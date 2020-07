Nejlevnější elektromobil Evropy od Dacie poprvé nafocen, svůj čínský původ ani neskrývá před hodinou | Petr Prokopec

Dosud bylo možné jen spekulovat, jak moc blízko bude mít první elektrická Dacia a údajně nejlevnější elektromobil Evropy blízko ke svému příbuznému z Číny. Teď už je jasné, že velmi.

Letos v březnu se na ženevském autosalonu měla ukázat Dacia Spring. Vůbec první elektromobil rumunské značky sice byl titulován jako koncept, ovšem každému s trochou fantazie okamžitě došlo, že produkční provedení nebude vypadat podstatně jinak. Už od začátku se totiž mluví o tom, že Spring bude přepracovaným Renaultem City K-ZE. A pokud vám nestačilo, že danou tezi svou siluetou potvrdil již samotný koncept, pak nyní tu máme první záběry prototypu, s nimiž mizí veškeré pochybnosti.

Rumunský elektromobil by nachytán při testech, přičemž ochranná kamufláž na něm zakrývá pouze čelní a zadní partie. Někteří jej označují za mulu, tedy chystaný vůz v hávu jiného modelu, ale to se nám nezdá. Taková auta nemívají maskované zmíněné partie, tady to vypadá, že vidíme skutečný prototyp se zakrytím míst, kde dojde na výměnu loga, světlometů, nárazníků a možná pár dalších detailů. Vše ostatní ale může zůstat a pokud nejde o mulu, pak evidentně i zůstane na svém místě. Platí to přitom i o bočních partiích, kde si můžeme povšimnout černého prolisu vedoucího napříč předními i zadními dveřmi. Právě na něm totiž zůstal uvedený název K-ZE, který dokládá, že vůz se již dostal z Číny až na starý kontinent.

Pozornost je třeba také věnovat registračním značkám, které jsou rumunské, takže nejde o chystaný Renault. A jsou vyvedeny červeným písmem, což značí dočasnou registraci (značka má 30denní a při prodloužení maximálně 90denní platnost) vozů používaných automobilkami při testování. Je ovšem třeba, aby takový vůz již plně odpovídal technickým požadavkům daného státu, což v tomto případě značí, že testy se již chýlí ke svému závěru.

Co přesně tyto okolnosti znamenají? V podstatě to, co jsme naznačovali již od počátku. Tedy že Dacia vzala již hotový Renault City K-ZE určený čínskému publiku, auto lehce upravila a měla hotovo. Rumunská automobilka bude moci po stránce cenové i nadále držet při zemi, což má být ostatně hlavní smysl existence tohoto vozu - Rumuni jej od začátku prezentují jako budoucí nejlevnější elektromobil Evropy.

Vůz by tedy měl i po příchodu na starý kontinent dorazit s elektromotorem o výkonu 44 koní a bateriemi o kapacitě 26,8 kWh. Ty přitom v Číně stojí za dojezdem okolo 270 km, ten však byl vypočítán na základě staršího evropského cyklu NEDC. A pokud do hry zapojíme evropského šéfa Renaultu Philippa Burose, dle nějž má mít Dacia Spring dojezd okolo 200 km dle metodiky WLTP, zdá se, že hnací ústrojí a baterie byly převzaty beze změn.

Na potvrzení si budeme muset ještě počkat, ovšem nejspíše již nijak dlouho. Z daných záběrů je totiž evidentní, že přerod vozu nepatří mezi ty nejsložitější. A jelikož od ledna 2021 platí nové emisní limity, je jeho příchod pro skupinu Renault jednou z priorit. I proto, že je tu nemalý prodejní potenciál - původní cílovou cenou byla cifra nižší než 15 tisíc Eur, tedy méně než 400 tisíc Kč.

Chystaná Dacia Spring byla nachytána při dobíjení, čínský původ automobilka ani pořádně nemaskuje. Foto: Atelierul de Detailing@Facebook

Zdroj: Atelierul de Detailing@Facebook přes Auto Evolution

