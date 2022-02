Nejlevnější Dacia je znovu nejprodávanějším autem Evropy, pro ostatní by to měl být budíček před 7 hodinami | Petr Miler

Dacia slaví prodejní úspěchy už třetí dekádu, přesto se až do loňského roku nikdy nestalo, aby se její vůz stal tím nejžádanějším na celém kontinentu. Teď se z toho pomalu stává kolorit, proč asi?

Tržní hospodářství je historicky nejefektivnějším způsobem fungování ekonomiky. Nikdo zatím nevymyslel a obáváme se, že nikdo ani nemůže vmyslet efektivnější systém než ten, v němž jsou ekonomická rozhodnutí vedena konkurenčním prostředím a cenami vytvářenými střetem nabídky s poptávkou.

Vzhledem k tomu, že to není mechanismus dokonalý a dříve nebo později začne být konfrontován s tlaky zohledňovat i jiné faktory než ekonomickou efektivitu, vždy do něj začne být nějakým způsobem zasahováno. Nemusí to být automaticky špatně, je ale nutné nepřekročit určitou mez, za kterou podstata tržního hospodářství přestane fungovat. A nepochybujeme o tom, že v případě automobilového sektoru Evropská unie tuto hranici dávno překročila.

Nepotýkáme se sice se Státní plánovací komisí a EU není (zatím) až tak důsledná v lajnování toho, co může, musí a nesmí být, princip je ale stejný a míří ke stejnému výsledku. Nabídka automobilek se stále více vzdaluje od toho, co zákazník žádá, a přání zákazníka se tedy logicky stále méně promítají do toho, co automobilky nabízí. Konkurence je postupně eliminována nekonečnými bariérami vstupu do odvětví, v němž se může udržet jen ten, kdo drží ústa a krok - pokud nedělá ještě víc. Cena pak pod tlakem nekonečných manipulací na všech úrovních řetězce vzniku a prodeje auta (dotace pro firmy, v podstatě emisní povolenky něco uměle zdražující a něco uměle zlevňující, dotace pro kupce atp.) postupně ztrácí svůj význam jako základní orientační nástroj, kam se vydat na cestě k efektivnímu podnikání na straně jedné a získání vysoké uživatelské hodnoty na straně druhé.

Něco takového už jsme v historii zažili mnohokrát a nikdy to neskončilo jinak než ekonomickým rozvratem, pakliže se v určité zemi (typu Norsko) neobjevovaly v celém řetězu prostředky „z ničeho”, jako je těžba nerostných surovin. Proč si někdo myslí, že to tentokrát v EU dopadne jinak?

Pikantní je, že dokud EU trh nezabije zcela, do poslední chvíle bude i ve své zašlapané podobě vysílat signály, které umí vyslat jen on. Na prodejích aut to vidíme právě teď - především dílem Evropské unie (a nejde o věc posledních let, ale spíše dekád) jsou nové vozy bezprecedentně drahé a nabízejí zákazníkům stále méně hodnoty, kterou očekávají. A tento trend bude jen pokračovat, pakliže si Brusel nerozmyslí svůj tlak na rozmach elektrické mobility, který povede k exacerbaci celého chorobného mechanismu na obou stranách. Současně se ale na trhu ještě najde pár aut, která se těmto tlakům více či méně vyhnula a na jejich oblibě je to znát.

Krystalickým projevem budiž popularita Dacie. Jistě, levná značka se slušným, třebaže utilitárním je produktem z podstaty atraktivní záležitost pro určitou část trhu, ale aby produkovala nejžádanější auto kontinentu? To se nikdy až do loňského léta nestalo, i když rumunská značka nabízela takovéto vozy skoro 20 let a k mání byly svého času i dramaticky levněji. Když ale nabídka všeho ostatního ujede tak, že základní Škoda Fabia přijde na 340 tisíc, základní Octavia na 520 tisíc (což jsou pořád ještě aspoň slušně použitelná auta) a třeba nejlevnější VW ID.3 přijde na 1 178 900 Kč, najednou začnou být Dacie atraktivní i pro ty, kteří o nich dříve ani neslyšeli.

Tak se stalo, že rok 2022 začal návratem Dacie Sandero na evropský prodejní trůn. Informují o tom čerstvá data analytické firmy JATO Dynamics, která podobně jako asociace ACEA hovoří o nejhorším měsíci za několik dekád, v tomto případě od roku 1991. Jen 811 tisíc prodaných aut je dokonce méně (-2,4 %) než loni a o 28 procent méně než předloni. Ztráceli tak skoro všichni a všechno, pomineme-li SUV, která už mají skoro nadpoloviční podíl (49,7 %), a elektromobily, na něž prší peníze všech, kteří je nechtějí. Jenž 84 640 prodaných elektrických aut (představujících jen o něco více než desetinu trhu) zvládne vykompenzovat masivní propady na jiných úrovních.

Největší přesuny popularity jsou tak vidět v žebříčku modelů, který ovládla Dacia Sandero, vůbec nejlevnější model značky. V lednu rostl o 10 % meziročně a o 25 % oproti roku 2020, což s ohledem na vývoj celého trhu představuje vskutku masivní rozmach popularity. V celé top 10 modelů nenajdeme vyjma Fordu Puma, který ale začátkem roku 2020 teprve pořádně vstupoval do nové éry své existence, žádný vůz, který by se tomu mohl rovnat. Sandero bylo v tu chvíli na trhu už 12. rokem a nabízelo v principu pořád to samé.

Detaily k výsledkům různých značek i modelů najdete níže, my už dodáme jen krátký vzkaz směrem k automobilkám, pro které by měly být opakované prodejní prohry s nejlevnější Dacií napříč kontinentem budíčkem: Trh nezabijete, poptávku neošálíte, preference zákazníků nezašlapete. Ne zcela, ne tak, aby výsledkem nebylo, že někteří lidé do poslední chvíle budou kupovat to, co se alespoň blíží jejich představám, než si podstatná část z nich raději nekoupí nic. Následky jsou nevyhnutelně devastující pro celou ekonomiku, tak proč pro jednou nečekat, než přijdou? A nezajímat se raději o to, co chtějí lidé, kteří jsou jediným zdrojem peněz, které dostanete? Poslouchat ty, kteří se snaží - třebaže dočasně jistě úspěšně - manipulovat s částí z nich ve prospěch toho, co oni považují za správné, je krátkozraké, hloupé a z podstaty neudržitelné.

Lednová data o prodejích aut v Evropě by měla být budíčkem převážně pro ty, kteří si myslí, že jsou zákazníci zvědaví drahá auta s omezenou praktickou využitelností. Grafika: JATO Dynamics



Králem prodejů se už poněkolikáté stala Dacia Sandero, donedávna to bylo něco nepředstavitelného. Foto: Dacia

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Miler

