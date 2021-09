Nejlevnější velký kombík Evropy se vrátil ve velkém stylu, při jeho cenách se není čemu divit před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Chvíli to vypadalo, že je s ním amen, nakonec se ale vrátil ve své původní i zcela nové podobě. Skutečně nejlevnější zůstane ale jen ta první jmenovaná, s novým vzhledem se prodává velmi dobře.

Loni se s Evropou rozloučila Dacia Logan MCV coby nejlevnější velký kombík kontinentu. Do výrobního programu značky už se vrátit neměla a ve své původní podobě už ani nevrátí, začátkem příštího roku za ni ale zaskočí model Jogger. Je to ale trochu jiné auto a byť jeho ceny zatím neznáme, tušíme, že přijde na citelně vyšší sumy.

Tak či onak to chvíli vypadalo, že s velkým levným rumunským kombíkem je amen, on ale žije dál ve své zcela původní podobě. Jde tedy o jeho první generace, která byla a je rekordmanem svého druhu. Oproti sedanu u ní rozvor narostl o 275 milimetrů na 2 905 mm, což je více než kolik nabízí třeba Škoda Kodiaq nebo Porsche Cayenne. Pak snad ani nepřekvapí, že tohle rumunské kombi zvládalo odvézt pět či sedm pasažérů a při sklopených sedadlech pobralo rekordních 2 350 litrů.

Právě toto provedení žije dál, a to v podobě ruské Lady Largus, která není ničím jiným než přeznačkovaným Loganem. Leckdo si mohl myslet, že skončí též, Lada ale v únoru pustila do prodeje modernizovanou verzi. A facelift je to opravdu zásadní, neboť když se tento model v roce 2012 objevil vůbec poprvé, od originálu jej odlišovaly pouze detaily, nejvíce pak loga jiné značky. Nyní vůz více zapadá do nabídky značky - dočkal se nových světlometů, nárazníku, mřížky chladiče i jiné kapoty a dokonce odlišných blatníků. Vše je pak prostoupeno motivem „X“, ve kterém jsou stylizovány nejen Vesta a X-Ray, ale odnedávna i Granta.

V interiéru najdeme novou palubní i přístrojovou desku, výstup informačně-zábavního systému, výplně dveří i sedadla. Většina viditelného zjevně pochází z Dacie Duster, zatímco některé exteriérové díly známe z jiných Lad. Rusové tak na stárnoucí platformu B0 navěsili modernější komponenty, jak jen mohli. Zbytek techniky ale nechali bez povšimnutí - pohon tedy nadále obstarává atmosférická jedna-šestka ve dvou verzích.

Někteří by si mohli myslet, že podobné přepudrování starého zboží stěží někoho dojme, je ale třeba nezapomínat, kolik tento vůz stojí. V základu dnes začíná na pouhých 768 900 rublech, to je jen 230 tisíc Kč. V takovém případě dostanete pětimístnou verzi s výbavou Classic a motorem 1,6 o výkonu 90 koní, který na přední kola míří přes 5stupňový manuál. Akcelerace na stovku za 14 sekund a maximálka 160 km/h vážně neuchvátí, o tom ale tohle auto vážně není.

Výbava je základní a čítá jeden airbag a dálkový centrál, výše lze vyrazit s výbavou Comfort Light od 863 900 rublů (259 tisíc Kč), se kterou už půjde bez problémů žít - má posilovač řízení, elektrická okna a zrcátka, vyhřívaná sedadla klimatizaci, audiosystém, tempomat, více airbagů, isofixy, ABS, skutečně kde co. K té pak můžete za 20 tisíc rublů přidat výkonnější motor 1,6 se 106 koňmi, za 27 tisíc sedm sedadel nebo zamířit až k výbavě Luxe s tímtéž (tedy silnějším motorem a 7 sedadly), která už má i věci jako parkovací senzory a kameru nebo navigaci, skutečně vše. Za 966 900 rublů, asi 289 tisíc Kč, je to pořád pěkná nabídka. Ještě výše lze jít s verzí Cross, která přidá více stylu a praktičnosti pro cestování mimo silnice a ve verzi Luxe (ovšem jen s 5 sedadly) přijde na 1 006 900 RUB, tedy 301 tisíc Kč.

O nejlevnější kombík tedy Evropa zjevně nepřichází, spíše nabízí ještě více za méně. Není tedy divu, že se dobře prodává - čerstvá čísla Avtostatu od února do srpna hovoří o 26 285 prodaných vozech, což z Largusu dělá 10. nejprodávanější auto Ruska s meziročním růstem odbytu o 19 %: Což je pozoruhodné, uvážíme-li, že srovnáváme celé loňské období s asi 6,5 měsíci toho letošního. Klobouk dolů, zvlášť při stáří tohoto auta. Ale znovu - v poměru praktičnosti a ceny je to bezkonkurenční nabídka.

Záběry faceliftovaného provedení Lady Largus ukazují, v jaké formě dál žije Dacia Logan MCV. Vypadá relativně šik, zvlášť ve vyobrazené verzi Cross, navíc je opravdu levná. Podle toho se také prodává. Foto: AvtoVAZ

Zdroje: Avtostat, AvtoVAZ

