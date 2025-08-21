Jeden z miliardářů vlastnících extrémní Bugatti s akcelerací na 500 km/h za 20 sekund si vymínil, že s ním bude jezdit po silnici
Petr ProkopecNetušíme, jak toho vůbec chce docílit, neboť tady rozhodně nebude stačit přidat světla a držáky značek. Ale firma, která má za sebou vítězství v závodě 24 hodin Le Mans a vykouzlila už nejednu konverzi závoďáku na silniční vůz, má všechny předpoklady to dokázat.
včera | Petr Prokopec
Netušíme, jak toho vůbec chce docílit, neboť tady rozhodně nebude stačit přidat světla a držáky značek. Ale firma, která má za sebou vítězství v závodě 24 hodin Le Mans a vykouzlila už nejednu konverzi závoďáku na silniční vůz, má všechny předpoklady to dokázat.
Kořeny britské společnosti Lanzante Limited sahají již do 70. let minulého století. O nemalé renomé měla postaráno už od začátku, neboť její zakladatel Paul Lanzante byl velkým kamarádem George Harrisona, jednoho z členů Beatles. Tomu se ostatně starala o mnohé závodní a historické vozy. Když pak svého otce v roce 1993 doplnil ve vedení Dean Lanzante, firma expandovala i do světa motorsportu. O pouhá dvě léta později pak dosáhla mezinárodního věhlasu, neboť její McLaren F1 GTR pod hlavičkou sponzorské firmy Kokusai Kaihatsu zvítězil v závodě 24 hodin Le Mans.
Od té doby jsou dílny společnosti Lanzante výhradním oficiálním servisním centrem vozů britské značky, a to i těch modernějších. Jen u toho však Paul a Dean nezůstali, v posledních letech totiž stále častěji přistupují ke konverzím závodních či okruhových aut pro silniční provoz. Tímto způsobem tedy registrační značky dostaly třeba Pagani Zonda R či McLaren P1 GTR. Jak se pak ukázalo na červencovém Festivalu rychlosti v Goodwoodu, Lanzante pro běžné komunikace upravilo i Lamborghini Sesto Elemento.
Vše výše zmíněné představuje nemalé zkušenosti, přesto nám ale přijde, že nyní Britové sáhli po hodně tvrdém oříšku k rozlousknutí. Právě v Goodwoodu totiž Dean Lanzante kolegům z Car Buzzu sdělil, že firma pracuje na konverzi Bugatti Bolide. Tedy asi největšího extrému, jaký kdy z Molsheimu vzešel. Život s ním přitom jeden z majitelů Manny Khoshbin přiblížil k servisní noční můře, neboť motor W16 se musí obejít mj. bez ventilátorů bez chladičů. Není tedy možné s ním stát déle na místě s puštěným motorem - jakmile je nastartován, je třeba šlápnout na plyn a nechat chlazení na proudění vzduchu.
Věcí, které byly uzpůsobeny čistě okruhovému ježdění, je tu ovšem daleko víc. Lanzante mladší ale nemá pochyb o tom, že se všechny povede překonat. „V současné době opravdu pracujeme na Bugatti Bolide, které používá řadu dílů ze silničních aut. Motor plní emise. Máme také uživatelsky velmi přívětivou převodovkou a vysokou úroveň kvality. Na tomto voze je tedy spousta dobrých věcí,“ uvedl. Tím pak zjevně nemyslel karbon či Alcantaru, ale právě ony „vychytávky“ pozdvihující Bolide nad zbytek světa.
„Okruhové speciály dříve bývaly silničními vozy, u kterých kvůli okruhovému využití došlo na výrazné úpravy. V současné době je ale spousta těchto okruhových speciálů skutečnými závoďáky. Některé potřebují předehřát, jiné mají po nějakých třech startech vybitou baterii. Bereme si je na dílnu, podíváme se jim na zoubek a rozhodneme, zda na konverzi dojde či nikoli,“ dodal dále Lanzante. Čímž vlastně potvrdil, že Bolide výběrovým procesem prošel.
Kdy jej pak spatříme na silnicích, Britové neupřesnili. Stejně jako není známa cena dané konverze ani kdo konkrétně z miliardářů vůz vlastnících o konverzi požádal. Bolide nicméně v základu stojí 4 miliony Eur, tedy přibližně 100 milionů korun. Podobné peníze pak asi skončí v kase firmy Lanzante, zmiňovaný Khoshbin si ale něco takového podobně jako ostatní majitelé může dovolit. A když si vezmeme, jak moc si užíval jízdu jen po svém pozemku, pak výlet na veřejné silnice by pro něj byl asi k nezaplacení.
Bolide je největším extrémem z Molsheimu, majitelům má umožnit zajetí časů na okruhu srovnatelných s Formulí 1 či speciály z Le Mans. Tomu ovšem byla podřízena i technika. Firma Lanzante chce ovšem tento vůz i tak dostat na značky. Foto: Bugatti Newport Beach, tiskové materiály
Zdroj: Car Buzz
