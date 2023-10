Nejlevnější VW definitivně končí. Už poněkolikáté sepsané parte udělalo z Golfu levnější auto, než je Octavie před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Nikdy nenaplnil očekávání do něj vkládaná a jeho deriváty od Škody a Seatu skončily už dávno. Teď prý bylo parte modelu up! sepsáno definitivně, větší modely jsou ale díky tomu o hodně dostupnější.

V roce 2007 přišel Volkswagen s prvním ze série konceptů, které předznamenávaly chystaný nový model. Produkční verze 3,5metrového hatchbacku s podivným názvem up! sice dorazila až se čtyřletým zpožděním, o to déle však vůz vydržel v prodeji. Nikdy to nebyl prodejní trhák, a tak se o jeho konci mluvilo již mnohokrát, ten skutečný přichází až nyní. Montážní linky bratislavské továrny se totiž definitivně zastavily, což má jistě spojitost se střídáním stráží - na Slovensko se totiž stěhuje produkce nového Volkswagenu Passat a Škody Superb.

Up! tedy následoval na věčnost své sourozence Seat Mii a Škodu Citigo. Životní cyklus českého zástupce byl nejkratší, v roce 2019 bylo rozhodnuto, že přes palubu zamíří všechny spalovací jednotky a dále bude k mání jen elektrická verze. Ta se však prodávala jen pár měsíců a v roce 2020 spadla klec. Španělské provedení následovalo s ročním odstupem, přičemž se čekalo, že konec čeká také německou verzi. VW ale nejspíše potřeboval mít v nabídce model, který by alespoň s přimhouřením oka byl „lidový“.

Nově se tedy základní vstupenkou do klubu VW stává Polo, na jehož pořízení jste ještě na začátku letošního roku potřebovali minimálně 475 900 Kč. Tedy ne zrovna nízkou částku, za kterou jste přitom dostali litrový tříválec naladěný na 95 koní, jenž dostal na povel pětistupňový manuál. Výbavový stupeň Life pak sice zahrnoval manuální klimatizaci či volant v kůži, ovšem zvenčí jste se museli spokojit s 15palcovými ocelovými koly. Za těmi se navíc vzadu neskrývaly kotoučové, nýbrž pouze bubnové brzdy.

Tato nabídka logicky mnoho lidí nezaujala, u nás tak Polo za prvních devět měsíců letošního roku kleslo na 9. příčku mezi malými vozy. To je oproti minulosti pořádný pád, ostatně i up! je na tom v kategorii mini o trochu lépe (i když ne kusově) a dosáhl na 8. místo. Jeho odchod tak značku bude bolet, načež bychom se vlastně ani neměli divit příchodu nového výbavového stupně Limited. Díky němu lze totiž Polo pořídit již od 399 900 Kč, přičemž tu stále máme klimatizaci, volant v kůži či ocelové patnáctky.

Na stejné úrovni lze aktuálně pořídit i Golf, a to od 529 900 Kč. Díky tomu je zástupce VW dokonce levnější než Škoda Octavia, a to o podstatných 90 tisíc korun. Je pak sice nutné dodat, že se tak děje hlavně díky jinému motoru, neboť Golf tak nízko startuje s litrovým tříválcem, zatímco v případě českého vozu lze počítat s jedna-pětkou, ovšem pokud tímto ústrojím osadíte Golf Limited, jste cenově stále níže (581 900 Kč vs. 619 900 Kč). A to dokonce i v případ mild-hybridní verze (614 900 Kč).

S odchodem nejlevnějšího vozu v nabídce se tedy VW paradoxně stává lidovějším vozem, než jakým dosud byl. Byť se můžeme ptát, jak dlouho tomu bude. Automobilka totiž stále počítá s tím, že během několika málo let up! i Polo nahradí elektrickou rodinou ID. Cena toho menšího by se přitom měla pohybovat ještě skoro o třetinu výš, než na jaké ještě nedávno startovalo Polo. Když si přitom uvědomíme, jak bylo „úspěšné“, a to přitom zvládlo někam dojet, pak jeho nástupce stěží čeká světlá budoucnost.

Že to má up! nahnuté, se ukázalo již na počátku roku, kdy z nabídky vypadla verze GTI. Značka pak sice uváděla, že jde o dočasný krok, vrchol portfolia disponující 115 koňmi však již nikdy do prodeje nevrátila. Místo toho skončilo i standardní provedení. Foto: Volkswagen

Zdroje: Autocar, Volkswagen

