Nejlevnější kombík Evropy se vrací, bude ale vypadat úplně jinak než doposavad | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Levná, praktická auta na trhu zoufale chybí a odchod nejlevnějšího kombíku Evropy se zdá být posledním hřebíkem do jejich rakve. Nakonec ale nemusí být až tak zle, naznačuje Dacia.

O sedmimístné Dacii se mluví již léta. Rumunská automobilka přitom nabízela hned několik takových vozů, nejprve Logan MCV, později pak i model Lodgy. Nicméně Logan MCV je jako nejlevnější kombík Evropy po smrti a Lodgy má též na kahánku, kvůli čemuž by značka musela tuto část trhu opustit. S něčím takovým se ale Rumuni nechtějí smířit, jak dokazují i nejnovější upoutávkou. Dacia totiž v září na autosalonu v Mnichově odhalí novinku, která taktéž dostane do vínku tři řady sedadel a naváže tak na tradici obou zmíněných modelů, třebaže je pořád otázkou, jaký vůz to vlastně bude.

Chystaný nový model si zatím můžeme prohlédnout jen na ilustracích pod plachtou, nicméně i tak je patrné, že návrat ryzího kombíku se konat nebude. Místo toho zde máme spíše MPV, byť to bude zjevně navržené o trochu stylověji než dosluhující Lodgy. Novinka přitom dorazí na stejné platformě CMF-B-LS, jakou dostali do vínku Sandero a Logan, přičemž inspirována bude i jejich stylem. Čekat tak lze výraznější masku chladiče, kde by se velmi pravděpodobně již mělo objevit i zcela nové logo značky. Nakonec se objevuje i na upoutávkách.

Zadní partie pro změnu počítají s delším převisem, jenž má ubytovat onu třetí řadu sedadel. Zda přitom bude k mání i pětimístná varianta upřednostňující spíše zavazadelník, ale zatím nebylo potvrzeno. Spíše se ale dá předpokládat, že Dacia přijde s osobní a užitkovou verzí, jenž zůstane jen u přední lavice a na bocích nabídne pouze plechové stěny místo prosklených oken. V tomto ohledu ale již spekulujeme, proto raději vyčkáme na slavnostní mnichovskou premiéru.

Přesunout se tedy můžeme pod kapotu, kde asi žádné překvapení očekávat nelze. Spolu s platformou totiž MPV od hatchbacku a sedanu převezme i litrové tříválce, které svými výkony pokryjí pásmo od 65 do 100 koní. Zákazníci přitom budou moci volit mezi benzinovým a plynovým provedením, stejně jako mezi pětistupňovým a šestistupňovým manuálem či automatem typu CVT. Pohon nicméně za všech okolností bude mířit pouze na přední kola.

Otázkou je pochopitelně elektrifikace, v tomto ohledu ale Dacia nejspíše bude cílit hlavně na co nejnižší cenu. Dá se tedy předpokládat, že ekologickými verzemi budou pouze ty uzpůsobené spalování LPG. Zbytek snížení emisí celé značky pak dostane na starosti elektrický Spring, s nímž ve velkém počítají hlavně autopůjčovny a carsharingové firmy. Dacia tak nejspíše pochopitla, že její klientela klade cenu přede vše, tedy i před environmentalismus.

Lze už jen dodat, že kromě platformy a hnacího ústrojí převezme novinka od svých sourozenců také architekturu interiéru, stejně jako moderní multimediální systémy. I to pochopitelně pomůže snížit náklady, načež by vůz mohl nadále startovat někde pod 400 tisíci korunami. Do prodeje se pak nejspíše dostane na počátku roku 2022.

Zdroj: Dacia

