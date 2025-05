Nejlevnější auto v Česku nakonec nekončí, dočká se znovu nového provedení. Těšit se na něj ale mohou jen někde před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mitsubishi

Říkalo se, že už jen dožije v nabídce a zavře se za ním voda, automobilka ale cítí, že apetit lidí po podobných autech neslábne a chce toho dál využít. Mitsubishi Space Star tak bude žít dál, na země EU už bychom ale moc nesázeli.

Před dvěma lety jste v Česku mohli za méně než 300 tisíc korun pořídit Hyundai i10, Dacii Sandero, Mitsubishi Space Star nebo Kiu Picanto. Od té doby oba korejské hatchbacky, stejně jako ten rumunský, zamířily cnově směrem vzhůru. V případě Japonce ale došlo na posun, kterému se jen stěží věří - v roce 2023 totiž Space Star startoval na 296 760 Kč, zatímco nyní vám na jeho pořízení stačí o sedm tisíc korun míň. Rázem tu tak máme nejlevnější vůz na českém trhu.

V případě zájmu byste ovšem neměli dlouho otálet. Jak jsme mohli informovat už loni, Space Star se pozvolna loučí. Třeba výroba verze pro USA, kde se to samé auto prodává jako Mirage, už skončila, tamní klientela tak může volit už jen ze skladových zásob. Ty měly dle mluvčího značky vydržet do letošního léta, nicméně protože za první kvartál prodeje vzrostly z loňských 5 003 aut na letošních 7 301 vozů, řada prodejců má dnes nejspíš už jen smutné oči.

Space Star v mezičase zmizel i z japonského trhu, v případě Evropy se ale pořád drží. Přesto mu i zde nejspíš zvoní hrana, neboť neustále novým a novým regulacím vyžadujícím povinnou instalaci stále větších nesmyslů není se staršími modely rozumně možné vycházet vstříc věčně. A malý levný hatchback, který na trh totiž přišel poprvé v roce 2012, má soustavně hodně co dohánět. Mitsubishi tak v letech 2015 a 2019 přišlo s facelifty, stejně jako dorazila i řada dílčích modifikací, jednou ale zkrátka hra skončí. Čekali jsme to co nevidět, nakonec se ale 3 845 milimetrů dlouhý hatchback a u nás nenabízený 4 305 mm dlouhý sedan zase tak rychle pakovat nebudou. I když osud auta v zemích EU se dál zdá být zpečtěný.

Filipínská mutace Top Gearu totiž uvádí, že tamní úřady již homologovaly modernizovaný Mirage v obou karosářských verzích. V této zemi přitom hatchback a sedan prošly jediným faceliftem, a to v roce 2021. V původním provedení se tedy prodávaly dlouhých osm let. Další modernizace tak přichází poměrně rychle, podle všeho ale nebude rozsáhlý. Data o rozměrech se prakticky nemění, změny v rámci designu tak budou minimální či nulové.

V případě motorového prostoru je pak dál možné počítat s atmosférickou jedna-dvojkou posílající dopředu 80 koní, pod kapotou se dokonce nepohnul šroubek. Neměnná pak zůstává i volba mezi pětistupňovým manuálem a automatem CVT. Novinky tak bude možné očekávat hlavně v interiéru. I kdyby ale nebyly výrazné, podstatné je to, že Filipínci si auto startující ještě níže než u nás (711 000 PHP/281 tisíc Kč) budou moci kupovat ještě v příštích letech.

Vyjma tohoto trhu je Space Star velkým lákadlem i pro thajské publikum, které se posledního faceliftu dočkalo v roce 2019. V této zemi je vůz nabízen pouze jako sedan, a to pod názvem Atrrage. Ona modernizace pak byla rovněž první od zahájení prodeje, s pokračováním tedy nejspíše budou moci počítat rovněž Thajci. Mimo jiné i proto, že v místním Laem Chabangu se vyrábí. Další továrna se pak nachází v Santa Rosa na Filipínách, i to o lecčem vypovídá.

Space Star se aktuálně prodává ještě levněji než před dvěma roky, jde tak těžce proti proudu. Jenže i tak to má v Evropě nejspíš spočítané, na rozdíl od Filipín či Thajska, úplný konec ho tedy pořád nečeká. Foto: Mitsubishi

Zdroj: Top Gear

Petr Prokopec

