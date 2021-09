Nejlevnější pravověrná SUV s 4x4 v Česku: Dacia zklamala, jinde koupíte od 380 tisíc před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Věřte nebo ne, ale i na dnešním trhu se v případě nových aut dá nakoupit výhodně. A to dokonce i tehdy, když si poručíte SUV s pohonem všech kol.

Není žádným tajemstvím, že SUV válcují prodejní statistiky. Co bylo kdysi pouze americkým fenoménem, dnes platí také v Evropě a až na pár výjimek i ve zbytku světa. Pokud si uvědomíme, že dnes je stále více skloňovaná spotřeba a na ni navázané emise, je pohled do nabídek některých automobilek až překvapující. Některé z nich totiž pomalu nic jiného než SUV ani nenabízí. Mohlo by se tedy zdát, že s plněním stále přísnějších limitů zejména spotřeby paliva resp. emisí CO2 mají značné problémy, jenže ono tomu tak být nemusí.

Jakmile totiž srovnáte parametry SUV třeba s kombíky, zjistíte, ze výsledná data nejsou zase až tak daleko od sebe a mnohdy se i překrývají. Moderní SUV totiž ani zdaleka nejsou schopnými terénními stroji, ač se tak ráda tváří. Zákaznickým bestsellerům velmi často chybí jakákoli off-roadová výbava - redukční převodovky a uzamykatelné diferenciály ani nezmiňujeme, stačí si prohlédnout informace o pohonu kol či navýšené světlé výšce. Tahle auta mají v podstatě prodávají stejný „hardware” jako kombíky, jen zabalený do jiné karoserie. A jakkoliv ten zkrátka ani nedokáže nabídnout více, ceny to zrovna nereflektují.

Neznamená to nicméně, že byste nemohli ani v dnešní době pořídit vůz, který si může dovolit i trochu více než pouze jízdu po lehce zvrásněné polní cestě, kterou ve finále můžete absolvovat i se sporťákem. Dokonce navíc ani nemusíte sahat do peněženky nějak výrazně hluboko, neboť hned na dva modely z níže uvedené pětice vám postačí méně než 400 tisíc korun. To je přitom suma, za kterou vám Škoda nedodá ani Kamiq s pohonem přední nápravy s litrovým tříválcem. Ostatně, mladoboleslavští pro se nejmenší SUV s pohonem 4x4 ani nenabízí, jiní jej dávají i do menších aut.

Inspirováni kolegy z německého Auto Bildu jsme vybrali pět takových vozů. Za to, že jim vůbec říkáme SUV, nás někteří jistě budou plísnit, vedle Kamiqu - a dalšího bezpočtu aut, kterým se tak říká bez uzardění - jsou to ale off-roadoví šampioni.

Fiat Panda Cross

Italský zástupce je zde již věčnost, i díky tomu vlastně nabízí pohon všech kol levněji než všichni ostatní. Dokonce i Dacia Duster, kterou nejspíše každý čekal na prvním místě. Panda Cross je nicméně se systémem 4x4 k mání od 409 400 Kč. Respektive dokonce již od 379 400 Kč, pokud zvolíte provedení City Cross. V obou případech je přitom třeba počítat s modifikovanými nárazníky vylepšujícími nájezdové úhly, stejně jako s 0,9litrovým dvouválcem o výkonu 85 koní. A také s centrálním diferenciálem, jenž se ovládá elektronicky skrze tlačítko na středové konzoli.

Foto: Fiat

Suzuki Ignis AllGrip

Malý Japonec je sice k mání již od 305 tisíc korun, v té chvíli ale jeho 1,2litrový motor roztáčí 83 koňmi pouze jednu nápravu. Pokud má ovšem výkon směřovat na obě, potřebujete rozpočet navýšit na 398 900 Kč. To již není zrovna malá suma, nicméně při sklopení zadních sedadel a navýšení kapacity na 1 100 litrů dokáže Ignis i velké věci. Zadní lavice je navíc posuvná, pohodlí tak nabídne i dospělým. A vzhledem k hmotnosti pouhých 985 kilogramů se nakonec nemusíte obávat ani o jízdní dynamiku na silnici.



Foto: Suzuki

Dacia Duster 4x4

Na základní Duster sice potřebujete i po faceliftu pouze 284 900 Kč, ovšem v té chvíli si kupujete benzinový motor a pohon předních kol. Čtyřkolka je nicméně spárována s výkonnějším turbodieselem, jenž napomáhá šponovat cenu až na 471 900 Kč. V té chvíli jste již na úrovni výbavy Comfort, ve které vám prakticky nic nechybí. Pokud ovšem toužíte po vonnějších oktanech, můžete zvolit benzinovou jedna-trojku se 150 koňmi. Ta je ale již k mání jen s nejvyšším stupněm Prestige, za pohon 4x4 tak v dané chvíli dáte 518 900 Kč.



Foto: Dacia

Suzuki Jimny (užitková verze)

Druhý zástupce japonské značky patří mezi nejžádanější vozy světa, a to nikoliv jen ve své kategorii. Jeho pohon však dostal na starosti 1,5litrový čtyřválec, který se musí obejít bez přeplňování. Z pohledu Bruselu tak jde o zabijáka planety, který nemohl v prodeji zůstat. Suzuki pak sice pravidla obešlo konverzí na užitkovou verzi, která se musí obejít bez zadních sedadel, toto provedení je ale v Česku pro letošek již vyprodané. Pokud jej budete chtít příští rok, můžete již nyní začít šetřit, cena totiž činí 543 900 Kč.



Foto: Suzuki

Subaru XV

Jsme ve finále, a to u částky 660 tisíc korun, na které startuje Subaru XV. V té chvíli nicméně jeho motor produkuje pouze 114 koní, které navíc přenáší převodovka CVT. Oslňující jízdní dynamiku tak vůz vlastně ani nemá v popisu práce, velkorysé nájezdové úhly mu však zůstávají. Pokud je přitom chcete spárovat s vyšším výkonem, potřebujete alespoň 830 000 Kč. V té chvíli totiž jedna-šestka udělá pod kapotou prostor dvoulitru se 150 koňmi, který je navíc hybridní. Zavazadelník se ale kvůli tomu zmenšil ze 385 na 340 l.



Foto: Subaru

Inspirace: Auto Bild

Petr Prokopec