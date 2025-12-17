Nejmenší elektromobil Renaultu končí po pouhém roce v prodeji, spolu s ním i celá divize za něj odpovědná

Je to další iluze řešení mobility, která se nesetkává se zájmem, rentabilitou nebo ani jedním. Renault to poznal velmi brzy a celý projekt postavený kolem tohoto auta posílá k ledu dřív, než jste stihli říct Mobilize Duo.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Nejmenší elektromobil Renaultu končí po pouhém roce v prodeji, spolu s ním i celá divize za něj odpovědná

včera | Petr Prokopec

Nejmenší elektromobil Renaultu končí po pouhém roce v prodeji, spolu s ním i celá divize za něj odpovědná

/

Foto: Renault/Mobilize

Je to další iluze řešení mobility, která se nesetkává se zájmem, rentabilitou nebo ani jedním. Renault to poznal velmi brzy a celý projekt postavený kolem tohoto auta posílá k ledu dřív, než jste stihli říct Mobilize Duo.

V roce 2021 představil Renault svůj plán pro budoucnost, jehož součástí byl i zrod nové značky Mobilize. Ta se na rozdíl od Dacie, Alpine a samotného Renaultu neměla soustředit na prodej aut jednotlivým zákazníkům, ale oslovovat měla autopůjčovny, společnosti zaměřené na sdílení aut, případně takové služby sama poskytovat. Zpočátku jim chtěla nabízet nástupce modelu Twizy, a sice dvoumístné elektrické vozítko zvané Duo a jeho užitkovou verzi zvanou Bento.

Jak si Francouzi usmysleli, tak i udělali, a loni skutečně dvojici poslali na trh. Dlouho na něm ovšem nepobyla, neboť Renault rychle zjistil, že divize Mobilize mu nepomáhá k úspěchu, ale spíše spíš ke dnu. Zrušeno tak bylo nejen 80 pracovních pozic z celkových 450, ale i samostatnost celé divize. To, co z ní zbylo, bude začleněno do struktur Renaultu.

Značka Mobilize má existovat dál v souvislosti s dobíjecí infrastrukturou, ve které Renault spatřuje obchodní potenciál, jenž v car sharingu nenašel. Automobilka infrastrukturu bere jako klíčový prvek, který má vést k zákaznické spokojenosti i věrnosti. Zároveň ale zjevně dospěla k názoru, že budování té vlastní je podobně nerentabilní jako zmiňovaný car sharing. Ač tedy původně bylo v plánu postavit do roku 2028 napříč Evropou 650 rychlodobíjecích stanic, nakonec jich do konce toho příštího vznikne 100 ve Francii a přes 100 v Itálii. Tím ale její snahy skončí.

Stejně tak se příští rok odebere na věčnost program onoho sdílení aut, který již běží v italském Miláně a španělském Madridu. Co se stane se samotnými vozítky, zatím nebylo upřesněno. Nebylo by ale překvapením, kdyby je Renault poslal do šrotu, jak to v podobných případech bývá.

Nejde totiž o bůhvíjak zajímavá auta, jejich technika stačí jen ke krátkým jízdám po městě. Pohon má totiž na povel 48voltový elektromotor, který byl spárován s bateriemi o kapacitě pouhých 10,3 kWh. To odpovídá 2,6litrové nádrži, přičemž Duo by s tímto paketem mělo zvládnout na jeden zátah 161 km, užitkové Bento pak mělo být schopné pobrat 649 litrů nákladu pak 149 km. Dobíjení z 20 na 80 procent přitom i u veřejných stanic zabere veledlouhé 3 hodiny a 20 minut.

Francouzi se zájem hlavně o osobní provedení snažili umocnit tím, že Duo nabídli i ve verzi 45 Neo, kdy byla nejvyšší rychlost omezena na 45 km/h a za volant tak mohli i nezletilí. Jenže ani možnost řídit cosi jako auto bez nutnosti řidičského průkazu nebyla takovým lákadlem, aby byla služba alespoň trochu více vytížena. To, že byla zrušena, je pak jen další důkaz toho, jak se sny a zbožná přání začínají hroutit pod tíhou neúprosné ekonomické reality.


Nejmenší elektromobil Renaultu končí po pouhém roce v prodeji, spolu s ním i celá divize za něj odpovědná - 1 - Mobilize Duo 2024 2025 konec oficialni 01Nejmenší elektromobil Renaultu končí po pouhém roce v prodeji, spolu s ním i celá divize za něj odpovědná - 2 - Mobilize Duo 2024 2025 konec oficialni 02Nejmenší elektromobil Renaultu končí po pouhém roce v prodeji, spolu s ním i celá divize za něj odpovědná - 3 - Mobilize Duo 2024 2025 konec oficialni 03Nejmenší elektromobil Renaultu končí po pouhém roce v prodeji, spolu s ním i celá divize za něj odpovědná - 4 - Mobilize Duo 2024 2025 konec oficialni 04Nejmenší elektromobil Renaultu končí po pouhém roce v prodeji, spolu s ním i celá divize za něj odpovědná - 5 - Mobilize Duo 2024 2025 konec oficialni 05Nejmenší elektromobil Renaultu končí po pouhém roce v prodeji, spolu s ním i celá divize za něj odpovědná - 6 - Mobilize Duo 2024 2025 konec oficialni 06Nejmenší elektromobil Renaultu končí po pouhém roce v prodeji, spolu s ním i celá divize za něj odpovědná - 7 - Mobilize Duo 2024 2025 konec oficialni 07Nejmenší elektromobil Renaultu končí po pouhém roce v prodeji, spolu s ním i celá divize za něj odpovědná - 8 - Mobilize Duo 2024 2025 konec oficialni 08Nejmenší elektromobil Renaultu končí po pouhém roce v prodeji, spolu s ním i celá divize za něj odpovědná - 9 - Mobilize Duo 2024 2025 konec oficialni 09Nejmenší elektromobil Renaultu končí po pouhém roce v prodeji, spolu s ním i celá divize za něj odpovědná - 10 - Mobilize Duo 2024 2025 konec oficialni 10Nejmenší elektromobil Renaultu končí po pouhém roce v prodeji, spolu s ním i celá divize za něj odpovědná - 11 - Mobilize Duo 2024 2025 konec oficialni 11Nejmenší elektromobil Renaultu končí po pouhém roce v prodeji, spolu s ním i celá divize za něj odpovědná - 12 - Mobilize Duo 2024 2025 konec oficialni 12
Elektrické vozítko Duo bylo k mání ve verzích 45 a 80, kdy druhá zmíněná dosahovala maximální rychlosti 80 km/h, tak jako každý exemplář užitkového provedení Bento, kde bylo zadní sedadlo nahrazeno zavazadelníkem. K úspěchu nic z toho nevedlo. Foto: Renault/Mobilize

Zdroj: Renault

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.