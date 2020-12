Nejluxusnější VW v novém se ukázal do detailu, na svou cenu je opravdu vypiplaný před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Není levný, takový Volkswagen dnes už snad ani neexistuje. Uvážíme-li ale, co lze v tomto případě za peníze dostat, nezajímavou nabídku nepředstavuje. Bohužel ani po faceliftu Phideon v Evropě nekoupíte.

Možná jste už zapomněli na to, že Volkswagen v roce 2016 představil na ženevském autosalonu nový sedan zvaný Phideon. Vůz totiž navzdory své evropské premiéře nebyl zacílen na místní publikum a přes některé náznaky opaku se na starý kontinent nikdy nepodíval. Jediným trhem, kde byl a je nabízen, zůstává Čína, kde Volkswagen do loňska prodal přes 55 tisíc exemplářů. To lze vzhledem k třídě a ceně vozu považovat za úspěch a Phideon se slušně prodává i letos, kdy mnozí obyčejnější konkurenti strádají.

Němci ale nechtěli usnout na vavřínech, a tak pro více než pět metrů dlouhý luxusní sedan nachystali pro rok 2021 facelift. Ten není z ranku rozsáhlých, pár detailů na něm ale zaujme.

Na první pohled je patrná zejména přepracovaná čelní maska a na ni navazující nárazník, povšimnout si lze i rozdílů v grafice zadních lamp, nového loga či úpravou označení Phideon pod ním. Co ovšem doslova bije do očí, je pohled na příď vozu stojícího v přítmí. S faceliftem se nejluxusnější VW dočkal světelné linky spojující přední světla, která je oddělena logem. Také to ale svítí a vůz tím dává příslušnost ke značce najevo jako žádný před ním. Svítící loga známe z BMW nebo Mercedesů, u VW jde v případě továrních prvků o novinku.

Změny lze hledat také ve výbavě, zvláště pak v oblasti litých kol. Nový design mají jak sedmnáctky obouvající pneumatiky o rozměru 225/55, tak i osmnáctky s obutím rozměru 245/45 a devatenáctky osazené černými sudy o rozměru 255/40. Modernější je pak také interiér, který je opravdu vypiplaný a působí ve srovnání s konzervativním zevnějškem velmi luxusně.

Podívejte se hlavně na použité materiály, něco jako dřevěný výklopný stolek pro cestující vzadu VW od dob Phaetonu v podobně koncipovaných autech nenabízí. Úroveň je ale patrná i z použitých čalouněni a drobných prvků, jako jsou analogové hodinky v palubní desce. A také ze spousty výbavových prvků - prošívaná kožená zadní sedadla s ventilací, čtyřmístné uspořádání s řadou ovládacích prvků vyhrazených zadním cestujícím, lednička s nápoji... Takhle si člověk Volkswagen běžně nepředstavuje.

Změny se dotkly i techniky a motorového prostoru. Vůz dále stojí na platformě MLB převzaté od Audi, zákazníci už ale mohou volit pouze dvoulitrový čtyřválec s turbem, třílitrový šestiválec a hybridy skončily. Jediná dostupná jednotka dále produkuje 224 koní výkonu a 350 Nm točivého momentu, což stačí ke sprintu na stovku za 8,1 s. Maximálka činí 240 km/h.

Vůz již vstoupil do prodeje, a tak si můžeme přiblížit i ceny. Ty začínají na 340 tisících yuanech, což je asi 1,13 milionu Kč a končí v závislosti na specifikaci 446 tisících yuanech, tedy cca 1,48 milionu Kč. S ohledem na velikost, výbavu a noblesu interiéru vozu nám to přijde jako velmi slušná nabídka, o prodeji v Evropě ale Němci dále neuvažují.

Volkswagen Phideon se dočkal faceliftu. Nepatří mezi ty nejviditelnější, svítící linka na jeho přídi se svítícím logem VW je ale nepřehlédnutelnou a u VW dosud nevídanou záležitostí. Interiér pak působí ještě luxusněji, než kdy dříve, ceny ale zůstávají v tomto případě relativně lidové. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Miler