Nové nejluxusnější a přitom nedrahé SUV Kie v Evropě válí, při jeho cenách není divu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Někdy má člověk pocit, že automobilky si ty úplně nejzajímavější nabídky schválně nechávají pro někoho jiného a toto je znovu ten případ. Co byste řekli na větší, výkonnější, vybavenější SUV Kie za cenu nižší než základní Sorento?

Existenci Kie Mohave jste možná ani nezaznamenali, neboť se u nás nikdy neprodávalo a neprodává. Pětimetrové SUV přitom poprvé dorazilo do prodeje již v roce 2008 a hned zamířilo na vrchol nabídky značky, přičemž stejně jako zbytek portfolia již disponovalo designem Petera Schrayera. Automobilka očekávala, že udělá díru na trhu, to se ale tak úplně nestalo. Vůz tak kupříkladu ve Spojených státech, kde byl k mání pod názvem Borrego, vydržel v prodeji jen do roku 2010, než byl stažen. O rok později se pak situace opakovala rovněž v Kanadě, Mohave tak setrval v nabídce jen v Jižní Americe, na Středním východě a v Asii.

Na konci roku 2019 se ale světu představila její nová generace, která se pokouší prosadit znovu. Nabízí se leckde, od konce loňska dokonce i v Evropě, jen ne v zemích Evropské unie - k mání je v Rusku a okolních státech, ne všude ale vůbec poznáte, že jde o vlajkovou loď Kie. I když má vůz v nabídce až takto výsadní postavení, ve verzi pro řadu zemí nikde nenese logo automobilky.

Příď místo toho zdobí emblém spojený pouze s tímto modelem, zatímco na záď se nastěhoval nápis Mohave. A ani uvnitř na logo Kie nenarazíte. To je dost zvláštní, uvážíme-li, jak velká „logová obsese” panuje v Evropě, kde budou loga značek brzy zřejmě pokrývat většinu karoserie, a to tím více, čím dražší a luxusnější model to je. Jenže v případě asijských značek to není ničím neobvyklým, a tak vlastně nepřekvapí, že Mohave je jen Mohave hlavně v Asii, tedy především na korejském trhu. Třeba v Rusku a okolí už je to Kia.

V každém případě vůz snad i trochu překvapivě využívá jen služeb třílitrového turbodieselu s výkonem až 260 koní, který míří na všechna kola přes osmistupňový automat. Mohave je to pak vskutku luxusní, ať už zpracováním či výbavou, jak nejlépe přiblíží přiložené fotografie. Kdyby vás zajímalo, na kolik tato Kia přijde, pak v Koreji začíná v přepočtu bezpečně pod 1 milionem Kč a byť v Rusku je o něco dražší, vychází pořád velmi výhodně.

základ v podobě beztak „nabušeného” provedení Luxe se prodává za 3 795 900 rublů, tedy asi 1,07 milionu Kč, absolutní vrchol Premium stojí 4 179 900 rublů, což je asi 1,19 milionu. To vskutku není mnoho za takto vyhlížející a komfortně i technicky vybavená velká SUV - u nás vám Kia dokonce ještě dráž prodá menší, skromněji vyhlížející, slabší a hůře vybavené Sorento, to začíná na 1 099 980 Kč.

V tomto kontextu není divu, že Mohave i v Evropě boduje. Jen v Rusku se za první čtyři měsíce letošního roku prodalo 388 aut, což je na poměry této cenové třídy a možností ruského trhu hodně - jde o 139 % loňských výsledků předchozí generace. Tak nějak tušíme, že za milion by Mohave s popsanou technikou a výbavou bodovalo i tady, musíme si ale nechat zajít chuť. Proč, vlastně nevíme.

Kia Mohave je opravdu noblesně vyhlížející vůz, který automobilka doma ani neprodává jako Kiu. Přesto je k mání levněji než u nás menší Sorento. Foto: Kia



V Rusku a okolí logo Kie nese, výrazně výhodnější než Sorento v ČR je ale pořád. Foto: Kia

Zdroj: Kia

Petr Prokopec