Nejlevnější velký kombík Evropy se vrátil do výroby, ukázal všechny svoje novinky před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Pomalu jsme mu strojili pohřeb, on ho ale zjevně ještě čeká dlouhý život. Daleko nejlevnější auto v Evropě, které dokáže převézt tolik nákladu a klidně i sedm cestujících, zůstává místo Dacie Logan MCV ve výrobě jako Lada Largus.

Loni se s Evropou rozloučila Dacia Logan MCV, nejlevnější velký kombík kontinentu. Ta již zmizela z výrobního programu rumunské značky a vrátit už se do něj nikdy nemá, třebaže samotný Logan nástupce dostal a dá se koupit i u nás. Nová generace má být totiž k mání jen jako sedan a těm, kterým by takové auto v nabídce Dacie chybělo, nabídne Rumuni nový Renault Express s vlastním logem.

Vypadalo to, že s Loganem MCV je amen, on ale bude žít dál, a to ještě minimálně několik let. Navíc se nejedná o jeho druhou generaci, nýbrž o tu první, která byla skutečným rekordmanem svého druhu. Oproti sedanu u ní rozvor narostl o 275 milimetrů na 2 905 mm, což je větší porce, než jakou má k dispozici třeba taková Škoda Kodiaq. Vlastně tak nepřekvapí, že i rumunské kombi zvládalo odvézt pět či sedm pasažérů. A při sklopených sedadlech pobralo rekordních 2 350 litrů.

Právě toto provedení teď už definitivně žije dál, a to v podobě ruské Lady Largus, která není ničím jiným než přeznačkovaným Loganem. Leckdo si mohl myslet, že skončí též, Lada ale dnes zveřejnila záběry prvního vyrobeného exempláře modernizované verze, k níž přidala první pohled do interiéru a další zajímavé informace.

Facelift je to opravdu zásadní, neboť když se tento model v roce 2012 objevil vůbec poprvé, od originálu jej odlišovaly pouze detaily, nejvíce pak loga jiné značky. Nyní vůz více zapadá do nabídky značky - dočkal se nových světlometů, nárazníku, mřížky chladiče i jiné kapoty a dokonce odlišných blatníků. Vše je pak prostoupeno motivem „X“, ve kterém jsou stylizovány nejen Vesta a X-Ray, ale odnedávna i Granta.

V interiéru vrcholné varianty Cross vidíme novou palubní i přístrojovou desku, výstup informačně-zábavního systému, výplně dveří i sedadla. Většina viditelného zjevně pochází z Dacie Duster, zatímco některé exteriérové díly známe z jiných Lad. Rusové tak na stárnoucí platformu B0 navěsili modernější komponenty, jak jen mohli. Zbytek techniky ale nechali bez povšimnutí - pohon tedy nadále obstarává atmosférická jedna-šestka ve dvou verzích.

Ceny zatím oficiálně zveřejněny nebyly, v neoficiální rovině je ale leccos venku. Do prodeje má nejprve vstoupit vrcholná specifikace Cross s výbavou Luxe a sedmi sedadly, která dosud stála 851 900 rubů. Podražit má na 917 900 rublů, i to je ale kouzelně málo - v přepočtu jen 262 tisíc Kč. O svůj nejlevnější kombík tedy Evropa nepřijde, s jeho oficiálním prodejem v našich končinách ale bohužel počítat nelze, jedinou alternativou bude individuální dovoz.

Starší i novější oficiální záběry faceliftovaného provedení dosvědčují, ze Dacia Logan MCV bude žít dál jako inovovaná Lada Largus pro rok 2021. Nyní si ji můžeme konečně prohlédnout i zevnitř. Foto: AvtoVAZ



Pro srovnání dosavadní Lada Largus, která se od původního Loganu MCV lišila v podstatě jen logy. Čerstvý facelift z ní udělal o dost svébytnější auto. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Miler