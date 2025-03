Nejlevnější auto světa se pořád prodává. Vypadá všelijak, ale co byste chtěli za 67 tisíc? včera | Petr Prokopec

/ Foto: Bajaj Auto

V Evropě postupem času začalo převládat vnímání, že nové auto pod nějakých 300 tisíc korun už může přežívat jen na vypůjčený čas. Tohle ale nestojí ani 70 tisíc, uveze až čtyři cestující či dost nákladu a boduje nejen u sebe doma nebo v Africe, ale dokonce i v Evropě.

Dnes už víme, že před nějakými 15 lety dosáhly ceny nových aut dna, pod které se už nikdy znovu nedostaly. Tehdy se startovalo na pouhých 140 tisících korunách, za které jste dostali Dacii Logan a podobně levně šlo nakupovat i u Fiatu či u Korejců. Ti nadále drží základní ceny nízko, ovšem ode dna se stejně jako zbytek branže řádně odrazili. Za Hyundai i10, tedy 3,7metrový hatchback, musíte u prodejce vyskládat na dřevo 289 990 Kč. Ještě o chlup levněji (289 760 Kč) pak vychází Mitsubishi Space Star, které má o pár centimetrů navíc, ovšem to aktuálně končí a s nástupcem už se nepočítá.

Když si uvědomíme, že pro většinu Čechů je hraniční sumou, kterou si mohou dovolit za jakékoli auto vydat, 250 tisíc korun, je logické, proč tito lidé nakupují už jen v bazarech. Se závistí v oku pak mohou sledovat, jak je mimo území EU lépe. A přitom může jít o auta nejen těch samých výrobců, kteří tu působí, ale dokonce těch, kteří z Evropy pochází. Stačí jen vzpomenout na loni představenou Škodu Kylaq, která je zatím k dostání na indickém trhu. Na délku sice měří necelé čtyři metry, stále je však větší než i10 a Space Star. Oproti nim pak nabízí i vyšší výkon (115 koní), pořídit se ovšem dá v přepočtu za pouhých 220 tisíc korun.

V Indii se ještě chvíli zdržíme, právě odsud totiž pochází vůbec nejlevnější nový vůz světa. Aby mu to prošlo, homologován je čtyřkolka, ničím takovým ale reálně není, je to prostě auto, třebaže zvláštních tvarů. Ostatně už při pohledu na fotky člověk vnímá, že jeho rozměry (délka 2,7 metru, šířka 1,65 metru a výška 1,3 metru) jsou opravdu svérázné. Ale co komu sejde na proporcích, když se bavíme o voze za pouhých 248 000 INR, tedy asi 67 tisíc korun.

Navzdory tomu, že na silnici zabírá míň místa než Smart ForTwo, se do interiéru mohou naskládat i čtyři cestující. Na slovo „komfort“ ale mohou zapomenout, neboť na podlaze zcela chybí koberečky, místo nich jsou tu holé plechy. Sedadla pak snesou srovnání s místní městskou hromadnou dopravou z 80. či 90. let, a jakmile jsou obsazena všechna čtyři, zavazadlový prostor prakticky neexistuje. Když ale uvnitř jedete sami nebo ve dvou, auto toho pobere docela dost, jak můžete vidět níže.

Pokud byste si chtěli Qute prohlédnout lépe, můžeme připomenout snímek The Lost City neboli Ztracené město s Channingem Tatumem a Sandrou Bullock, kde má jednu z významnějších rolí. Byť neskončí zrovna slavně. Svého času pak ostatně toto vozítko bylo k mání také u nás, stejně jako jej bylo možné objednat na Ukrajině. Ani v jednom případě ale momentálně nepochodíte, jedinou možností je tedy individuální dovoz z Indie.

Těžko ale říct, zda k něčemu takovému někdo přikročí, neboť náklady na dopravu asi nebudou nízké. Na druhou stranu, Qute má evropskou homologaci, pročež jeho přihlášení do provozu nenarazí na žádnou byrokratickou překážku. Musíte ovšem počítat s omezeními nejen v rámci prostoru, ale i dynamiky, neboť jakkoliv vůz váží jen pouhých 450 kilogramů, jeho zadní kola roztáčí 0,2litrový jednoválcový motor produkující maximálně 12 koní. Maximální rychlost tak činí 70 km/h, což ale ve městě a okolí postačí. Spotřeba paliva dle norem se navíc pohybuje kolem 3 litrů benzinu na 100 km.

Jak už padlo, Bajaj Auto si za tento vůz ve své domovině účtuje v přepočtu pouhých 67 tisíc korun. Qute pro ni dlouhou dobu přesto představoval spíš noční můru, neboť na jeho představení došlo již v roce 2012. Poté odstartoval šestiletý boj s úředním šimlem kvůli zlegalizování provozu, nakonec ale dopadl dobře.

Přesto všechno ale Indové o kapotovanou čtyřkolku příliš velký zájem nemají, výrobce totiž celkově (tedy ne za poslední měsíc či rok, nýbrž za pět let) prodal jen zhruba čtyři tisíce kusů. Daleko lépe je na tom Qute v zahraničí, do Evropy a Afriky firma Bajaj Auto dodala takřka 40 tisíc aut. I takhle může vypadat řešení osobní mobility v roce 2025.

Qute je svérázný prcek se spoustou limitů, extrémně levný je však na provoz i pořízení. Foto: Bajaj Auto

