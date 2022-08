Nejmenší auto světa proslavené Clarksonem v Top Gearu se pořád vyrábí, hned v několika verzích před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pendine Motors

Působí jako závan dávné minulosti, který by se pro úspornou současnost leda hodil. On se ale v současnosti pořád vyrábí, prťavý vůz si můžete koupit v modernizované a vylepšené podobě.

Na Jeremyho Clarksona jsme tento týden už narazili v souvislosti s novým Rodinem PZero, který pochází z Nového Zélandu. Aktuálně však na britského novináře musíme vzpomenout znovu, opět v souvislosti s jeho léty strávenými moderováním Top Gearu. Ve třetí epizodě desáté série totiž nedošlo pouze na památný souboj Bugatti Veyron se stíhačkou Eurofighter Typhoon, ale rovněž na test nejmenšího vozu na světě. Ten se pod názvem Peel P50 začal vyrábět na ostrově Man již v roce 1962.

Původní produkce vydržela na montážních linkách pouhé tři roky, přičemž auta z této doby nedisponují ani zpátečkou. Místo toho disponují madlem na zádi, které slouží k manuálnímu otočení, jak ostatně Clarkson demonstroval ve chvíli, kdy s vozem vjel přímo do ústředí BBC. Značka Peel tehdy vyrobila jen 50 aut, z nichž každé startovalo na pouhých 199 librách, což by dnes odpovídalo 190 tisícům Kč. Současná hodnota těchto původních aut dnes ale daleko vyšší, v aukcích se prodávají za miliony.

V roce 2010 Britové výrobu obnovili, na montážní linky se však vrátil již notně přepracovaný vůz, který mimo jiné disponoval již plnohodnotnou zpátečkou. Zajímavé pak je, že objednat si jej můžete i nyní, a co více, hned v několika variantách. Základem nabídky je „sedan” (no, vážně tomu tak říkají), který lze objednat jako stavebnici nebo plně zkompletovaný. Mimo to ovšem lze objednat i kabriolet (nebo spíš embryolet, kabriolet by měl být pro čtyři). A aby toho nebylo málo, pak se ještě můžete rozhodovat mezi benzinovým a elektrickým ústrojím.

Nás asi nejvíce zaujala ona stavebnice spoléhající na elektrický pohon, která vychází na 9 295 liber (cca 268 tisíc korun). To jsou sice poměrně velké peníze, ovšem benzinové provedení je k dispozici dokonce ještě o chlup dráž. Není pak sice omezeno dojezdem 80 km, ovšem ten se u tohoto typu vozu jeví dostačujícím. Stejně jako maximálka 48 km/h. Rozhodně se totiž nedá předpokládat, že byste s jednomístnou tříkolkou jezdili na chatu, a to ještě po dálnici.

Peel navíc nabízí i verzi GT, která mění 48voltový elektromotor za 72voltový. Výkon tak narůstá ze 2 kW na 5,76 kW, což vede k nejvyšší rychlosti 80 km/h. Něco takového je u 105 kilo vážícího vozu pomalu až hazard, prodloužení dojezdu na 130 km nicméně přijde vhod. Je nicméně třeba počítat s tím, že v takové chvíli vám z peněženky zmizí dalších zhruba 90 tisíc korun. A pokud si vyberete GT jako kabriolet, navíc v barvách Gulfu, jste dokonce nad půl milionem Kč.

O levnou záležitost se tedy nejedná, o stylovou ale rozhodně ano. Základní elektrické stavebnici bychom se ovšem skutečně nebránili, i proto, že díky nízké hmotnosti, délce 1 370 milimetrů, šířce 1 040 mm a výšce 1 200 mm můžete tohle vozítko naložit pomalu do jakéhokoliv výtahu a vyvézt do kteréhokoliv patra, kde jej ve svém bytě zaparkujete třeba v kumbálu. Něco takového zkrátka nelze neocenit.

Peel P50 se překvapivě stále vyrábí, k mání je pak nejen jako kabriolet, ale taktéž v elektrickém provedení. Foto: Pendine Motors

Zdroj: Pendine Motors

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.