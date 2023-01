Nejlevnější limuzína BMW se ukázala v novém, rozvorem dalece překonává i Škodu Superb před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Vyloženě levné BMW existovat asi ani nemůže, tento vůz je ale nejlevnějším svého druhu. A vzhledem k tomu, co všechno nabízí, ho snad ani nelze označit za drahý. U nás ho ale v této podobě koupit nejde a nepůjde.

Na indický trh jsme dnes již jednou zavítali, a to v souvislosti s novinkami Hyundai. Nyní se do druhé nejlidnatější země světa vrátíme, a to kvůli dalšímu modernizaci zajímavého auta. Tou prošlo BMW 3 Gran Limousine. Za tímto názvem se skrývá prodloužená verze sedanu nazývaná nejlevnější limuzínou značky, jejíž rozvor narostl oproti základu o 110 milimetrů na 2 961 mm. Tím se vůz dostal takřka na úroveň větší řady 5 a daleko za hranici Škody Superb (2 841 mm).

Rozdílům mezi různými vozy podobného zaměření se ale dále zdržovat nehodláme, místo toho si posvítíme na trojkovou Gran Limousine pro rok 2023. Její facelift vychází z modernizace regulérního provedení, které se ukázalo v půlce loňského roku. Změny se soustředí zejména na čelní partie, kam se nastěhovaly užší světlomety, stejně jako lehce upravená čelní maska. Nový je pak i nárazník spadající do paketu M Sport. Sportovně laděné provedení je totiž již jedinou volbou, úroveň Luxury Line z nabídky zmizela.

S výměnou nárazníku došlo na prodloužení vozu o 4 mm na 4 823 mm. Změny na zádi jsou nicméně již minimální. Koncovky výfuku byly zasazeny do difuzoru, jenž je navíc lakován stejnou barvou jako zbytek karoserie. Tím ovšem venkovní proměna končí, přesunout se tedy můžeme do interiéru. Zde je největší novinkou příchod digitální palubky, kterou tvoří 12,3palcový přístrojový štít a 14,8palcová obrazovka multimédií. Obojí zakrývá jednolitý prosklený panel.

Dále dorazil vylepšený operační systém iDrive 8 OS, stejně jako jinak stylizované výdechy klimatizace. Upraven byl rovněž volič automatické převodovky, která je stejně jako u evropského provedení jedinou volbou. Ono vyškrtnutí úrovně Luxury Line pak navíc vedlo ke změnám v nabídce, pročež se součástí standardu stal kůží obšitý volant, třízónová klimatizace, střešní okno, 16reproduktorový audio systém Harman Kardon, přírodní usní čalouněná sedadla a 18palcová kola.

V případě motorového prostoru již zůstává vše při starém. Zákazníci tedy mohou nadále volit mezi benzinovým provedením 330Li a dieselovou variantou 320Ld. První zmíněná disponuje přeplňovaným dvoulitrem naladěným na 262 koní, které zvládnou cval na stovku za 6,2 sekundy. Ve druhém případě tu pak máme 190 koní a stejných 400 Nm točivého momentu jako u „třistatřicítky“, akcelerace nicméně zabere 7,6 sekundy.

Vylepšené provedení lze již objednávat, a to za 1,58 milionu korun. Ve srovnání s předchozí verzí jde o mírný nárůst, pořád se ale bavíme o prestižním, luxusním a prostorném autě za velmi zajímavou cenu.

BMW 3 Gran Limousine nabízené na indickém trhu prošlo menším faceliftem. Ten ponechal motorový prostor bez povšimnutí, zatímco v rámci exteriéru byl vyměněn hlavně nárazník. Uvnitř je pak největší novinkou plně digitální palubka. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.