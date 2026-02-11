Nejlevnější Mercedes nakonec dostane nástupce. A bude to bizár, podle šéfa vývoje jsme něco takového ještě neviděli
Petr ProkopecPůvodně značka plánovala nejlevnější modely do jednoho odstřelit. To už padlo, firma přesto trvala na tom, že přímého nástupce dávno přetahující generace třídy A nedostane. To ale neznamená, že nemůže dostat nepřímého. Historie se tady má tak trochu opakovat, akorát v opačném gardu.
včera | Petr Prokopec
Původně značka plánovala nejlevnější modely do jednoho odstřelit. To už padlo, firma přesto trvala na tom, že přímého nástupce dávno přetahující generace třídy A nedostane. To ale neznamená, že nemůže dostat nepřímého. Historie se tady má tak trochu opakovat, akorát v opačném gardu.
Mercedes v roce 2021 oznámil, že na konci této dekády bude prodávat už jen elektrická auta. S těmi by pochopitelně byly spojené nižší prodeje, něco takového však automobilka neviděla jako problém. Její širší plán pro budoucnost totiž počítal pouze s rychlým a plošným nahrazením spalovacího pohonu, nýbrž také s eliminací základních modelů a umělého omezování nabídky těch lepších. To by firmě dovolilo prodávat sice méně aut, ovšem s většími maržemi, a tedy bez obav ze zachování dosavadních zisků.
Byla to pitomost každým coulem, student prvního ročníku ekonomie by nad tím zalapal po dechu. Jenže když firmu ovládá ideologie a ne obchod, možné je vše, a tak Mercedes přesně tento sebevražedný plán rozjel. Narazil s ním velmi brzy, protože elektromobility zůstává velmi nedokonalým řešením, které za své může přijmout jen malá část trhu. A ještě menší to skutečně udělá.
Původní plány tedy letěly do koše, dnes Mercedes bojuje za docela jiné věci. Problém je v tom, že to Němci mysleli vážně, a tak téměř žádná nová žádoucí auta nemají v zásobě, mohou jen faceliftovat tak trochu přežité. To se týká i třídy A, která nakonec zůstane ve výrobě až do roku 2028, tedy 10 let po své premiéře. Až pak se dočká nástupce, se kterým se původně vůbec nepočítalo, jak aktuálně probírá Automobilwoche. Problém je, že už to nebude ta třída A, jak ji z jejích posledních pár iterací známe.
Zatímco současné Áčko je už klasický hatchback, ve který se postupně přetransformovalo původní poloMPV, do budoucna máme očekávat něco docela jiného. Vývojový šéf značky Jörg Burzer novinku popisuje jako „něco, co dosud ještě nevzniklo“, a nazývá ji „velmi atraktivním vozem“. Automobilwoche ale mluví o tom, že to zase takové mystérium nebude - nástupcem třídy A se má stát kříženec SUV a MPV. Tedy v podstatě něco, co už tu bylo - třída A začala své existenci jako kříženec hatchbacku a MPV, kterým přibližně zůstala i ve své druhé generaci.
Mercedes tedy přivede a svět jakési dítko tříd GLA a B. Tento „kříženec“ bude postaven na platformě MMA, kterou už používají současné třídy GLB či CLA. To znamená, že také u něj bude možné počítat primárně s elektrickým, dodatečně i hybridním pohonem. Jakkoli je možné, že automobilka nakonec v úvodu zmíněný plán opustí docela a začne znovu nabízet i čistě spalovací motory, ostatně architektura MMA něco takového rovněž dovoluje. A pokud má novinka oslovit hlavně mladou klientelu, což je záměr značky, pak bude muset bodovat i cenou, což půjde s elektrickým pohonem těžko
Ze čtyři roky starého plánu Mercedesu tedy nezůstane prakticky nic. Tedy až na hluboké zářezy ve firemních futrech, jaké nyní poznává Ford a další. Vedení by je za trest mělo „zatáhnout” ze svého, něčeho takového se ale nedočkáme. Stačit nám tedy musí, že ve Stuttgartu snad ještě včas zatáhli na nouzovou brzdu. Kdyby nám naslouchali od začátku místo toho, aby se k nám manažeři značky otočili zády jako k zákazníkům, ušetřili by tím hezké stovky miliard. Pochybujeme, že to přiznají byť tváří v tvář současné realitě, třebaže geneze celé věci nedává prakticky žádný prostor k intepretacím.
Chcete vědět, co vás v případě příští třídy A čeká? Pak spojte geny současného GLA... Foto: Mercedes-Benz
...s prvky ukončené třídy B. Takový kříženec má být podle Mercedesu velmi atraktivní, no nevíme. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Automobilwoche
