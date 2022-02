Nejlepší verze malého Fiatu potichu skončily, jejich projev se neslučoval s představami EU před 5 hodinami | Petr Miler

V žertu by šlo říci, že jejich význam pro globální automobilismus byl zanedbatelný, ale byla s nimi legrace. Už nebude, kdo nekoupil do konce letošního ledna, ten už Abarthy 595 a 695 v nejlepších verzích jako nové nedostane.

V roce 2012 jsme testovali Abarth 500 Esseessee, jednu z tehdejších vrcholných verzí malého Fiatu 500. Byl to v podstatě nesmysl, auto s cenou kolem půl milionu Kč (kdeže tyto sněhy jsou), které nebylo s to posloužit ničemu jinému než troše víkendové zábavy a dál leda poněkud utrápeným cestám na nákupy. Ale byla s ním legrace a o to šlo - i když zdravý rozum při svezení tímto vozem říkal: „Ne, prosím ne!” srdce se spíš šibalsky usmívalo a pravilo: „A proč ne?”

Nevíme, jak moc byl Fiat s těmito modely úspěšný, neboť Abarthy z ostatních pětistovek v prodejních statistikách nevyčleňuje, ale nemohlo to být špatné, když na trh tlačil další a další speciality postavené na jejich základech. Snad ani není možné spočítat, kolik rozličných zvláštních variant Abarthů přišlo na trh, dvě z nich ale vypíchnout lze - modely 595 Essesse a 695 Competizione coby absolutní vrcholy řady.

Když se podíváte do výše zmíněného testu, najdete v něm i video dokumentující mimo jiné zvukový projev tohoto splašeného Taliána. Je docela komický, ale v dobrém slova smyslu, na prcka s motorem 1,4 turbo pod kapotou se projevuje pozoruhodně neurvale. Co ale nám jako nadšencům přijde vtipné, to EU přijde nepřijatelné. A právě to nakonec poslalo obě vrcholná provedení „pod drn”.

Hned z několika zdrojů jsme se dozvěděli, že se za oběma výše zmíněnými variantami potichu zavřela voda. Letos totiž vstupuje v platnost další fáze nové direktivy EU omezující zvukový projev i dříve homologovaných aut a ostré fiátky se do ní nevejdou. Automobilka by jistě mohla auta upravit, ale ruku na srdce - jednak by to už nebylo ono a pak dosavadní (benzinová) pětistovka je i ve verzích Abarth 14 let staré auto. A do takového už prostě neinvestujete. Vrcholné varianty tak ve výrobě končí bez náhrady a poslední možnost je objednat byla 31. ledna tohoto roku.

Fiat to nijak nekomentoval, od dealerů ale dále víme, že k dispozici nejsou ani příplatkové výfuky Record Monza Active a jeho verze Sovrapposto, které tak trochu provokují už názvy (pokud nevíte, co je italsky sovrapposto, dejte si to hledat na Googlu nebo Seznamu a mrkněte na obrázky - jsou výmluvnější než překladače), koupit jde už jen základní Abarth 595 se 145 koňmi a verzi 595 Turismo se 165 kobylami. A svět bude zase trochu krásnějším místem, nebo ne?

Abarth 595 Essesse... Foto: Fiat



...a Abarth 695 Competizione to mají spočítané i s příplatkovými výfuky, na vkus EU moc hlučely. Foto: Fiat

Zdroje: Autoforum, Dealeři Fiatu

Petr Miler

