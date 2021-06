Nejlevnější elektrické BMW končí pro nezájem na trhu, kde platí dotace „jen” 160 tisíc před 6 hodinami | Petr Miler

Ani relativně nízká cena, tedy i její relativně významné snížení skrze jakékoli dotace, nic nezměnilo na upadajícím zájmu o něj, a tak končí. Tedy alespoň v USA. Ještěže v Evropě se na něj dává peněz mnohem víc.

Nikdy to nebyl prodejní hit a o jeho konci se mluvilo už mnohokrát. Minimálně v Evropě ale svou smrt pokaždé přežilo, neboť vždy přišlo něco, co mu hrálo do karet. Řeč je o BMW i3, moderní elektrické prvotině mnichovské značky, která poprvé přišla na trh v roce 2013. Tehdy automobilky pouze tušily, co přijde okolo přelomu milénia, a tak se snažily vymýšlet různá elektrická auta. Toto byl pokus BMW.

Zpočátku to bylo ryzí fiasko. V roce 2013 se prodalo v Evropě jen 1 447 aut, ale to nebyl celý rok. Nicméně ani další léta s odbytem okolo 10 tisíc vozů ročně nelze označit za úspěšná. Proto se už okolo roku 2017 začalo mluvit o jeho konci, pak se ale začaly blížit platnosti nové regulace emisí CO2 v Evropské unii a ty na oko nulové produkované i3 se BMW začaly náramně hodit.

Je totiž třeba si uvědomit, že EU manipuluje trhem nejen otevřeně, ale i skrytě. Pokud řeknete, že elektrické auto má emise 0 gramů CO2 na km, stanovíte flotilový limit 95 g/km a každý nadlimitní gram zatížíte pokutou 95 euro za každý prodaný vůz, jakou dáváte nepřímou dotaci na jeden elektromobil, když druhé prodané auto má emise CO2 195 g/km? No 100 krát 95 euro, tedy 9 500 euro, v přepočtu 242 tisíc Kč, protože když ono elektrické auto s údajnou nulou neprodáte, přesně tolik budete muset odvézt Bruselu. A tato „nula” se ještě nedávno započítávala automobilkám dvakrát, to jsme rázem u nepřímé dotace skoro půl milionu. A to druhé auto není žádný „krvák”, 195 g CO2/km odpovídá spotřebě 8,4 litru benzinu na 100 km, normální výkonnější auto.

Není tedy divu, že pak BMW takový elektromobil raději prodává skoro za každou cenu, protože se mu to prostě vyplatí. Místo konce tak ve zmíněnou dobu zatopilo pod kotlem jeho prodejů, čímž se dostalo s evropským odbytem i za hranici 20 tisíc vozů ročně, kde se udrželo i loni. Protože přišly další dotace pro změnu pro zákazníky, u našich západních sousedů je to asi 230 tisíc Kč. Jinými slovy, i teď se na každé prodané BMW i3 v Německu všichni ti, co ho nekupují, různými cestami skládají skoro půlmilionovou dotací, to se pak snadno chápe i anomálie, že se auto 8 let po vstupu na trh prodává násobně lépe než ve svých prvních letech.

Jak moc velký vliv na odbyt tyto čachry mají, nejlépe ukazuje situace v USA. I tam jsou elektromobily dotované, v případě BMW i3 můžete jako zákazník počítat s úlevou odpovídající 160 tisícům Kč, což je při tamní ceně i3 (od 44 450 USD, asi 948 tisíc Kč) podstatná sleva. Přesto o něj není zájem resp. je o něj stejný přirozený nezájem jako v Evropě, akorát nepřišly vyšší dotace a další přerozdělování, které by na normálním stavu cokoli změnily.

Zatímco tedy ještě v roce 2015 se v USA prodalo 11 024 i3, loni už jich bylo jen 1 508. A za první letošní kvartál ještě méně než za průměrný loňský - 340. I přesto, že dotace 160 tisíc platí dál. Není tedy divu, že BMW se rozhodlo vytáhnout tohle auto ze zástrčky a podle dealerského bulletinu získaného kolegy z BMW Blogu jeho výrobu pro USA v červenci ukončí. V Evropě? Kdepak, tady se bude rozdávat ještě dlouho, a lidé tak budou z velké části za peníze jiných kupovat auta, která vlastně nechtějí. Docela by nás zajímalo, kolik i3 by se prodalo za jeho skutečnou, žádnými dotacemi a skrytým přerozdělováním nezatíženou cenu...

BMW i3 byl vždy propadák a popravdě se nedivíme, za svou i dotovanou cenu je to velmi nezajímavé auto. V USA už ani 160 tisíc na kus prodeje nespasí, v Evropě násobky této sumy ještě ano. Foto: BMW

