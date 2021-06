Nejlevnější velký kombík Evropy slaví triumfální návrat, při jeho cenách bez podivu včera | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Už se zdálo, že zcela skončí, on ho ale zjevně ještě čeká dlouhý život. A bude o to delší, čím více se mu bude dařit, což je teď ta poslední věc, s níž má problém. „Mrtvá” Dacia Logan MCV je v Rusku v hávu Lady osmým nejprodávanějším autem vůbec.

Loni se s Evropou rozloučila Dacia Logan MCV, nejlevnější velký kombík kontinentu. Ta již zmizela z výrobního programu rumunské značky a vrátit se do něj v obdobné formě nemá, třebaže samotný Logan nástupce dostal a dá se koupit i u nás. Nová generace má být totiž k mání jen jako sedan a těm, kterým by takové auto v nabídce Dacie chybělo, nabídne Rumuni nový Renault Express s vlastním logem. Možná si bude říkat stejně, půjde ale o jiné auto.

Vypadalo to tedy, že s tímto velkým levným kombíkem je amen, on ale bude žít dál, a to ještě minimálně několik let. Navíc se nejedná o jeho druhou generaci, nýbrž o tu první, která byla skutečným rekordmanem svého druhu. Oproti sedanu u ní rozvor narostl o 275 milimetrů na 2 905 mm, což je více než kolik nabízí třeba Škoda Kodiaq. Vlastně tak nepřekvapí, že i rumunské kombi zvládalo odvézt pět či sedm pasažérů. A při sklopených sedadlech pobralo rekordních 2 350 litrů.

Právě toto provedení žije dál, a to v podobě ruské Lady Largus, která není ničím jiným než přeznačkovaným Loganem. Leckdo si mohl myslet, že skončí též, Lada ale v únoru pustila do prodeje modernizovanou verzi. A facelift je to opravdu zásadní, neboť když se tento model v roce 2012 objevil vůbec poprvé, od originálu jej odlišovaly pouze detaily, nejvíce pak loga jiné značky. Nyní vůz více zapadá do nabídky značky - dočkal se nových světlometů, nárazníku, mřížky chladiče i jiné kapoty a dokonce odlišných blatníků. Vše je pak prostoupeno motivem „X“, ve kterém jsou stylizovány nejen Vesta a X-Ray, ale odnedávna i Granta.

V interiéru najdeme novou palubní i přístrojovou desku, výstup informačně-zábavního systému, výplně dveří i sedadla. Většina viditelného zjevně pochází z Dacie Duster, zatímco některé exteriérové díly známe z jiných Lad. Rusové tak na stárnoucí platformu B0 navěsili modernější komponenty, jak jen mohli. Zbytek techniky ale nechali bez povšimnutí - pohon tedy nadále obstarává atmosférická jedna-šestka ve dvou verzích.

Někteří by si mohli myslet, že podobné přepudrování starého zboží stěží někoho dojme, je ale třeba nezapomínat, kolik tento vůz stojí. Jako užitkový začíná dnes na 720 000 rublech, to je jen 206 tisíc Kč, osobní varianty ale startují jen o 5 tisíc rublů výš, tedy asi na 208 tisících Kč. V takovém případě dostanete pětimístnou verzi s výbavou Classic a motorem 1,6 o výkonu 90 koní, který na přední kola míří přes 5stupňový manuál. Akcelerace na stovku za 14 sekund a maximálka 160 km/h vážně neuchvátí, o tom ale tohle auto vážně není.

Výbava je základní a čítá jeden airbag a dálkový centrál, výše lze vyrazit s výbavou Comfort od 829 900 rublů (239 tisíc Kč), se kterou už půjde bez problémů žít - má posilovač řízení, elektrická okna a zrcátka, vyhřívaná sedadla klimatizaci, audiosystém, tempomat, více airbagů, isofixy, ABS, skutečně kde co. K té pak můžete za 20 tisíc rublů přidat výkonnější motor 1,6 se 106 koňmi, za 27 tisíc sedm sedadel nebo zamířit až k výbavě Luxe s tímtéž (tedy silnějším motorem a 7 sedadly), která už má i věci jako parkovací senzory a kameru nebo navigaci, skutečně vše. Za 975 900 rublů, asi 280 tisíc Kč, pořád pěkná nabídka. Ještě výše lze jít s verzí Cross, která přidá více stylu a praktičnosti pro cestování mimo silnice a ve verzi Prestige (ovšem jen s 5 sedadly) přijde na 988 900 RUB, tedy 284 tisíc Kč.

O nejlevnější kombík tedy Evropa zjevně nepřichází, spíše nabízí ještě více za ještě méně. Není tedy divu, že se dobře prodává - čerstvá čísla Avtostatu za květen hovoří o 4 864 prodaných vozech, což z Largusu dělá 8. nejprodávanější auto Ruska s masivním meziročním růstem odbytu (+2 883 aut, +146 %). Najde si tedy více zákazníků než tamní Škoda Rapid, která byla mimochodem v květnu také velmi úspěšná a zaujímá devátou příčku. Klobouk dolů při stáří tohoto auta, ale znovu - v poměru praktičnosti a ceny je to zcela bezkonkurenční nabídka.

Nové záběry faceliftovaného provedení ukazují, v jaké formě bude dál žít Dacia Logan MCV. Inovovaná Lada Largus pro rok 2021 vypadá relativně šik, zvlášť ve vyobrazené verzi Cross. Foto: AvtoVAZ

Zdroje: Avtostat, AvtoVAZ

Petr Miler