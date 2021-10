Nejlevnější VW, který Česko opustil už v roce 2010, se jinde udržel v prodeji dodnes před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Experiment Volkswagenu, který se u nás a v Evropě setkal jen s velmi omezeným úspěchem, si jinde vedl o poznání lépe. Tak moc, že skon evropského provedení přežil o více jak 10 let, teď už to má ale spočítané všude.

Životní cykly aut se různí značku od značky. Povětšinou se však počítá s šesti či sedmi roky, přičemž v polovině této doby přichází facelift. Rychlejší jsou Japonci a ještě rychlejší Číňané, kteří svá auta výraznějším způsobem modernizují klidně každý rok, to ale nyní ponechme stranou. Ostatně soustředit se budeme spíše na opačný konec škály. Přiměl nás k tomu Volkswagen, jenž chystá konec modelu Fox. Ten se svého času prodával i u nás jako jasně nejlevnější model značky, v roce 2010 to tu ale po létech mizerných prodejů zabalil a později jej nahradil model up!. Neznamená to však, že „liška“ zmizela v noře úplně.

Fox totiž byl od počátku produktem brazilské divize Volkswagenu, která jej poprvé odhalila v roce 2003. K mání byl následně nejen v Jižní Americe, ale rovněž v Mexiku. Zde se ovšem prodával pod názvem Lupo, neboť tehdejším prezidentem země byl Vincent Fox a VW nehodlal nic riskovat. Je nicméně možné, že kdyby 3,8metrovému hatchbacku ponechal původní označení, dočkal by se lepších prodejů. Takto ale byl vůz v roce 2009 stažen kvůli nezájmu z mexického trhu.

V Brazílíi, Argentině a dalších jihoamerických zemích nicméně Fox pokračoval dále, přičemž se dočkal i výraznějších modernizací a mnoha variant. Z nich za větší pozornost stojí hlavně CrossFox, jenž byl po roce 2018 přejmenován na Fox Xtreme. V obou případech přitom došlo na úpravy, jenž měly z hatchbacku udělat menší SUV. Přizvednuta tak byla světlá výška, objevily se ochranné prvky karoserie a podvozku a na víko zavazadelníku zamířilo rezervní kolo. Pohon předních kol ale zůstal.

Automobilka přitom pod kapotou nabízela napříč celým portfoliem řadu pohonných jednotek od litrového tříválce přes přeplňovanou jedna-dvojku až po 1,4litrový čtyřválec. Poměrně překvapivé nicméně bylo, že i v Brazílii byl k dispozici turbodiesel, stejně jako svého času také v Evropě. V případě převodovek pak zákazníci mohli volit mezi pětistupňovým manuálem, který byl posléze nahrazen šestistupňovým, a pětistupňovou robotizovanou převodovkou.

Minulý čas je nicméně v předchozí větě na místě, VW totiž s výrobou hatchbacku po 18 letech a 2,5 milionech kusech končí. Nikoliv však kvůli nezájmu publika, neboť i v září letošního roku šlo o dvacátý nejprodávanější vůz na brazilském trhu. Místo toho je důvodem skutečnost, že Němci potřebují na tamní montážní lince prostor pro model T-Cross. Ten je v rámci registrací na pátém místě, rozhodnutí tak dává jistý smysl. Jakkoliv to ale neznamená, že bychom „lišku“ nelitovali, nakonec měla tužší kořínek, než se komukoli v Evropě svého času mohlo zdát.

VW Fox vydržel ve výrobě neskutečných 18 let. Letos se ale jeho příběh uzavře, Němci totiž potřebují na montážní lince více prostoru pro žádanější a pochopitelně i novější T-Cross. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.