouhou trasu z Kapského města na jihu Afriky do Káhiry ležící na jejím severu zvládnout pouze se dvěma zastávkami na dotankování.

Dodat lze už jen tolik, že podvozek počítá se světlou výškou až 350 mm a nájezdovými úhly 40 stupňů vpředu a 38 stupňů vzadu. Pick-up je přitom možné opatřit také pancířem balistické ochrany až B6, v té chvíli ale skutečně již nejde o žádného drobečka. Nenaložený totiž vůz s jednoduchou kabinou váží 2,6 tuny, s tou duální je pak dokonce o 200 kg těžší. Pobrat však dokáže dalších až 4 400 kilogramů nákladu. I se sedmi tunami se však dokáže rozjet až na 160 km/h.

„Pokud přijde řeč na mobilitu, TAC-6 překonává vše, co je dnes v nabídce,“ dodává poněkud neskromně jihoafrická firma. Rozhodně však má čím se chlubit, neboť mnohaleté testování přineslo své výsledky. Svou práci si však Armormax nechává řádně zaplatit, neboť konverze startuje na 1,5 milionech jihoafrických randů (cca 1,88 mil. Kč). V ceně však není ani samotný vůz, ani dodatečný pancíř či automat. Jakmile přitom zaškrtnete vše, jste rázem nad 4 miliony ZAR (5,02 mil. Kč).

Pod názvem TAC-6 nabízí Jihoafričané Toyotu Land Cruiser se třemi nápravami. A když si to budete přát, pak také s pancířem a kulometem. Foto: Armormax Defense, tiskové materiály

Zdroj: Armormax Defense

