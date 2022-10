Nejlevnější SUV Renaultu láme rekordy. Koupilo si ho už 500 000 lidí, při jeho vzhledu a cenách není divu před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Není to žádný výkřik moderní techniky a ani jinak převratný vůz, kombinuje ale vysokou použitelnost, sympatický design a velmi nízké ceny. Není tak divu, že se prodává jako housky na krámě, proč si z toho Renault nebere poučení i u nás?

Tohle auto jako takové není novinkou. Renault Kwid se jako nejlevnější SUV světa začal nejprve na indickém trhu prodávat už v roce 2015. Prodeje ani tehdy nebyly nízké, zejména proto, že vůz s cenou startoval v přepočtu pod 100 tisíci korunami, postupem času ale došlo na propad počátečního zájmu až na méně než polovinu. Francouzi jej tak zkusili v roce 2020 zastavit razantním faceliftem a zjevně trefili desítku.

Technicky se sice s modernizací nic nezměnilo, vůz je i nadále k dispozici se dvěma benzinovými agregáty, z nichž ten 0,8litrový dává 54 koní při 5 678 (sic) ot./min a 72 Nm točivého momentu při 4 386 ot./min, zatímco litrová jednotka byla naladěna na 68 koní a 91 Nm v 5 500 resp. 4 259 otáčkách. Volit pak znovu jde mezi manuálem a automatem. V případě designu ale došlo k radikální proměně.

Příď se chlubí novou maskou, nárazníkem a také docela jinak pojatými světly, která byla dle poslední módy rozdělena do dvou pater. V tom horním velmi úzkém nalezneme diody pro denní svícení, hlavní lampy jsou pak stylizovány jako mlhovky. Zadní světla se však zdají být ponechána v původním stavu, v závislosti na volbě výbavy tak lze počítat maximálně s novými kryty pod zadním nárazníkem.

Do interiéru zamířila nová palubní deska s multimédii podporujícími systémy Andoid Auto a Apple CarPlay. Doplňuje je osmipalcová dotyková obrazovka, stejně jako pozměněný volant. Změn se dočkal i přístrojový štít, nakonec si vše můžete prohlédnout v přiložené galerii zachycující verzi Outsider. Ta se ale po prodejní stránce žádným outsiderem nestala, naopak. Auto je totiž přes vylepšení a citelně atraktivnější pojetí k dál mání velmi levně.

K dispozici dnes není jen v Indii, auto je k mání také v Jižní Americe nebo v Jihoafrické republice, v případě cen ale zůstaneme v „rodné” Indii. Tam auto startuje na 464 400 rupiích, tedy asi 142 tisících Kč. A i vybavenější model s litrovým motorem přijde na 498 900 rupií, v přepočtu nějakých 153 tisíc Kč. Musíte jít až po maximálně vybavené verzi Climber s motorem 1,0 a automatem, aby se cena dostala aspoň na 599 000 INR, což je ale pořád 183 tisíc korun - za absolutně vrcholnou verzi z prezentačních materiálů. Je to o dost více než dříve, lidé ale zjevně na vylepšený vzhled i výbavu reagují pozitivně.

Při takových sumách by ostatně autu leccos odpustil i náročný Evropan, a tak není divu, že se i v těžkých časech prodává velmi dobře. Renault se čerstvě pochlubil tím, že od začátku prodejů vozu v roce 2015 dodal zákazníkům už 500 tisíc Kwidů, ještě přesvědčivěji ale působí pohled na prodeje v posledních letech. Renault stabilně prodává přes 100 tisíc Kwidů ročně, a to je třeba připomenout, že je k mání jen na pár trzích. Přesto je to letos po Cliu a Capturu třetí nejprodávanější model značky vůbec na celém světě, a to zaostává jen o pár tisíc prodaných aut.

Letos by si Kwid s trochou štěstí měl najít přes 120 tisíc kupců, tedy asi čtvrtinu celkového svého odbytu za 7 let. A to v pár rozvojových zemích. Lze se tomu divit, když auto stojí tolik, kolik stojí a vypadá tak, jak vypadá? Pozoruhodné je, že Francouzi letos evidují 438 prodaných Kwidů i v Evropě, možná jen pro své potřeby, nevíme ale o tom, že by jej tu chtěli nabídnout. Skoro se divíme, však s motory 0,8 a 1,0 je to vlastně Evropan jako vyšitý...

Renault svůj Kwid pro rok 2020 výrazně faceliftoval a evidentně dokázal zaujmout. S 500 tisíci prodeji za celou dobu své existence a více jak 100 tisíci ročně v posledních letech je to už třetí nejprodávanější model značky. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.