Nejlevnější SUV světa je v novém stále větší hit, při jeho vzhledu a cenách se není čemu divit

/ Foto: Renault

Není to žádný výkvět automobilové techniky, vypadá ale sympaticky a stojí tak málo, že byste mu některé nedokonalosti možná odpustili i vy.

Renault Kwid se jako nejlevnější SUV světa začal na indickém trhu se prodávat už v roce 2015. Prodeje ani tehdy nebyly nízké, zejména proto, že vůz s cenou startoval v přepočtu pod 100 tisíci korunami, postupem času ale došlo na propad počátečního zájmu až o více než 50 procent. Ten se Francouzi loni pokusili zastavit razantním faceliftem zjevně zabodovali.

Technicky se sice s modernizací nic nezměnilo, vůz je i nadále k dispozici se dvěma benzinovými agregáty, z nichž ten 0,8litrový dává 54 koní při 5 678 ot./min (sic) a 72 Nm točivého momentu při 4 386 ot./min, zatímco litrová jednotka byla naladěna na 68 koní a 91 Nm v 5 500 resp. 4 259 otáčkách. Volit pak znovu půjde mezi manuálem a automatem. V případě designu ale došlo ke skutečně radikální proměně.

Příď se nyní chlubí novou maskou, nárazníkem a také docela jinak pojatými světly, která byla dle poslední módy rozdělena do dvou pater. V tom horním velmi úzkém nalezneme diody pro denní svícení, hlavní lampy jsou pak stylizovány jako mlhovky. Zadní světla se však zdají být ponechána v původním stavu, v závislosti na volbě výbavy tak lze počítat maximálně jen s novými kryty pod zadním nárazníkem.

Do interiéru zamířila nová palubní deska s multimédii podporujícími systémy Andoid Auto a Apple CarPlay. Doplňuje je osmipalcová dotyková obrazovka, stejně jako pozměněný volant. Změn se dočkal i přístrojový štít, nakonec si vše můžete prohlédnout v přiložené galerii zachycující novou, litrovou verzi Ultra. Co je pozoruhodné, přes všechna vylepšení a citelně atraktivnější pojetí je auto k mání doslova za hubičku.

Základní verze tak startuje na neskutečných 318 100 rupiích, tedy asi 91 tisících Kč. A i vybavenější model s litrovým motorem přijde na 440 100 rupií, v přepočtu 126 tisíc Kč. Musíte jít až po maximálně vybavené verzi Climber s motorem 1,0 a automatem, aby se cena dostala aspoň na 539 000 INR, což je ale pořád 154 tisíc korun. Za absolutně vrcholnou verzi z prezentačních materiálů.

Při takových sumách by člověk autu leccos odpustil, a tak není divu, že se i v těžkých časech prodává velmi dobře. Jen za duben Renault prodal 10 552 Kwidů, za první čtyři měsíce je jich 46 229. Nemusí to vypadat jako hausnumero, je ale třeba říci, že vůz se prodává jen v Indii a okolí a Renault není zrovna VW Group. Vedle Clia a Capturu je to tak třetí nejprodávanější model značky vůbec.

Navíc je tu dynamika - v dubnu rostly prodeje tohoto modelu skoro pětinásobně, což je jistě dáno i situací v loňském roce, na rozdíl od mnoha jiných ale prodeje míří nahoru i ve srovnání všech čtyřech měsících a také oproti roku 2019. Lze se divit, když auto stojí tolik, kolik stojí a vypadá tak, jak vypadá? Pozoruhodné je, že Francouzi evidují 80 prodaných Kwidů i v Evropě, možná jen pro své potřeby, ale kdo ví - možná uvažují i o verzi prodejné také zde, však s motory 0,8 a 1,0 je to Evropan skoro jako vyšitý.

Renault svůj Kwid pro loňský rok faceliftoval a evidentně dokázal zaujmout. Je to už třetí nejprodávanější model značky, jehož odbyt navíc razantně roste. Foto: Renault

Zdroj: Renault

