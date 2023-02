Nejlevnější auto na českém trhu dostalo facelift, i díky němu tu s námi ještě chvíli vydrží před 6 hodinami | Petr Prokopec

Bývaly časy, kdy tento titul patřil některému z modelů Dacie, dnes ale ještě o 27 tisíc korun levněji koupíte tohle auto. Je jasné, že mu zvoní umíráček, krátce po faceliftu ale z nabídky Hyundai jistě nezmizí.

Třetí generace Hyundai i10 byla představena v září roku 2019. Ve srovnání s předchůdcem došlo na snížení střešní linie o 20 milimetrů, přičemž o stejných 20 mm byl korejský hatchback také rozšířen. Na délku pak měří 3 670 mm, počítat lze rovněž s rozvorem 2 425 mm. A také s nabídkou složenou ze tří pohonných jednotek. Litrový tříválec lze objednávat v atmosférické či přeplňované verzi, čtyřválcová jedna-dvojka se nicméně musí obejít bez turba. Obě atmosféry lze za příplatek spárovat i s automatem, vrcholných 100 koní však má na povel pouze manuál.

Korejci aktuálně přišli s faceliftem i10, který ji má udržet v kurzu i během příštích let. Je ovšem prakticky jisté, že i kdyby nehnuli ani prstem, Hyundai i10 by i nadále generovalo velmi slušné prodeje. Výše zmíněný výčet informací totiž nezahrnuje ten nejpodstatnější údaj, a sice cenu. Nejmenší vůz značky je totiž k mání od 269 990 Kč, což z něj činí to nejlevnější auto na českém trhu. Za Mitsubishi Space Star totiž musíte dát o 17 tisíc korun více, Dacia Sandero pak startuje takřka na 300 tisících Kč.

Právě nízká cena umetla Hyundai i10 cestu na trůn, loni u nás totiž bylo v kategorii nejmenších aut prodáno 595 exemplářů. Na záda pak Korejcům dýchala pouze Toyota Aygo X, která se letos v lednu dokonce vyšvihla na první příčku. Je nicméně otázkou, jak tomu bude nadále. Na začátku února totiž Japonec podražil a pod 300 tisíc korun jej dnes pořídíte už jen za předpokladu, že dáte své staré auto na protiúčet a využijete operativní leasing. V té chvíli totiž značka ještě vyrukuje s dodatečným zvýhodněním.

Jsme tedy vskutku zvědavi na závěrečné účtování. Jelikož k němu ovšem dojde až za 10 měsíců, budeme se v tuto chvíli zabývat už jen faceliftem. Ten sice není zrovna rozsáhlý, změny jsou ale patrné již na první pohled. Stejně jako výše postavení sourozenci totiž rovněž i10 těží z „neviditelných“ světel. Jde přitom o lampy pro denní svícení, které jsou zasazeny do čelní masky. Ta má i trochu jiný výplet, stejně jako se změnila výplň spodního nárazníku.

Změněna byla také grafika zadních světel, zatímco nabídku barev obohatily dva nové odstíny Lumen Grey a Meta Blue. Dále lze zmínit odlišný design 15palcových litých kol, respektive 16palcových v případě výbavy N Line. Co se nicméně agresivnějšího bodykitu této úrovně týče, ten byl již převzat beze změn. Platí to pak i o motorovém prostoru celé nabídky, neboť s turbem je nadále spojeno 100 koní, zatímco atmosféry jich produkují 67 a 84.

Přesunout se tedy můžeme do kabiny, kde můžete nově počítat s 4,2palcovou obrazovkou zasazenou do přístrojového štítu již ve standardu. Multimédia doplněná 8palcovým displejem jsou pak kompatibilní s bezdrátovými funkcemi Apple CarPlay a Android Auto, mimo to je nové rovněž čalounění. Úroveň N Line přitom profituje z červených detailů, zatímco k ostatním stupňům lze přikoupit paket Purple obsahující purpurové prvky jako třeba švy.

Výroba faceliftovaného Hyundai i10 odstartuje v dubnu v tureckém Izmitu, první vozy by pak k majitelům měly dorazit až ve druhé půli roku. Zda přitom dojde na nějaké zásadní zdražení, je v tuto chvíli ve hvězdách. Korejci se pochopitelně budou snažit držet ceny při zemi, nicméně ani Hyundai není imunní vůči stále dražším vstupním materiálům. Co se pak s tímto modelem stane po roce 2025, kdy bude zavedena norma Euro 7, se oficiálně neví, neoficiálně si ale můžeme říci, že jeho naděje na další existenci se limitně blíží nule.

Hyundai i10 prošlo lehčím faceliftem, který se vpředu zaměřil hlavně na odlišné LEDky pro denní svícení. Pod kapotou se nicméně nepohnul ani šroubek, uvnitř lze pak čekat hlavně odlišné zbarvení některých detailů. Foto: Hyundai

