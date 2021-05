Nejlevnější velký kombík Evropy se dočkal ještě větší verze, je to černá díra na kolech před 4 hodinami | Petr Miler

Standardně nabízí místo pro až 2 350 litrů zavazadel za cenu okolo 200 tisíc Kč, některým ale zjevně ani to není dost. Brzy tak budou mít šanci koupit si verzi připomínající spíše autobus.

Jako nadšenci pochopitelně hoříme hlavně pro výjimečná auta, která za spoustu peněz nabízí jedinečné svezení. Náš obdiv ale patří i vozům z opačného spektra, v některých ohledech vlastně ještě větší. Není totiž zase takové umění udělat superauto za miliony, takových existuje docela dost. Je ale umění udělat něco jako VW Golf za statisíce, jiný takový vůz dnes - pomineme-li jeho deriváty - prakticky neexistuje.

Jenže i Golf je dnes docela drahé auto, ještě jiným uměním je tak udělat vůz sice nedokonalý, ale i tak nabízející spoustu muziky za malé peníze. Takovými byly a jsou Dacie, které se i dnes dají koupit jako výhodný sedan či hatchback. Pokud byste chtěli kombík, i takový vůz měli Rumuni v repertoáru - šlo o Logan MCV, opravdu velký, až sedmimístný vůz na pomezí kombíku a MPV. Ten ovšem loni skončil bez přímého nástupce a tím nepřímým se podle všeho stane Renault Express s rumunským logem.

Vypadalo to tedy, že s nejlevnějším velkým kombíkem starého kontinentu je konec, on ale v prodeji zůstává, jen ne u nás. Neříká si Dacia, jde o rozsáhle modernizovanou Ladu Largus, která je přeznačkovaným Loganem MCV první generace. S rozvorem 2 905 mm, místem pro většinu fotbalového týmu nebo prostoru až pro neskutečných 2 350 litrů zavazadel je to při aktuálních cenách neskutečná nabídka, Rusové ale zjevně zajdou ještě dál.

Firma VIS-Auto, dceřiná společnost plně ovládaná automobilkou AvtoVAZ, výrobcem Lad, totiž i pro modernizované provedení připravila zvýšené provedení Largusu s místem, nad kterým zůstává rozum stát. Auto zatím nemá schválení pro běžný provoz, jde o první dokončený prototyp, i z jeho záběrů je ale zjevné, že z prostoru uvnitř už je spíše něco jako černá díra než interiér auta.

Vozu byla zvýšena střecha a pochopitelně i upraveny zadní dveře. Osobní provedení dostane dodatečné prosklení, jak můžete vidět na fotkách, nákladní nikoli. Pro osobní verzi budou k dispozici varianty se dvěma (opět na fotkách) nebo třemi řadami sedadel, které nabídnou buď extrémní kombinaci prostoru pro posádku a zavazadla, nebo jen pro lidi. Aby se posádka či náklad cítily dobře, budou k dispozici za příplatek dodatečné chladící čí topné jednotky, podobných vychytávek se ale v nabídce objeví více.

Dalšími detaily zatím nemůžeme posloužit, neznáme tedy ani ceny. V případě techniky ale bude zachován pohon motorem 1,6 bez turba s výkonem až 106 koní a pětistupňovým manuálem. K dispozici bud everze na LPG s 94litrovou nádrží, o cenách si zatím lze udělat představu jen z částky potřebné na základní osobní Largus po faceliftu - ten stojí od 704 900 rublů, tedy asi 200 tisíc Kč, vyšší verze by se s cenou mohla pohybovat v přepočtu někde mezi 250 a 300 tisíci Kč. Oficiální prodej mimo Rusko je vyloučený, individuální dovoz ale pochopitelně možný.

Lada Largus 2021 se brzy začne prodávat ve své zvýšené verzi s ještě enormnějším prostorem pro posádku či náklad, bude to skutečný extrém svého druhu. Foto: VIS-Auto

Zdroj: VIS-Auto

Petr Miler