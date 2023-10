Nejlevnější moderní VW to má skutečně spočítané, u nás je k mání úplně poslední kus před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

A je to docela rarita, uvážíme-li jeho provedení. Definitivně minulostí se model up! stane až během následujících měsíců, do výroby ho ale nelze objednat už nyní, volit lze jen ze skladových vozů. Pro širší výběr musíte do Německa.

Před pár dny se objevily zprávy o konci Volkswagenu up!. I když nešlo o oficiální informaci, nebrali jsme onu zmínku jako lichou. Německý vůz byl totiž posledním přeživším z někdejší tříčlenné New Small Family, však Škoda Citigo a Seat Mii to zabalily již před lety. Značka navíc s jeho výrobou začala již v roce 2011, načež se jednalo o vůbec morálně nejstarší model VW v prodeji. Konec se pak zdál být nevyhnutelný i proto, že se vyráběl v Bratislavě, přičemž na Slovensko koncern stěžuje produkci modelů Passat a Superb.

Momentálně tu máme oficiální potvrzení samotné automobilky, podle níž se montážní linky s upem! ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku skutečně zastaví. Aktuálně z nich navíc sjíždí už jen dříve nakonfigurované vozy, s novou objednávkou již máte smůlu. A co se České republiky týče, zapomenout je momentálně třeba i na skladová auta, tedy pokud do skladů nezamíří některá z těch, která ještě vzniknout. Dnes je jediným exemplářem, který je na našem trhu fyzicky k mání, varianta GTI. Za jejích 115 koní mířících na 17palcová kola ovšem musíte vysázet na stůl půl milionu korun.

Jakmile se ovšem přesunete na západ od našich hranic, můžete zvolit i běžnější a méně výkonné provedení. Oficiální stránky Volkswagenu ukazují 132 dostupných exemplářů s cenami startujícími na 15 310 Eurech (cca 376 tisíc korun). Pokud vás ovšem v kapse svrbí až přespříliš naditá peněženka, můžete se otočit zády ke spalovací technice a sáhnout po elektrické verzi. V takové chvíli se počet skladových aut rozrůstá na 204 kusů, ceny začínající na 27 190 Eurech (668 000 Kč) však nejsou lidové ani ve snu.

V souvislosti s elektromobilitou bychom vás ostatně raději nasměrovali zpátky k českému webu, a to znovu do sekce „Skladové vozy“. Takové SUV ID.4 totiž můžete pořídit v podstatě za cenu menšího ID.3, tedy za zhruba milion korun. Cenové zvýhodnění přitom u většiny z 53 nabízených aut přesahuje částku 400 000 Kč, což jen potvrzuje veškeré informace z předchozích týdnů - tedy že elektromobily VW opravdu nejsou žádné terno a bez dotací jsou jejich prodeje velmi nízké.

Podobné je to rovněž u modelu ID.5, kde můžete ušetřit dokonce až téměř půl milionu korun, s nemalými slevami je pak nabízeno dokonce i inovované ID.3. Je tedy vskutku otázkou, jakým způsobem se vyvrbí plány značky týkající se náhrady za up!. Dosud se totiž počítalo s tím, že v roce 2026 přibude v nabídce malý elektromobil ID.1, který by měl startovat okolo půl milionu korun. To je sice nižší částka než za e-up!, ovšem i tak půjde pro většinu lidí o příliš velké sousto.

Přesně takové GTI, tedy pětidvířko na 17palcových litých kolech v červené barvě a s červeno-černým interiérem je nyní k mání v Česku. Jde nicméně o vůbec poslední exemplář nejmenšího modelu VW, zájemci o standardní varianty budou muset do Německa. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

