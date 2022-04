Nejlevnější velký kombík se dočkal ještě levnější stylové verze, jeho reálná dostupnost je ale otázkou před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Dlouho do vypadalo, že je s ním nadobro konec a ani současná situace jeho další existenci neprospívá. Jak se ale ukazuje, je to nezmar, kterého hned tak něco nepoloží, teď byla dokonce odhalena jeho nová a ještě dostupnější verze.

Dacia Logan MCV se s Evropou rozloučila už předloni, čím starý kontinent přišel o svůj nejlevnější velký kombík. Do výrobního programu značky už se vrátit neměla a ve své původní podobě už do ní ani nevrátí, byť momentálně za tento vůz částečně zaskakuje nový model Jogger. Je to ovšem trochu jiné auto nabízené za citelně vyšší sumy - momentálně je s cenou od 383 500 Kč nejdražší konvenční Dacií vůbec.

Vypadalo to tedy, že s velkým levným rumunským kombíkem bude amen, on ale žije dál ve své zcela původní podobě. Jde tedy o jeho první generaci, která byla a je rekordmanem svého druhu. Oproti sedanu u ní rozvor narostl o 275 milimetrů na 2 905 mm, což je více než kolik nabízí třeba Škoda Kodiaq nebo Porsche Cayenne. Pak snad ani nepřekvapí, že tohle rumunské kombi zvládalo odvézt pět či sedm pasažérů a při sklopených sedadlech pobralo rekordních 2 350 litrů.

Právě toto provedení se má dál k světu v hávu ruské Lady Largus, která není ničím jiným než přeznačkovaným Loganem. Leckdo si mohl myslet, že skončí též, Lada ale loni pustila do prodeje modernizovanou verzi. A facelift to byl opravdu zásadní, neboť když se tento model v roce 2012 objevil vůbec poprvé, od originálu jej odlišovaly pouze detaily, nejvíce pak loga jiné značky. Nyní vůz více zapadá do nabídky ruské značky - dočkal se nových světlometů, nárazníku, mřížky chladiče i jiné kapoty a dokonce odlišných blatníků. Vše je pak prostoupeno motivem „X“, ve kterém jsou stylizovány nejen Vesta a X-Ray, ale odnedávna i Granta.

V interiéru najdeme novou palubní i přístrojovou desku, výstup informačně-zábavního systému, výplně dveří i sedadla. Většina viditelného zjevně pochází z Dacie Duster, zatímco některé exteriérové díly známe z jiných Lad. Rusové tak na stárnoucí platformu B0 navěsili modernější komponenty, jak jen mohli. Zbytek techniky ale nechali bez povšimnutí, tedy alespoň dosud, což je další překvapení.

Lada v tuto chvíli ze známých důvodů nevyrábí téměř nic a pokud se skepticky vyjadřovala k budoucí výrobě některých modelů, pak šlo hlavně o ty stavící na dílech Renaultu a Dacie, pochopitelně. Mezi ty patří také Largus, a tak někteří očekávali i jeho úplné stažení z prodeje, k tomu ale nedošlo a podle posledního kroku ani hned tak nedojde.

Lada totiž čerstvě rozšířila nabídku stylovější verze Cross o novou motorizaci 1,6 s 8 ventily, tedy klasickou ruskou šestnáctistovku o 90 koních, které na přední kola míří přes 5stupňový manuál. Akcelerace na stovku za 14 sekund a maximálka 160 km/h vážně neuchvátí, o tom ale tohle auto vážně není. Bodovat má prostorem a dostupností, ta ale zrovna teď také neuchvátí.

Automobilky v Rusku zatím jen pomalu reagují na opět posilující kurs rublu, a tak je Largus Cross 1,6 8V s výbavou Comfort (posilovač řízení, elektrická okna a zrcátka, vyhřívaná sedadla klimatizace, audiosystém, tempomat, několik airbagů, isofixy, ABS, to už není špatně vybavené auto) prodáván od 1 377 900 RUB tedy asi 393 tisíc Kč. Je to ale jistě dočasný stav - buď rubl oslabí, nebo ceny v rublech klesnou, pak lze počítat s návratem většiny specifikací v přepočtu pod cenovou hranici 300 tisíc Kč.

Jinou otázkou je reálná dostupnost tohoto auta. Dá se očekávat, že nový, slabší a jednodušší motor se do nabídky dostává právě proto, aby Largus Cross vůbec vyrábět šlo, přesto dost možná ani sama Lada neví, kdy jej bude moci vyrobit. V nabídce ale zůstává a automobilka s ní dále pracuje, více ukáže jen čas.

Faceliftovaného provedení Lady Largus nechává dále žít původní Dacii Logan MCV. Její další existence byla nejasná, teď je ale nabízena v nové verzi. Levná jako dříve zatím není, reálná dostupnost je otázkou. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Miler

