Nejlevnější Mitsubishi skončí bez nástupce. Prodává se přitom pořád velmi dobře, válí i v Česku před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mitsubishi

U nás je to trojka ve své kategorii navzdory 11 létům na trhu, což jen připomíná, jak málo dnes stačí k úspěchu ve třídě skoro vyhynulých levných aut. V USA ale začíná strádat, což mu zřejmě podepíše ortel pro celý svět.

Současné Mitsubishi Space Star (ve světě je známé také jako Mirage) přišlo na svět již v roce 2012. Jeho životní cyklus je tedy opravdu hodně dlouhý, načež se nelze divit hned dvěma faceliftům, kterých se mu už dostalo. Od příchodu toho poslední nicméně uběhly už skoro čtyři roky. Může se tak zdát, že vůz již dávno není v kurzu, jenže pohled do prodejních statistik vás přesvědčí o opaku. Jen u nás se za prvních sedm letošních měsíců prodalo 138 Space Starů, což stačí na třetí místo v kategorii nejmenších aut. Letité Mitsu tak překonává mnohem novější Kiu Picanto, stejně jako třeba elektrickou Dacii Spring.

Za jeho úspěchem jistě stojí hlavně cena. Nejmenší model tří diamantů v nabídce je totiž jedním z vůbec posledních nových aut, která ještě můžete koupit za méně než 300 tisíc korun. Levný však není pouze na pořízení, ale také na provoz či údržbu. Za klimatizací pak sice musíte na vyšší úroveň výbavy, ovšem i 313 760 Kč je snesitelnou sumou. Zvláště když 1,2litrový motor dostáváte se všemi stupni bez výjimky. Na těch prvních dvou vás navíc ani neobtěžuje protivný systém start-stop.

Přestože je tedy Space Star pouze 3,7 metru dlouhým vozem, rozhodně má co nabídnout, a to za rozumnou cenu. Přesně to dnes stačí k úspěchu, který se nedostavil pouze u nás, nýbrž napříč celou Evropou, na starém kontinentu se pořád prodává po desetitisících. Ve Státech nicméně vůz, který je k mání nejen jako pětidveřový hatchback, ale rovněž jako čtyřdveřový sedan, začíná strádat. Loňské prodeje byly ve srovnání s předchozím rokem dole o 31 procent, letos se tamní Mirage propadl o dalších 44 procent. Jeho dny tak za velkou louží začínají být sečteny.

„Je to vůz, který má v současné době v našem portfoliu jasně danou roli. Plní úlohu základního modelu značky,“ uvedl v reakci na dotaz kolegů z Auto News mluvčí americké divize Mitsubishi Jeremy Barnes. Zdroje ze zákulisí nicméně dodávají, že tohoto názoru se automobilka bude držet maximálně do půlky dekády. Poté Mirage z nabídky zmizí a přímý nástupce není v plánu. Možná je sice náhrada v podobě menšího SUV, vše ale bude záviset hlavně na tom, jak se vyvine elektromobilita.

Otázkou je rovněž působení vozu v Evropě. Na starém kontinentu ale dost možná Mitsubishi bude mít rozhodování jednodušší. Již zakrátko se totiž začne prodávat nový Colt, který není ničím jiným než Renaultem Clio s odlišným logem. Francouzský hatchback lze přitom aktuálně u nás pořídit od 353 tisíc korun, za které dostáváte 90 koní, klimatizaci a hlavně více prostoru pro cestující i jejich zavazadla. Pokud Colt zamíří ještě níže, Space Star nebude pro většinu lidí lepší alternativou.

Ve finále se tedy lze ptát už jen na to, kdy přesně tento vůz na tom kterém trhu zmizí. Japonci si jej nicméně nemohou koupit už od loňska, Evropa a Amerika jsou tedy na řadě. V Thajsku či na Filipínách, kde se Space Star vyrábí, by ovšem mohl být k mání klidně i do konce dekády. Vývojové náklady jsou již rozhodně dávno zaplacené, pro Mitsubishi tak může jít o velmi levnou dojnou krávu.

Space Star je na trhu již déle než dekádu, přesto však díky nízké ceně boduje. Automobilka jej ale pozvolna vypouští vypouští z nabídek v jednotlivých regionech a je jen otázkou času, kdy bez nástupce skončí i u nás. Foto: Mitsubishi

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

