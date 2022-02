Nejlevnější elektrické BMW předčasně končí, štěstěna se k němu nakonec otočila zády před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Dlouho se zdálo, že je to nezmar, kterého jen tak něco nerozhodí. Po několika hrozících ukončení produkce mělo zůstat ve výrobním programu automobilky až do roku 2024, to už se ale nestane. Za čtyři měsíce se za ním definitivně zavře voda.

Nikdy to nebyl prodejní hit a o jeho konci se mluvilo už mnohokrát. Minimálně v Evropě ale svou smrt pokaždé přežilo, neboť vždy přišlo něco, co mu hrálo do karet. Řeč je o BMW i3, moderní elektrické prvotině mnichovské značky, která poprvé přišla na trh v roce 2013. Tehdy automobilky pouze tušily, co přijde okolo přelomu milénia, a tak se snažily vymýšlet různá elektrická auta. Toto byl pokus BMW.

Zpočátku to bylo ryzí prodejní fiasko. V roce 2013 se prodalo v Evropě jen 1 447 aut, ale to nebyl celý rok. Nicméně ani další léta s odbytem okolo 10 tisíc vozů ročně nelze označit za úspěšná. Proto se už okolo roku 2017 začalo mluvit o jeho konci, pak se ale začaly blížit platnosti nové regulace emisí CO2 v Evropské unii a ty na oko nulové produkované i3 se BMW začaly náramně hodit.

Je třeba si uvědomit, že EU manipuluje trhem nejen otevřeně, ale i skrytě. Pokud řeknete, že elektrické auto má emise 0 gramů CO2 na km, stanovíte flotilový limit 95 g/km a každý nadlimitní gram zatížíte pokutou 95 euro za každý prodaný vůz, jakou dáváte nepřímou dotaci na jeden elektromobil, když druhé prodané auto má emise CO2 195 g/km? No 100 krát 95 euro, tedy 9 500 euro, v přepočtu 235 tisíc Kč, protože když ono elektrické auto s údajnou nulou neprodáte, přesně tolik budete muset odvézt Bruselu. A tato „nula” se ještě nedávno započítávala automobilkám dvakrát, to jsme rázem u nepřímé dotace skoro půl milionu. A to druhé auto není žádný „krvák”, 195 g CO2/km odpovídá spotřebě 8,4 litru benzinu na 100 km, normální výkonnější auto.

Není tedy divu, že pak BMW takový elektromobil raději prodávalo skoro za každou cenu, protože se mu to prostě vyplatilo. Místo konce tak ve zmíněnou dobu zatopilo pod kotlem jeho prodejů, čímž se dostalo s evropským odbytem i za hranici 20 tisíc vozů ročně, kde se udrželo i loni. Protože přišly další dotace pro změnu pro zákazníky, u našich západních sousedů je to skoro 230 tisíc Kč. Jinými slovy, i teď se na každé prodané BMW i3 v Německu všichni ti, co ho nekupují, různými cestami skládají skoro půlmilionovou dotací, to se pak snadno chápe i zdánlivá anomálie, že se auto 8 let po vstupu na trh prodává násobně lépe než ve svých prvních letech.

BMW proto původně oznámilo, že i3 udrží v prodeji do roku 2024, třebaže v USA skončilo už loni v létě - bez popsaných dotací byl zájem o něj minimální a v posledních dvou letech po něm sáhlo jen kolem 1 500 aut za rok. Na konci loňského roku se ale začalo proslýchat, že původní plán bude přehodnocen a teď už je to jisté - i3 to má spočítané.

Mnichovská automobilka potvrdila, že se za i3 zavře voda už letos v červenci. Auto je podle zdrojů z firmy už morálně zastaralé a výrobně nemístně drahé mimo jiné kvůli použití karbonového monokoku. Prostor tak dostanou jiné, modernější elektrické modely, s nimiž se má Mnichov na trhu prosadit lépe. Docela by nás zajímalo, kolik i3 by se tu prodávalo za jeho skutečnou, žádnými dotacemi a skrytým přerozdělováním nezatíženou cenu, to už se ale nikdy nedozvíme.

BMW i3 byl vždy tak trochu propadák, pokaždé ho ale něco zachránilo před pádem do propasti. Letos se stane opak - teď už je jisté, že skončí o dva roky dříve, než původně mělo. Foto: BMW

Zdroj: BMW, Data o prodejích: JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.